Ra mắt bộ sách “Phan Thuận An với Huế”

Buổi ra mắt sách diễn ra ngay tại không gian Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế - nơi nhà nghiên cứu Phan Thuận An từng gắn bó với sự nghiệp nghiên cứu của mình.

Đại diện gia đình và đơn vị làm sách tặng sách đến bạn bè nhà nghiên cứu Phan Thuận An

Nhà nghiên cứu Phan Thuận An không thể xuất hiện vì lý do bệnh tình nhưng buổi ra mắt diễn ra vô cùng ấm cúng, tình cảm. Gần như các tên tuổi nhà nghiên cứu nổi tiếng cùng thế hệ cũng như giới nghiên cứu hiện nay và những ai yêu văn hóa Huế đã xuất hiện, chia vui với “đứa con tinh thần” của nhà nghiên cứu Phan Thuận An.

Bộ sách với 3 tập, tập hợp hơn 100 bài viết được tuyển chọn từ hàng trăm bài viết, bài nghiên cứu mà tác giả đã đăng ở nhiều tờ báo, tạp chí cũng như trong các cuộc hội thảo từ năm 1980 đến nay.

Theo TS. Phan Thuận Thảo - trưởng nữ của nhà nghiên cứu Phan Thuận An, các bài viết của ông đều được tiếp cận dưới góc nhìn lịch sử. Vì vậy, cho dù các bài viết đề cập đến các đề tài văn hóa hay cổ tích, thì các đối tượng nghiên cứu vẫn được nhìn nhận dưới nhãn quan lịch sử.

Tại buổi ra mắt, nhiều nhà nghiên cứu cũng như cộng sự từng có thời gian làm việc và tiếp xúc với nhà nghiên cứu Phan Thuận An đánh giá ông là một người tận tụy, nghiêm túc và hết mình với công việc nghiên cứu. Bộ sách này được xem là công trình nghiên cứu đồ sộ, vừa mang tính tư liệu, vừa mang tính học thuật.