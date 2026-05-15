Quảng bá di sản văn hóa Huế qua góc nhìn ký họa

HNN.VN - Với chủ đề “Di sản Huế - Hội tụ và lan tỏa” triển lãm giới thiệu đến công chúng TP. Hồ Chí Minh gần 150 tác phẩm ký họa đặc sắc về Huế do Bảo tàng Mỹ thuật Huế lưu giữ.

Một góc không gian trưng bày các tác phẩm ký họa. Ảnh: T. TRUNG 

Triển lãm do Bảo tàng Mỹ thuật Huế phối hợp với Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh tổ chức, khai mạc ngày 15/5 tại không gian của Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh.

Gần 150 tác phẩm giới thiệu lần này được chọn từ bộ sưu tập gần 2.000 tác phẩm ký họa về Huế hiện do Bảo tàng Mỹ thuật Huế lưu giữ, phát triển từ năm 2020 đến nay.

Đây là kết quả của hành trình sáng tác miệt mài của nhiều kiến trúc sư, họa sĩ và người yêu nghệ thuật từ Nhóm Ký họa đô thị Hà Nội và các nghệ sĩ tạo hình Huế. Bằng bút pháp trực họa và cảm xúc chân thành, các tác giả đã khắc họa một “Huế” vừa gần gũi, sâu lắng, tươi mới. Người xem như được trải nghiệm một hành trình đến Huế thông qua các tác phẩm ký họa với những đền đài, lăng tẩm, công trình kiến trúc, biểu tượng tiêu biểu, hay đơn giản là khoảnh khắc đời sống bình dị.

Dịp này, Bảo tàng Mỹ thuật Huế cũng giới thiệu đến công chúng các loại hình di sản tiêu biểu mang đậm chiều sâu văn hóa và bản sắc cộng đồng của xứ Huế như Ca Huế, nghề dệt Dèng của đồng bào Tà Ôi (A Lưới) và Tri thức may mặc áo dài Huế.

Triển lãm mở của phục vụ công chúng đến ngày 30/5.

N. MINH
BIDV “Nhà tài trợ Đồng” tại Festival Huế 2026

Chiều 15/5, Ban Tổ chức Festival Huế và Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) ký kết hợp đồng tài trợ Festival Huế 2026.Tham dự lễ ký kết có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang.

PCI 2.0 và BPI 2025: Thước đo mới cho sức bật kinh tế tư nhân

Theo Báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2025 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức công bố ngày 15/5 tại Hà Nội, 5 địa phương xuất sắc nhất bảng xếp hạng (theo bảng chữ cái) gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh.

Giúp doanh nghiệp tìm giải pháp tăng trưởng doanh thu từ Zalo, AI và CRM

Chiều 15/5, Sở Tài chính phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ thành phố và Công ty CP Sóc đỏ - Sàn thương mại điện tử socsdo.vn tổ chức chương trình “Tăng trưởng doanh thu cùng hệ sinh thái Zalo - AI - CRM”. Chương trình thu hút hơn 100 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tham dự.

Thành phố Huế thuộc nhóm 3 địa phương cải cách PCI nổi bật giai đoạn 2005 - 2025

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025). Tham dự sự kiện về phía TP. Huế có đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

