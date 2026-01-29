Ra mắt cuốn sách 'Tự hào cơ đồ Việt Nam'

Đồng chí TS. Phạm Tất Thắng-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và đồng chí PGS.TS. Vũ Trọng Lâm-Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị tặng sách cho các đơn vị.

Đồng chí TS. Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và đồng chí PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; lãnh đạo ban tuyên giáo và dân vận một số tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các đơn vị của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Cuốn sách Tự hào cơ đồ Việt Nam là một ấn phẩm có ý nghĩa đặc biệt, phản ánh sinh động, toàn diện những thành tựu to lớn, mang tầm vóc lịch sử của đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị qua 80 năm kể từ ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đặc biệt nhấn mạnh những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước qua 40 năm đổi mới.

Nội dung cuốn sách được kết cấu thành ba phần:

Phần thứ nhất: Việt Nam - Kỷ nguyên độc lập, thống nhất và xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm rõ những dấu mốc lớn của lịch sử cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 - 1975, trong đó khẳng định sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dẫn đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á và Đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối là những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, là biểu tượng của niềm tin, ý chí, khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Phần thứ hai: Việt Nam - Kỷ nguyên đổi mới, hội nhập và phát triển, phản ánh những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước qua 40 năm đổi mới trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế phát triển nhanh, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Vai trò lãnh đạo của Đảng tiếp tục được nâng cao, niềm tin của nhân dân với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa được củng cố; hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện. Việt Nam tham gia tích cực trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, là thành viên có uy tín, trách nhiệm, có vai trò tích cực tại các thể chế khu vực và quốc tế.

Phần thứ ba: Việt Nam - Khát vọng hùng cường nhấn mạnh, những thành tựu mang tầm vóc thời đại của kỷ nguyên độc lập, tự do và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của kỷ nguyên đổi mới và phát triển tạo ra tiền đề vững chắc cho Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Phía trước có nhiều thời cơ, thuận lợi, cùng những khó khăn, thách thức đan xen, mọi người dân Việt Nam, trăm triệu người như một, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh nhằm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao.

Cuốn sách "Tự hào cơ đồ Việt Nam"

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, với gần 600 trang khổ lớn, được trình bày trang trọng, xuất bản song ngữ Việt - Anh, sưu tầm và tuyển chọn hơn 200 bức ảnh tư liệu quý, cuốn sách đã tái hiện hành trình 80 năm phát triển của đất nước, từ thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, nhân dân lao động làm chủ đất nước đến chặng đường xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam ngày nay.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh, ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết quan trọng Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!. Đó là lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta biến quyết tâm thành hành động, kỷ luật thực thi nhằm phát triển đất nước nhanh, bền vững, hùng cường, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tổng Bí thư nhấn mạnh tinh thần kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV: "không lùi bước, không chùn bước, chỉ có tiến lên, tiến lên không ngừng"; "Thành công, nhất định thành công!".

Để góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ra mắt cuốn sách Tự hào cơ đồ Việt Nam nhằm giới thiệu đến bạn đọc bức tranh toàn cảnh, sinh động về một Việt Nam phát triển hùng cường với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 80 năm thành lập nước, đặc biệt là những thành tựu qua 40 năm đổi mới. Cuốn sách gồm 17 bài viết, bao quát toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tại buổi lễ, TS. Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, ngày 23/01/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách Tự hào cơ đồ Việt Nam hôm nay là một bước cụ thể hóa việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời thể hiện sự năng động và nhạy bén của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ biên tập, xuất bản và tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao trình độ và nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Phạm Tất Thắng khẳng định, thời gian qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ trong việc phối hợp tổ chức biên soạn, biên tập, xuất bản nhiều ấn phẩm sách lý luận, chính trị có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Việc phối hợp biên soạn, xuất bản cuốn sách Tự hào cơ đồ Việt Nam tiếp tục khẳng định sự phối hợp hết sức chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị của hai cơ quan.

Thời gian tới, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác chính trị, tư tưởng trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, công tác này cần phải "đi trước mở đường, dẫn dắt và đóng vai trò chủ công", tạo quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực bền bỉ nhất, hành động quyết liệt nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Do vậy, công tác phối hợp giữa hai cơ quan cần tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh và nâng lên một tầm cao mới, trong đó, nhiệm vụ trước mắt là tiếp tục tổ chức thực hiện việc biên soạn, xuất bản các tài liệu quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; thành tựu đất nước qua 40 năm đổi mới; các ấn phẩm phục vụ các ngày lễ lớn, quan trọng của đất nước trong năm 2026 và các năm tiếp theo.