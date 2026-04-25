“Mã hóa thời gian”, cuộc hội ngộ giữa sơn mài và truyền thần

HNN.VN - “Mã hóa thời gian” là chủ đề triển lãm vừa được khai mạc, giới thiệu đến công chúng vào chiều 25/4 tại không gian Điểm gặp liên văn hóa - Lan viên cố tích (thuộc Bảo tàng Gốm cổ sông Hương, đường Bạch Đằng, phường Phú Xuân).

Những tác phẩm truyền thần của họa sĩ Mỹ Dũng cuốn hút người yêu nghệ thuật 

Triển lãm là cuộc gặp gỡ nghệ thuật đặc biệt giữa hai họa sĩ thuộc hai thế hệ, hai hành trình sáng tạo khác nhau, nhưng cùng chung một điểm gặp: tình yêu nghệ thuật và khát vọng đối thoại với thời gian. Đó là cuộc hội ngộ của họa sĩ Mỹ Dũng đến từ Đà Nẵng và Vũ Hòa đến từ Hà Nội.

Với 30 tác phẩm, họa sĩ Mỹ Dũng gửi gắm đến người xem một cuộc đối thoại thầm lặng nhưng mãnh liệt giữa hai thế giới. Trên nền canvas, ông đã dành hàng ngàn giờ để “phục sinh” những gương mặt, thanh âm và phong tục của Việt Nam từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Ở đó, người xem có thể bắt gặp sự uy nghiêm của một vị vua, cái tĩnh lặng của bậc trí sĩ, nhịp phách trầm mặc của một ban nhạc xưa… Tất cả nét vẽ ấy không chỉ là hình hài, mà còn là “thần” - phần hữu hình đầy cảm xúc mà máy móc không bao giờ chạm tới được.

Trong khi đó, hơn 20 tác phẩm hội họa của họa sĩ Vũ Hòa cũng cuốn hút người xem không kém. Với chất liệu sơn mài, những bức tranh giúp người xem hiểu hơn hành trình sáng tạo xuyên biên giới với nhiều thử nghiệm đa dạng về chất liệu và phong cách, từ hiện thực đến trừu tượng, đặc biệt là sơn mài được khai thác theo tinh thần đương đại.  

Sự song hành của hai nghệ sĩ đã tạo nên điểm nhấn cho triển lãm, một bên là thế giới nội tâm và trải nghiệm mang tính toàn cầu, một bên là chiều sâu lịch sử và bản sắc dân tộc.

Triển lãm mở cửa đến 10/5.

*Chiều cùng ngày, Bảo tàng Mỹ thuật Huế tổ chức tổng kết chương trình “Ký họa di sản kiến trúc Pháp và di tích lịch sử văn hóa ở Huế”.

Sau hơn 4 ngày với 40 nghệ sĩ, họa sĩ, kiến trúc sư tham gia, chương trình ký họa đã khép lại với hơn 120 tác phẩm. Đó là những bức tranh ký họa về những công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu như Ga Huế, Trường Quốc học Huế, trụ sở Đại học Huế, nhà máy nước Vạn Niên… Ngoài ra, những di tích lịch sử, văn hóa của Huế cũng được các nghệ sĩ đưa lên tranh ký họa theo góc nhìn riêng.

Nhóm nghệ sĩ "khoe" tác phẩm ký họa ở Ga Huế

Toàn bộ tác phẩm ký họa dịp này được Bảo tàng Mỹ thuật Huế tiếp nhận và sẽ quảng bá trong thời gian tới, nhằm góp phần giới thiệu, quảng bá đến công chúng, du khách trong nước và bạn bè quốc tế.

N. MINH
Bước chuyển của đô thị Huế

Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày quê hương được giải phóng (26/3/1975 - 26/3/2026), diện mạo đô thị Huế đã có những thay đổi đáng kể. Đó là những tuyến đường mới rộng mở, những cây cầu băng sông, vượt phá được đầu tư, những khu đô thị hiện đại và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngày càng đồng bộ…

Bước chuyển của đô thị Huế
Khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ, dương tính với ma túy

Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Trần Kiêm Anh Khoa (sinh năm 2008, trú tại phường Phú Xuân) để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ, dương tính với ma túy
Chăm lo đời sống công nhân:
Từ chủ trương đến chuyển động thực tiễn

Sáng 24/4, Liên đoàn Lao động thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2026) và hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 9/1/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”, với nhiều nội dung thiết thực hướng về người lao động (NLĐ).

Từ chủ trương đến chuyển động thực tiễn
Siết chặt phòng, chống ma túy và tham nhũng, tiêu cực từ cơ sở

Sáng 23/4, Ban Nội chính Thành ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và Thành ủy liên quan đến công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng địa bàn không ma túy. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phạm Đức Tiến dự và chủ trì hội nghị.

Siết chặt phòng, chống ma túy và tham nhũng, tiêu cực từ cơ sở
“Đọc” di sản Cửu Đỉnh bằng trải nghiệm số

Chiều 22/4, tại di tích Lầu Tàng Thơ (344 Đinh Tiên Hoàng, phường Phú Xuân), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc triển lãm “Cửu Đỉnh Triều Nguyễn: Di sản tư liệu qua hình ảnh và tài liệu lưu trữ - Hướng tiếp cận giáo dục di sản bằng trải nghiệm số”. Hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026, hướng tới lan tỏa thói quen đọc và cách tiếp cận di sản trong cộng đồng.

“Đọc” di sản Cửu Đỉnh bằng trải nghiệm số

