Đổi mới tư duy, phương pháp công tác, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; UVTW Đảng, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến và các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy dự lễ kỷ niệm.

Ôn lại truyền thống 60 năm qua, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân khẳng định: Trải qua thách thức, có nhiều thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, bộ máy cho phù hợp với thực tiễn trong từng giai đoạn, nhưng cán bộ, công chức Ban Nội chính Thành ủy đã cố gắng, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, phát huy tốt vai trò là cơ quan tham mưu của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

Từ khi thành lập đến nay, Ban Nội chính Thành ủy đã theo dõi, đôn đốc, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cơ quan tố tụng khởi tố điều tra, truy tố, xét xử 27 vụ án có liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố đồng tình, ủng hộ.

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung chia sẻ: Kể từ khi tái thành lập năm 2013 cho đến nay, Ban Nội chính Thành uỷ đã phát huy tốt vai trò cơ quan tham mưu chiến lược, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện và rõ nét.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Nội chính Thành uỷ cần tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, coi đây là nền tảng quan trọng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, công chức của Ban Nội chính Thành ủy phải không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, kỷ cương, chủ động đổi mới tư duy, phương pháp công tác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới.

Công tác nội chính cần bám sát và triển khai theo hướng chủ động hơn, sâu sát hơn với cơ sở, bám sát thực tiễn địa bàn, lĩnh vực; kịp thời nắm bắt tình hình liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao chất lượng nghiên cứu, phân tích, dự báo, bảo đảm công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trúng, đúng, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tặng lẵng hoa và bức trướng nhằm ghi nhận những đóng góp của Ban Nội chính Thành ủy

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn chặt với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nội chính và các cơ quan liên quan trong phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; chú trọng công tác phòng ngừa, kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; ngăn chặn các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân.

Chú trọng tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy rà soát, chỉ đạo, xử lý các dự án gặp khó khăn, vướng mắc, tồn đọng trên địa bàn, các công trình tài sản công dôi dư sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để tránh lãng phí. Xây dựng Ban Nội chính Thành uỷ “trong sạch, vững mạnh”.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đã tặng lẵng hoa và bức trướng nhằm ghi nhận những đóng góp của Ban Nội chính Thành ủy với nội dung: “Bản lĩnh - Trí tuệ - Liêm chính -Trách nhiệm”.