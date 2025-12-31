Bác Hồ và người học trò xứ Huế xuất sắc

Cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh” (NXB Quân Đội nhân Dân)

Tiếp bước những công việc mà cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh để lại, gia đình Đại tướng và Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã nghiên cứu, chọn lọc tư liệu, xây dựng bản thảo và phối hợp cùng Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch biên soạn. Đây được xem là cuốn sách đầu tiên về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được xuất bản.

Đặc biệt hơn, cuốn sách ra đời đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm lần đầu tiên đồng chí Nguyễn Vịnh được gặp và có vinh dự được Bác Hồ đặt tên Nguyễn Chí Thanh tại thủ đô Khu Giải phóng Tân Trào.

Cuốn sách cũng nêu bật Đại tướng Nguyễn Vịnh - Nguyễn Chí Thanh trong hành trình tôi rèn ý chí để vươn lên và trưởng thành trong ngọn lửa đấu tranh; trở thành một người chiến sĩ cộng sản tiên phong, đầy nhiệt huyết, một cán bộ lãnh đạo cách mạng mẫu mực, một người con ưu tú của Đảng và dân tộc.

80 nội dung trong sách tái hiện mối quan hệ đặc biệt giữa vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam với một người học trò xuất sắc, một cộng sự trung thành, đồng thời cũng khắc họa những dấu ấn cống hiến của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân.

Cầm trên tay cuốn sách, người đọc sẽ lắng đọng khi bắt gặp những thông tin vô cùng ý nghĩa, xúc động về hành trình của đồng chí Nguyễn Vịnh khi ra Việt Bắc, lần đầu gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

Cuối tháng 7/1945, từ miền Trung, đồng chí Nguyễn Vịnh cùng các đồng chí đại diện đại biểu Xứ ủy Nam Kỳ, Việt Minh của các tỉnh miền Trung ra Bắc. Sau khi dừng chân ở trạm liên lạc bí mật đón cán bộ từ các địa phương về, đồng chí Nguyễn Vịnh cùng đoàn theo đường Phú Thọ đến Tân Trào bắt đầu những ngày sống và làm việc trong không khí cách mạng ở An toàn khu đặt tại Sơn Dương, Tuyên Quang.

Tại chiến khu Tân Trào, đồng chí Nguyễn Vịnh được gặp nhiều đại biểu Việt Minh từ các địa phương về, trong đó có những nhà cách mạng tên tuổi từ lâu đã lan rộng trong phong trào cách mạng cả nước. Trước ngày diễn ra hội nghị, đồng chí Nguyễn Vịnh được 2 anh Hoàng Quốc Việt và Trường Chinh cho đi cùng đến gặp lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Sau khi gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Hoàng Quốc Việt giới thiệu đồng chí Nguyễn Vịnh rồi tranh thủ báo cáo việc hội nghị. Từ sau cuộc gặp đó, lãnh tụ Hồ Chí Minh nhìn thấy ở đồng chí Nguyễn Vịnh một con người “thật thà, gan góc, kiên quyết”, trẻ tuổi nhưng dày dạn, lăn lộn với phong trào, từng trải qua bao thử thách trong lao tù của đế quốc...

Tại buổi tọa đàm ra mắt sách, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Nguyễn Khoa Điềm đã chia sẻ những thông tin thú vị về mối liên hệ giữa Bác Hồ và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh để khẳng định vai trò quan trọng giữa vị lãnh tụ thiên tài và người học trò xứ Huế xuất sắc.

Theo ông Nguyễn Khoa Điềm, khi bắt đầu xây dựng quân đội, đất nước chúng ta là một nước nông nghiệp, nông dân, do vậy quân đội là quân đội nông dân mặc áo lính. Lãnh đạo chính trị trong quân đội cực kỳ quan trọng với Đảng, cách mạng. Vì thế, Bác Hồ đã bố trí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Cùng với những vị tướng tên tuổi khác, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã làm nên những chiến thắng lịch sử.