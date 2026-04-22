Phát động cuộc thi tìm hiểu Tủ sách Huế đến người trẻ

Ông Cung Trọng Cường - Viện Nghiên cứu Phát triển TP. Huế giới thiệu Tủ sách Huế

Buổi lễ phát động cuộc thi diễn ra sáng 22/4 với sự tham gia của đông đảo bạn trẻ đang theo học tại các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc Đại học Huế; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn TP. Huế.

Theo đó, người dự thi có thể gửi bài dự thi theo hình thức video ngắn hoặc bài viết mô tả nội dung, cảm nhận xoay quanh những ấn phẩm nằm trong Tủ sách Huế. Cụ thể, video tối đa 5 phút, bài viết không quá 2.000 từ.

Nội dung dự thi được Ban tổ chức định hướng xoay quanh cảm nhận về sách thuộc Tủ sách Huế, lan tỏa văn hóa đọc trong giới trẻ, di sản Huế qua trang sách, hành trình khám phá Huế từ sách…

Ban tổ chức sẽ chấm giải dựa trên các tiêu chí như nội dung và thông điệp, tính sáng tạo, kỹ thuật thể hiện, cảm xúc truyền tải, tính lan tỏa. Ngoài ra, cũng có phần bình chọn online.

Dự kiến, Ban tổ chức sẽ công bố và trao giải ngày 25/5 với cơ cấu 1 giải Nhất trị giá 3 triệu đồng, 2 giải Nhì (1,5 triệu đồng/giải), 3 giải Ba (1 triệu đồng/giải), 5 giải Khuyến khích (500.000 đồng/giải). Mỗi giải thưởng còn kèm theo phiếu mua sách và ấn phẩm Tủ sách Huế.

Các bạn trẻ tham gia buổi phát động

Theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc tiếp cận tri thức ngày nay đã có nhiều thay đổi. Thế hệ trẻ không chỉ đọc sách theo phương thức truyền thống mà còn có khả năng khai thác tri thức thông qua các nền tảng số, dữ liệu mở và đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập, nghiên cứu.

Vì thế, cuộc thi được tổ chức không chỉ nhằm lan tỏa giá trị của đề án, mà còn hướng tới xây dựng một thế hệ bạn đọc mới - những người trẻ biết kết hợp hài hòa giữa tri thức nền tảng và công nghệ hiện đại, giữa tình yêu văn hóa Huế và năng lực nghiên cứu chuyên sâu.

“Thông qua cuộc thi, chúng tôi kỳ vọng sẽ phát hiện và bồi dưỡng những cá nhân có năng lực tư duy độc lập, có kỹ năng chuyển đổi số, biết vận dụng hiệu quả các công cụ công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong học tập và nghiên cứu. Qua đó hình thành lực lượng kế cận có chất lượng, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị di sản Huế trong bối cảnh mới”, ông Hải chia sẻ.