Carlsberg Việt Nam tài trợ 9 tỉ đồng cho Festival Huế 2026

Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam tài trợ cho Festival Huế 2026 với trị giá 9 tỷ đồng

Tham dự lễ ký kết có Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban tổ chức Festival Huế 2026 Trần Hữu Thùy Giang; ông Andrew Khan – Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Festival Huế 2026 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, được tổ chức xuyên suốt năm với nhiều hoạt động trải dài theo mùa. Sự kiện mở đầu bằng Chương trình Công bố Festival Huế 2026 và tái hiện Lễ Ban Sóc vào ngày 1/1/2026, khép lại bằng chương trình Countdown chào năm mới 2027 vào đêm 31/12/2026.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình “Hoàng cung huyền ảo” cùng các hoạt động Đại Nội về đêm diễn ra từ ngày 25/4 đến 2/5. Tiếp đó là Tuần lễ Festival Nghệ thuật quốc tế Huế 2026 (từ 13 đến 18/6), quy tụ nhiều đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước. Theo ban tổ chức, khoảng 80 chương trình văn hóa, nghệ thuật và thể thao sẽ được triển khai trong năm, góp phần làm mới cách tiếp cận di sản và tăng sức hút du lịch cho Huế.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đánh giá cao sự đồng hành lâu dài của Carlsberg Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh những đóng góp tích cực của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhất là trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch và cộng đồng. Lãnh đạo thành phố cũng bày tỏ kỳ vọng doanh nghiệp tiếp tục là đối tác quan trọng trong hành trình phát triển của Huế thời gian tới.

Từ kỳ Festival Huế năm 2000, Carlsberg Việt Nam - với thương hiệu bia Huda đã bắt đầu đồng hành cùng sự kiện.

Đại diện doanh nghiệp, ông Andrew Khan chia sẻ, Huế giữ vị trí đặc biệt khi là nơi khởi đầu hành trình của Carlsberg tại Việt Nam. Trong hơn 35 năm gắn bó với miền Trung, doanh nghiệp luôn định hướng đầu tư gắn với cộng đồng, hướng đến những giá trị bền vững và lâu dài.

Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, Carlsberg Việt Nam cùng nhãn hàng Huda dự kiến triển khai chuỗi hoạt động văn hóa, âm nhạc phục vụ người dân và du khách. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp làm mới hình ảnh thương hiệu theo hướng trẻ trung, gần gũi, tiếp tục đóng góp vào đời sống văn hóa địa phương.