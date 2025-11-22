Xây nền tảng chiến lược cho điện ảnh Việt Nam

Trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV, hội thảo “Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới”, diễn ra tại TP Hồ Chí Minh , đã tập trung phân tích những nền tảng chiến lược, cơ chế dài hạn, nhằm thúc đẩy điện ảnh Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Bà Đinh Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Galaxy Group cho biết, điện ảnh Việt Nam đang phục hồi và tăng trưởng vượt bậc sau đại dịch. Trong khi nhiều quốc gia trong khu vực mới đạt mức 60% doanh thu phòng vé so với năm 2019, thì Việt Nam đã vượt mốc trước dịch, tăng đến 20%.

Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm trong khuôn khổ LHP Việt Nam lần thứ 24.

Đáng chú ý, tỷ lệ phim Việt trên thị trường trong nước đạt những con số ấn tượng. Cụ thể, năm 2024 chiếm 42%, năm 2025 đến thời điểm hiện tại đạt tới 62%, mức cao nhất từ trước đến nay. Theo bà Hương, đây là “thành công rực rỡ đến từ nỗ lực của toàn ngành”, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để điện ảnh trở thành một ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn.

Ở góc độ chính sách, TS. Trần Thị Phương Lan, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đã làm rõ khái niệm “kiểm duyệt phim” cũng như thuật ngữ “thẩm định và phân loại phim”. Đây là quy trình nhằm bảo đảm các tác phẩm tuân thủ luật pháp, nghị định và thông tư, đồng thời phù hợp với chuẩn mực văn hóa xã hội. Bà nhấn mạnh công tác pháp lý cần “mang hơi thở cuộc sống”, được cập nhật thường xuyên để theo sát sự vận động của thực tiễn sáng tạo.

PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nhận định rằng, để thúc đẩy sáng tạo, điều cốt yếu là xây dựng một thị trường điện ảnh đa dạng và cạnh tranh lành mạnh. Ông Sơn nhấn mạnh, điện ảnh không nên chỉ phát triển một dòng phim duy nhất mà cần tạo môi trường “trăm hoa đua nở”.

Ông Sơn cũng đề xuất thành lập Quỹ Điện ảnh, nhằm hỗ trợ các dự án nghệ thuật có giá trị nhưng khó thu hồi vốn. Theo ông, thực tế cho thấy, nhiều cụm rạp lớn bị chi phối bởi nhà phát hành nước ngoài, khiến phim Việt gặp hạn chế trong việc tiếp cận khán giả. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực từ kỹ thuật, biên kịch đến hậu kỳ, quản lý sản xuất vẫn là “mắt xích yếu” đòi hỏi chính sách đào tạo bài bản và dài hơi.

Từ góc nhìn sáng tạo, đạo diễn Victor Vũ cho biết, các dự án phim của anh luôn hướng tới cả thị trường trong nước lẫn quốc tế. Anh cho rằng, bản sắc văn hóa, đời sống và tâm lý xã hội Việt Nam chính là yếu tố giúp phim Việt tạo được dấu ấn, giống như cách khán giả thế giới tìm đến điện ảnh Pháp, Đức hay Nhật Bản để khám phá những giá trị đặc trưng của họ.

Các diễn giả cũng đồng thuận rằng, công nghệ đang mở ra “cánh cửa chưa từng có” cho thế hệ nhà làm phim trẻ. Những kỹ thuật hiện đại như sản xuất ảo, CGI, AI hay bối cảnh số vốn chỉ phổ biến tại các nền công nghiệp điện ảnh lớn nay đã được ứng dụng ngày càng rộng rãi tại Việt Nam.

Năm 2025 ghi nhận nhiều bộ phim Việt áp dụng công nghệ mới và đạt doanh thu ấn tượng, cho thấy khán giả sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm điện ảnh hiện đại. Khán giả vì thế trở thành trung tâm của toàn bộ hệ sinh thái, không chỉ “tiêu thụ” mà còn dẫn dắt xu hướng, truyền cảm hứng và thúc đẩy các nhà làm phim đổi mới liên tục.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, những ý kiến, sáng kiến và giải pháp tại hội thảo sẽ góp phần giúp điện ảnh Việt Nam phát triển mạnh mẽ, bền vững dựa trên trụ cột sáng tạo, bản sắc, hội nhập. Có thể nói, điện ảnh Việt đang bước vào một thời kỳ mới, nơi tác phẩm có thể đồng thời đạt giá trị nghệ thuật và hiệu quả thương mại, đóng góp vào sự hình thành của một nền kinh tế điện ảnh năng động trong tương lai.