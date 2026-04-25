“Mã hóa thời gian”, cuộc hội ngộ giữa sơn mài và truyền thần

Những tác phẩm truyền thần của họa sĩ Mỹ Dũng cuốn hút người yêu nghệ thuật

Triển lãm là cuộc gặp gỡ nghệ thuật đặc biệt giữa hai họa sĩ thuộc hai thế hệ, hai hành trình sáng tạo khác nhau, nhưng cùng chung một điểm gặp: tình yêu nghệ thuật và khát vọng đối thoại với thời gian. Đó là cuộc hội ngộ của họa sĩ Mỹ Dũng đến từ Đà Nẵng và Vũ Hòa đến từ Hà Nội.

Với 30 tác phẩm, họa sĩ Mỹ Dũng gửi gắm đến người xem một cuộc đối thoại thầm lặng nhưng mãnh liệt giữa hai thế giới. Trên nền canvas, ông đã dành hàng ngàn giờ để “phục sinh” những gương mặt, thanh âm và phong tục của Việt Nam từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Ở đó, người xem có thể bắt gặp sự uy nghiêm của một vị vua, cái tĩnh lặng của bậc trí sĩ, nhịp phách trầm mặc của một ban nhạc xưa… Tất cả nét vẽ ấy không chỉ là hình hài, mà còn là “thần” - phần hữu hình đầy cảm xúc mà máy móc không bao giờ chạm tới được.

Trong khi đó, hơn 20 tác phẩm hội họa của họa sĩ Vũ Hòa cũng cuốn hút người xem không kém. Với chất liệu sơn mài, những bức tranh giúp người xem hiểu hơn hành trình sáng tạo xuyên biên giới với nhiều thử nghiệm đa dạng về chất liệu và phong cách, từ hiện thực đến trừu tượng, đặc biệt là sơn mài được khai thác theo tinh thần đương đại.

Sự song hành của hai nghệ sĩ đã tạo nên điểm nhấn cho triển lãm, một bên là thế giới nội tâm và trải nghiệm mang tính toàn cầu, một bên là chiều sâu lịch sử và bản sắc dân tộc.

Triển lãm mở cửa đến 10/5.

*Chiều cùng ngày, Bảo tàng Mỹ thuật Huế tổ chức tổng kết chương trình “Ký họa di sản kiến trúc Pháp và di tích lịch sử văn hóa ở Huế”.

Sau hơn 4 ngày với 40 nghệ sĩ, họa sĩ, kiến trúc sư tham gia, chương trình ký họa đã khép lại với hơn 120 tác phẩm. Đó là những bức tranh ký họa về những công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu như Ga Huế, Trường Quốc học Huế, trụ sở Đại học Huế, nhà máy nước Vạn Niên… Ngoài ra, những di tích lịch sử, văn hóa của Huế cũng được các nghệ sĩ đưa lên tranh ký họa theo góc nhìn riêng.

Nhóm nghệ sĩ "khoe" tác phẩm ký họa ở Ga Huế

Toàn bộ tác phẩm ký họa dịp này được Bảo tàng Mỹ thuật Huế tiếp nhận và sẽ quảng bá trong thời gian tới, nhằm góp phần giới thiệu, quảng bá đến công chúng, du khách trong nước và bạn bè quốc tế.