Hướng đi mới từ di sản cho kinh tế tư nhân

HNN.VN - Chiều 9/10, trong khuôn khổ sự kiện “Huế - Sáng tạo để phát triển bền vững” (Hue Innovation Day 2025) diễn ra diễn đàn với chủ đề “Phát triển kinh tế tư nhân gắn với phát triển kinh tế di sản tại Huế”.

Sự kiện do Viện Nghiên cứu Phát triển TP. Huế phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức. Tham dự có UVTV, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Phan Thiên Định cùng lãnh đạo các sở, ngành, chuyên gia, tổ chức, các doanh nghiệp.

Diễn giả chia sẻ tại diễn đàn 

Tại diễn đàn, các diễn giả chia sẻ nhiều chủ đề xoay quanh mối liên kết giữa di sản văn hóa và kinh tế tư nhân, như: “Huế và kinh tế sáng tạo từ di sản - Gợi mở hướng đi cho doanh nghiệp văn hóa địa phương”, “Bản quyền di sản - Định hình công nghiệp văn hóa”, hay “Doanh nghiệp trong không gian di sản - Mô hình khai thác bền vững và sáng tạo từ thực tiễn Việt Nam và Hàn Quốc”

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung, nhấn mạnh: “Trong chiến lược phát triển của Huế, di sản văn hóa luôn được xem là nguồn lực cốt lõi. Di sản không chỉ là ký ức quá khứ mà còn là tài nguyên - nền tảng để định hình tương lai”.

Theo ông Trung, bài toán lớn đặt ra cho Huế là làm thế nào để chuyển hóa giá trị di sản thành động lực kinh tế, tạo ra lợi ích hài hòa giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng. Chính vì vậy, diễn đàn năm nay chọn cách tiếp cận mới: xem kinh tế tư nhân là động lực, di sản là nền tảng công nghệ cùng sáng tạo là công cụ để phát triển bền vững.

Trải nghiệm ứng dụng công nghệ số tại chương trình

Các tham luận tại diễn đàn cùng khẳng định, công nghiệp văn hóa là cầu nối để di sản bước vào đời sống. Từ chất liệu văn hóa, doanh nghiệp có thể sáng tạo nên những sản phẩm - dịch vụ mới mẻ mang giá trị bản địa, từ thiết kế sáng tạo, thủ công mỹ nghệ, đến du lịch thông minh.

“Thế hệ doanh nhân trẻ Huế có thể biến di sản thành nguồn cảm hứng khởi nghiệp”, ông Trung cho hay. “Khi doanh nghiệp tư nhân biết kết hợp sáng tạo và công nghệ, di sản không chỉ được bảo tồn mà còn “tái sinh” trong đời sống hiện đại, tạo công ăn việc làm cho cộng đồng và sức sống mới cho thành phố”.

Diễn đàn cũng đề cập đến hướng khai thác không gian di sản theo mô hình hợp tác công - tư (PPP). Theo đó, Nhà nước đóng vai trò định hướng, bảo đảm tính nguyên gốc của di sản, còn doanh nghiệp tư nhân mang đến nguồn lực, tính năng động và tinh thần đổi mới. Đây được xem là hướng đi quan trọng để Huế vừa gìn giữ bản sắc, vừa phát triển các ngành công nghiệp văn hóa - sáng tạo gắn với du lịch và dịch vụ giá trị gia tăng.

Các chuyên gia cho rằng, trong kỷ nguyên số, dữ liệu và công nghệ sẽ là “dầu mỏ mới” thúc đẩy các ngành kinh tế, trong đó có kinh tế di sản. Khi di sản được số hóa, khai thác bằng các nền tảng công nghệ hiện đại, giá trị văn hóa của Huế sẽ được lan tỏa sâu rộng, đồng thời mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ sáng tạo tham gia.

Tin, ảnh: Liên Minh
huế sáng tạo để phát triển bền vữngdiễn đànphát triển kinh tế di sảncông nghiệp văn hóa
