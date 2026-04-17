Thứ Sáu, 17/04/2026

Thêm 18 di tích được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố

HNN.VN - Theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn đã ký quyết định xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố đối với 18 di tích trên địa bàn. Ngày 17/4, UBND TP. Huế cho biết thông tin trên.

 Di tích lịch sử đình Ưu Điềm. ẢNH: BTLS

Theo đó, các di tích được xếp hạng bao gồm: Di tích lịch sử nhà thờ họ Tạ Quang, phường Mỹ Thượng; Di tích kiến trúc, nghệ thuật đình Mỹ Lam, phường Mỹ Thượng; Di tích kiến trúc, nghệ thuật nhà thờ họ Nguyễn (xã Vinh Lộc); Di tích kiến trúc, nghệ thuật nhà thờ họ Đoàn (xã Vinh Lộc); Di tích kiến trúc, nghệ thuật nhà thờ họ Lê Phước (xã Vinh Lộc); Di tích lịch sử đình và chùa Phú Ốc (phường Hương Trà); Di tích lịch sử chùa Ưu Điềm (phường Phong Dinh); Di tích lịch sử đình Ưu Điềm (phường Phong Dinh); Di tích lịch sử miếu bà Trạch Phổ (phường Phong Dinh); Di tích lịch sử nhà Moong truyền thống của người Pa Cô (xã A Lưới 1); Di tích lịch sử điện thờ và lăng mộ Lê Trại (phường Phú Bài); Di tích lịch sử điện thờ và lăng mộ Nguyễn Đương (phường Phú Bài); Di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) địa điểm sông Hai Nhánh (phường Phú Bài); Di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) nhà Tưởng niệm liệt sĩ tuyến đường 71 tại Tiểu khu 67 (phường Phong Điền); Di tích lịch sử điện thờ và lăng mộ Nguyễn Đà (xã Hưng Lộc); Di tích lịch sử nhà thờ họ Nguyễn Đình và lăng mộ Nguyễn Đình Huy (phường Phong Thái); Di tích lịch sử đình Hiền Lương (phường Phong Thái); Di tích lịch sử đình Liễu Cốc Thượng (phường Kim Trà).

Các xã, phường có di tích được công nhận xếp hạng chịu trách nhiệm công khai khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích và tổ chức cắm mốc giới trên thực địa theo quy định pháp luật hiện hành. Ngoài ra, ban hành quyết định thành lập Ban Quản lý di tích, tổ chức quản lý mặt bằng, không gian di tích, toàn bộ hiện vật có trong di tích.

Cùng với đó, nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác, sử dụng trái phép trong khu vực di tích đã được xếp hạng và khoanh vùng các khu vực bảo vệ. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất, xây dựng tại di tích phải được sự đồng ý của UBND TP. Huế.

N. MINH
Hỗ trợ phát huy giá trị di sản ở phường Kim Long

Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế sẽ hỗ trợ phường Kim Long trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Trong đó, phối hợp với địa phương rà soát, từng bước hoàn thiện hồ sơ xếp hạng đối với các địa điểm đủ điều kiện; đồng thời hỗ trợ về chuyên môn trong công tác tu bổ, tôn tạo di tích.

Nâng cao kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em

Lớp tập huấn, triển khai Chương trình “Bơi an toàn phòng, chống đuối nước” năm 2026 do Sở Văn hóa & Thể thao thành phố phối hợp Cục Thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch) tổ chức, khai mạc sáng 17/4 tại 12 Hùng Vương (P. Thuận Hóa - TP. Huế).

Giới trẻ Huế cùng lối sống khỏe

Không chỉ tìm đến các phòng tập hiện đại, ngày càng nhiều bạn trẻ tại Huế lựa chọn các công viên dọc sông Hương để rèn luyện thể chất. Sự thay đổi này không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe mà còn mang đến một diện mạo trẻ trung, năng động cho đô thị.

Khơi thông du lịch đường thủy xứ Huế

Sau khi UBND thành phố công bố tuyến đường thủy nội địa trên sông Ngự Hà, cùng việc triển khai thí điểm tuyến du lịch kết nối các điểm di sản bằng thuyền điện trên sông Hương, hứa hẹn khơi thông du lịch đường thủy của địa phương.

