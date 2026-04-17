Thêm 18 di tích được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố

Di tích lịch sử đình Ưu Điềm. ẢNH: BTLS

Theo đó, các di tích được xếp hạng bao gồm: Di tích lịch sử nhà thờ họ Tạ Quang, phường Mỹ Thượng; Di tích kiến trúc, nghệ thuật đình Mỹ Lam, phường Mỹ Thượng; Di tích kiến trúc, nghệ thuật nhà thờ họ Nguyễn (xã Vinh Lộc); Di tích kiến trúc, nghệ thuật nhà thờ họ Đoàn (xã Vinh Lộc); Di tích kiến trúc, nghệ thuật nhà thờ họ Lê Phước (xã Vinh Lộc); Di tích lịch sử đình và chùa Phú Ốc (phường Hương Trà); Di tích lịch sử chùa Ưu Điềm (phường Phong Dinh); Di tích lịch sử đình Ưu Điềm (phường Phong Dinh); Di tích lịch sử miếu bà Trạch Phổ (phường Phong Dinh); Di tích lịch sử nhà Moong truyền thống của người Pa Cô (xã A Lưới 1); Di tích lịch sử điện thờ và lăng mộ Lê Trại (phường Phú Bài); Di tích lịch sử điện thờ và lăng mộ Nguyễn Đương (phường Phú Bài); Di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) địa điểm sông Hai Nhánh (phường Phú Bài); Di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) nhà Tưởng niệm liệt sĩ tuyến đường 71 tại Tiểu khu 67 (phường Phong Điền); Di tích lịch sử điện thờ và lăng mộ Nguyễn Đà (xã Hưng Lộc); Di tích lịch sử nhà thờ họ Nguyễn Đình và lăng mộ Nguyễn Đình Huy (phường Phong Thái); Di tích lịch sử đình Hiền Lương (phường Phong Thái); Di tích lịch sử đình Liễu Cốc Thượng (phường Kim Trà).

Các xã, phường có di tích được công nhận xếp hạng chịu trách nhiệm công khai khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích và tổ chức cắm mốc giới trên thực địa theo quy định pháp luật hiện hành. Ngoài ra, ban hành quyết định thành lập Ban Quản lý di tích, tổ chức quản lý mặt bằng, không gian di tích, toàn bộ hiện vật có trong di tích.

Cùng với đó, nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác, sử dụng trái phép trong khu vực di tích đã được xếp hạng và khoanh vùng các khu vực bảo vệ. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất, xây dựng tại di tích phải được sự đồng ý của UBND TP. Huế.