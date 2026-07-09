Động đất tại Venezuela: Tổng thống lâm thời tri ân sự hỗ trợ quốc tế

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez thăm hỏi Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Tân Hoa Xã đưa tin, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cảm ơn 28 quốc gia đã cung cấp viện trợ nhân đạo hỗ trợ các nạn nhân của trận động đất xảy ra tại nước này cuối tháng 6 vừa qua.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi bà Rodriguez đến thăm một trung tâm tiếp nhận hàng cứu trợ tại thủ đô Caracas, nơi hơn 2.000 tấn hàng viện trợ quốc tế đang được phân loại để chuyển tới các khu ở tạm của những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất ngày 24/6.

Tổng thống lâm thời khẳng định, Venezuela luôn biết ơn các quốc gia, người dân và chính phủ trên thế giới đã dang tay hỗ trợ quốc gia Nam Mỹ này trong thời điểm khó khăn. Theo bà, các nước có thể theo dõi quá trình sử dụng nguồn viện trợ để thấy sự hỗ trợ của mình đã đến với người dân Venezuela.

Bà Rodriguez nhấn mạnh, sự chung tay của cộng đồng quốc tế giúp Venezuela nhận ra rằng quốc gia này không đơn độc. “Điều quan trọng nhất lúc này là hướng tới tương lai: Chúng ta sẽ phục hồi như thế nào và tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng ra sao”, Tổng thống lâm thời Venezuela nói.

Theo số liệu chính thức mới nhất, hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại miền trung Venezuela đã khiến 3.685 người thiệt mạng và 16.740 người bị thương.

* Thời gian qua, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã chạy đua với thời gian để đưa thi thể của 57 nạn nhân ra ngoài, đồng thời hỗ trợ di dời và trao trả nhiều tài sản cho người dân địa phương. Bên cạnh công tác tìm kiếm, cứu nạn, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam còn chủ động phối hợp tổ chức thăm hỏi, động viên khoảng 500 hộ gia đình bị mất nhà cửa và đang lâm vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhằm ghi nhận và tôn vinh lòng dũng cảm, tinh thần hiến dâng và chủ nghĩa anh hùng của lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam, Chính phủ Venezuela đã trao Huy chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhất tặng Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam và hạng Nhì tặng các thành viên trong đoàn.

https://nhandan.vn/dong-dat-tai-venezuela-tong-thong-lam-thoi-tri-an-su-ho-tro-quoc-te-post974456.html