Ra mắt sách ảnh "Ngày hội non sông"

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự tặng sách ảnh "Ngày hội non sông" cho các đại biểu.

Cuốn sách ghi dấu một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống chính trị nước ta trong năm 2026, đó là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là một công trình tư liệu có giá trị, lưu giữ những khoảnh khắc lịch sử của đất nước thông qua khoảng 800 bức ảnh và tư liệu.

Qua các bức ảnh và chú thích ngắn gọn, súc tích, bạn đọc có thể cảm nhận rõ nét sự vận hành của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, vai trò làm chủ của nhân dân và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

Giám đốc Nhà xuất bản Thông tấn Phùng Thị Mỹ cho biết: "Chúng tôi xác định rõ yêu cầu của cuốn sách không dừng lại ở việc tập hợp hình ảnh, mà phải là một công trình báo chí-xuất bản có giá trị tư liệu cao, nội dung phong phú, phản ánh được cả bề rộng không gian và chiều sâu chính trị-xã hội của sự kiện, phản ánh được không khí náo nức của Ngày hội non sông".

Cuốn sách ảnh được biên soạn công phu, chọn lọc từ hàng nghìn tư liệu, hình ảnh có giá trị, phản ánh toàn diện quá trình chuẩn bị, tổ chức thành công của cuộc bầu cử trên phạm vi cả nước và sau đó là Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Với bố cục chặt chẽ, nội dung cô đọng, ấn phẩm không chỉ mang giá trị tư liệu mà còn có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc.

Bìa sách ảnh "Ngày hội non sông" - Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cuốn sách gồm 3 phần với nội dung cụ thể như sau:

Phần 1 gồm các bức ảnh tái hiện quá trình chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, từ những cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cuộc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội tại các địa phương, cuộc gặp gỡ giữa ứng cử viên và cử tri, công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho ngày bầu cử, công tác tập huấn, tuyên truyền và không khí trước ngày bầu cử,...

Phần 2 gồm các bức ảnh thể hiện không khí rộn ràng, náo nức của cử tri tới các điểm bầu cử trên toàn quốc để thực hiện quyền công dân của mình. Cử tri cả nước đều đi bầu cử với niềm hân hoan, phấn khởi, thể hiện sự tin tưởng vào hệ thống chính trị và những ứng cử viên mình lựa chọn.

Phần 3 gồm các bức ảnh phản ánh Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, diễn ra từ ngày 6/4/2026 đến ngày 24/4/2026, ngay sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại lễ ra mắt sách, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự khẳng định, ấn phẩm mang tính thiết thực và ý nghĩa cao, chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chào mừng thành công Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI; đồng thời là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4.

Tham dự sự kiện, bà Lê Thu Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhận xét: "Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, mỗi khuôn hình là một lát cắt của lòng tin và toàn bộ cuốn sách là minh chứng cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc".

Về mặt hình thức, cuốn sách được đầu tư công phu với chất lượng in ấn cao, bố cục hiện đại và cách trình bày khoa học. Việc sử dụng song ngữ giúp mở rộng khả năng tiếp cận tới độc giả quốc tế, qua đó góp phần giới thiệu hình ảnh một Việt Nam ổn định, năng động và đang trên đà phát triển.

Không chỉ mang giá trị lưu trữ, ấn phẩm còn có ý nghĩa tham khảo đối với công tác nghiên cứu và giảng dạy, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến hệ thống chính trị và quản trị nhà nước.

Có thể nói, đây là một công trình được thực hiện với sự nghiêm túc và tâm huyết, góp phần lưu giữ những dấu mốc đáng nhớ của đất nước trong giai đoạn mới.

Hơn hết, cuốn sách ảnh góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đổi mới, ổn định và phát triển tới bạn bè quốc tế.

