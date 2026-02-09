Cảm xúc trên tranh ngựa năm Bính Ngọ

Những tác phẩm vẽ về ngựa của danh họa Lê Bá Đảng thật sự cuốn hút người xem

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Bính Ngọ, không gian phòng tranh “Ngựa với sắc xuân Bính Ngọ 2026” tại Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng (thuộc Bảo tàng Mỹ thuật Huế, 15 Lê Lợi, phường Thuận Hóa) trở thành điểm dừng chân cho những ai yêu nghệ thuật, đặc biệt với câu chuyện tranh gắn liền với con giáp.

Cùng chung chủ đề ngựa - con giáp của năm Bính Ngọ 2026 nhưng các tác phẩm được trưng bày lại đa dạng chất liệu và phong phú về ngôn ngữ tạo hình. Trong không gian nghệ thuật mang tên danh họa Lê Bá Đảng tất nhiên không thể thiếu những tác phẩm vẽ về ngựa của vị họa sư nổi tiếng thế giới này. Với chất liệu chủ đạo là giấy và sơn dầu, những tác phẩm vẽ về con giáp năm Ngọ của họa sư như đưa người xem trải dài trên nhiều cung bậc cảm xúc bởi thủ pháp tạo hình và góc nhìn sáng tạo vô cùng độc đáo.

Xem tranh ngựa của vị họa sĩ quê gốc Quảng Trị, có thể thấy được sự nhập thần giữa người và ngựa. Những nét màu trong tranh đầy nội lực, uyển chuyển trong từng đường nét khiến người đối diện như lạc vào một thế giới kỳ ảo lẫn hiện thực. Có những bức tranh ngựa trừu tượng nhưng được cách điệu hay những bức tả thực lột tả được hồn cốt của loài vật.

Chị Phạm Quý Hiền Hậu, thuyết minh viên Bảo tàng Mỹ thuật Huế, nơi sở hữu gia tài nghệ thuật của danh họa Lê Bá Đảng giới thiệu, sinh thời, người nghệ sĩ tài hoa này từng nói: “Ngựa đã chinh phục được lòng tôi. Ngựa và tôi như diều với gió, gió phất diều bay, gió thổi mạnh đưa diều lên tầng cao vô tận… Ngựa là tôi, cũng như tôi là ngựa”. Và cũng như thế, những bức tranh ngựa của danh họa đã chinh phục người thưởng lãm.

“Ngựa với sắc xuân Bính Ngọ 2026” còn có sự góp mặt của rất nhiều họa sĩ khác đến từ Đà Nẵng, Quảng Trị và ngay tại Huế. Mỗi tác phẩm của một họa sĩ hội ngộ lần này dù biểu đạt ở nhiều hình thức khác nhau với đa dạng chất liệu như sơn dầu, sơn mài, acrylic, gốm, sắt, nhôm, màu bột, tổng hợp, monoprint… nhưng tạo nên không khí vui tươi, hứng khởi. Ở đó, biểu tượng ngựa với xuân Bính Ngọ là một thế giới giữa ảo và thực. Tất cả những biến chuyển tâm linh và thể xác của người hiện hình trong chân dung ngựa, được thể hiện rất linh động, có sức quyến rũ mê hoặc.

Ngựa không chỉ là những hình hài bất động trên tranh mà chúng có khả năng chuyển động, toát ra đời sống tâm linh trong ánh mắt, nụ cười: Ngựa buồn, ngựa vui, ngựa trầm ngâm, ngựa là người bạn đồng hành chia sẻ buồn vui cùng vượt qua gian nan thử thách… Ngắm đàn ngựa trước thềm xuân Bính Ngọ, người xem như thấy được tinh thần, giá trị và gu thẩm mỹ của không riêng gì họa sĩ mà đâu đó phảng phất thông điệp tươi vui của không khí mùa xuân.

Nếu như ngựa trong tranh họa sĩ Lê Văn Nhường có dáng vóc trầm mặc, uy nghiêm thì ngựa qua nét vẽ của họa sĩ Nguyễn Thiện Đức thần thái mạnh mẽ nhưng được cách điệu mềm mại với họa tiết mai vàng báo hiệu một mùa xuân ở phía trước. Hay như con giáp năm Ngọ qua cách nhìn của họa sĩ Phan Thanh Bình, Trần Vĩnh Thịnh, Phạm Trinh…, dù thể hiện với phong cách khác nhau nhưng mang đến sự rung động, xao xuyến.

Họa sĩ Trần Vĩnh Thịnh chia sẻ, rất thích vẽ tranh con giáp và vẽ một cách rất ngẫu hứng. Riêng với năm Ngọ, hình tượng con ngựa cũng đã quá quen thuộc và gần gũi với người Việt Nam nên khi khắc họa lên tranh vì thế cũng vừa dễ nhưng cũng… vừa khó.

Theo họa sĩ Thịnh, có rất nhiều sắc thái khi vẽ về ngựa. Ngựa có khi hiền lành, mạnh mẽ, có khi cần mẫn như chú ngựa thồ nơi miền sơn cước, nhưng cũng uy nghiêm khi đặt ở những di tích. “Bằng bút pháp của mình, tôi muốn vẽ dứt khoát, cô đọng vài nét về những chú ngựa kể trên, như chia sẻ một phần văn hóa và là tình cảm của mình đối với một con giáp đáng yêu, thân thiện và mạnh mẽ bứt phá”, họa sĩ Trần Vĩnh Thịnh tâm tình.

Và dù ở sắc thái, bút pháp, chất liệu nào, những con ngựa lên tranh trong dịp xuân Bính Ngọ như gửi gắm thông điệp về mùa xuân không chỉ tươi vui mà ngập tràn hy vọng về một năm mới đang chờ ở phía trước.