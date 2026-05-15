Quảng bá di sản văn hóa Huế qua góc nhìn ký họa

Một góc không gian trưng bày các tác phẩm ký họa. Ảnh: T. TRUNG

Triển lãm do Bảo tàng Mỹ thuật Huế phối hợp với Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh tổ chức, khai mạc ngày 15/5 tại không gian của Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh.

Gần 150 tác phẩm giới thiệu lần này được chọn từ bộ sưu tập gần 2.000 tác phẩm ký họa về Huế hiện do Bảo tàng Mỹ thuật Huế lưu giữ, phát triển từ năm 2020 đến nay.

Đây là kết quả của hành trình sáng tác miệt mài của nhiều kiến trúc sư, họa sĩ và người yêu nghệ thuật từ Nhóm Ký họa đô thị Hà Nội và các nghệ sĩ tạo hình Huế. Bằng bút pháp trực họa và cảm xúc chân thành, các tác giả đã khắc họa một “Huế” vừa gần gũi, sâu lắng, tươi mới. Người xem như được trải nghiệm một hành trình đến Huế thông qua các tác phẩm ký họa với những đền đài, lăng tẩm, công trình kiến trúc, biểu tượng tiêu biểu, hay đơn giản là khoảnh khắc đời sống bình dị.

Dịp này, Bảo tàng Mỹ thuật Huế cũng giới thiệu đến công chúng các loại hình di sản tiêu biểu mang đậm chiều sâu văn hóa và bản sắc cộng đồng của xứ Huế như Ca Huế, nghề dệt Dèng của đồng bào Tà Ôi (A Lưới) và Tri thức may mặc áo dài Huế.

Triển lãm mở của phục vụ công chúng đến ngày 30/5.