Những hoài niệm qua góc nhìn của nữ nghệ sĩ Sunyoung Park

HNN.VN - Sau 3 tuần nhiệm trú sáng tác tại Huế, chiều 27/3, nữ nghệ sĩ Hàn Quốc Sunyoung Park đã trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của mình đến công chúng với triển lãm có chủ đề “Hoài niệm không như ta tưởng”.

 Nữ nghệ sĩ Hàn Quốc Sunyoung Park (giữa) cùng nghệ sĩ, người yêu nghệ thuật Huế tại triển lãm

Triển lãm diễn ra trong không gian New Space Arts Foundation (xóm 3 Lại Thế, phường Mỹ Thượng) thu hút sự quan tâm công chúng yêu nghệ thuật.

6 tác phẩm trưng bày tại triển lãm được tác giả lấy cảm hứng về hoài niệm và thực hiện theo dạng thức kết hợp giữa nhiếp ảnh và điêu khắc. Ở đó, hoài niệm không phải như một nỗi khao khát mang tính cảm xúc hướng về quá khứ, mà như một trạng thái hiện tại được hình thành từ sự lệch pha giữa không gian và thời gian.

Sunyoung Park đã “mượn” những viên gạch mà cô bắt gặp tại Huế để vừa làm chất liệu, vừa làm nền tảng ý niệm, mang trong mình dấu vết thuộc địa và sự lai ghép văn hóa, đồng thời đánh dấu điểm giao thoa giữa ký ức cá nhân và lịch sử công cộng.

Những lần chạm mặt lặp đi lặp lại với các viên gạch này ở những địa điểm khác nhau là những khoảnh khắc bất chợt. Và rồi được Sunyoung Park tái hiện thành một điều kiện mang tính cấu trúc của sự lệch pha không gian và thời gian.

Trong lớp cảnh quan chồng lớp ấy, Sunyoung Park sắp đặt các tác phẩm ảnh - điêu khắc được tách khỏi bối cảnh nguyên bản và loại bỏ khỏi những tọa độ cố định, từ đó phơi bày sự căng thẳng giữa tính vật chất của thực tại và tính phi vật chất của ký ức.

Triển lãm mở cửa đến 30/3.

N. MINH
