Tôn vinh áo dài trong không gian di sản làng cổ Phước Tích

Đồng diễn áo dài của phụ nữ phường Phong Dinh tại làng cổ Phước Tích

Điểm nhấn của lễ khai mạc là màn đồng diễn áo dài của hơn 100 phụ nữ và thanh niên địa phương trên những con đường rợp bóng cây, bên các ngôi nhà rường cổ và dòng sông Ô Lâu thơ mộng. Hình ảnh tà áo dài truyền thống hòa quyện với cảnh sắc bình yên ở làng cổ tạo nên một không gian đậm bản sắc văn hóa Huế, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách.

Không chỉ là hoạt động trình diễn, chương trình còn mang ý nghĩa gắn kết cộng đồng khi người dân địa phương trở thành chủ thể của sự kiện. Sự tham gia tự nhiên, gần gũi của cán bộ, người dân đã góp phần khẳng định áo dài không chỉ hiện diện trong các dịp lễ hội, sự kiện, mà còn thể hiện giá trị văn hóa được gìn giữ, lan tỏa trong đời sống thường nhật. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, trải nghiệm làng nghề cũng diễn ra sôi nổi, tạo không khí vui tươi, góp phần quảng bá hình ảnh làng cổ Phước Tích đến với du khách.

Ông Trần Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Dinh cho biết, việc đưa Tuần lễ Áo dài cộng đồng về với làng cổ Phước Tích đã tạo thêm không gian trải nghiệm cho người dân, du khách. Qua đó, tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam gắn với các giá trị văn hóa truyền thống. Đây cũng là dịp để giới thiệu những nét đặc trưng của vùng đất Phong Dinh, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, phát triển lĩnh vực du lịch bền vững.

Một số hình ảnh đồng diễn áo dài tại làng cổ Phước Tích:

Người dân địa phương hưởng ứng chương trình Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế

Trình diễn áo dài truyền thống qua các tuyến đường tại làng cổ

Ngày hội áo dài ở làng cổ Phước Tích thu hút đông đảo người dân tham gia

Áo dài cách tân trong hiện đại