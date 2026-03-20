Nơi hội ngộ “Giấc mơ của những giấc mơ”

"Hương ngô đồng" của họa sĩ Lê Hữu Long

Triển lãm có chủ đề “Giấc mơ của những giấc mơ” (Dream of Dreams) vừa khai mạc, mở cửa đón công chúng vào chiều 20/3 tại không gian Bội Trân Garden.

Trong không gian thơ mộng, 32 tác phẩm hội họa như đưa người xem lạc vào một khu vườn nghệ thuật, nơi không chỉ là cuộc hội ngộ giữa thiên nhiên mà còn là sự gặp gỡ của tâm hồn 8 nghệ sĩ đương đại tiêu biểu.

Nếu như bậc thầy Trần Nguyên Đán mang đến kỹ thuật in khắc gỗ điêu luyện qua các tác phẩm như “Say rượu chợ phiên” và “Huyền thoại Thánh Gióng”, khơi gợi những huyền thoại dân gian bằng màu sắc mạnh mẽ, thì họa sĩ Trần Văn Mãng - “người gác đền” của phố cổ lại lưu giữ sự tĩnh lặng của cố đô qua các bức sơn dầu dày đặc như “Phố xanh”, “Nắng qua làng” và “Mùa đông”.

Ở đó, người xem cũng bắt gặp góc nhìn hiện đại và cấu trúc được thể hiện rõ nét qua Phan Thanh Bình với “kiến trúc của sắc màu” trong “Vườn Eden”, “Bóng thời gian” hay “Tiếng vọng”. Đồng điệu về tầm nhìn panorama, Lê Hữu Long dẫn dắt người xem qua các tầng lớp phong cảnh từ sự uy nghi của “Hoàng cung xanh”, “Hương ngô đồng” đến nét hùng vĩ của “Điệp trùng Tây Bắc”.

Không gian trưng bày triển lãm "Giấc mơ của những giấc mơ"

Sự lãng mạn của ánh sáng và không gian được bắt trọn bởi Trần Anh Huy qua những khoảnh khắc phố xá xao động như “Đường Bạch Đằng sau cơn mưa”, “Hoa xuân trên phố”. Ngược lại, Hoàng Đăng Khanh tạo nên một thế giới bồng bềnh, tĩnh mịch trong “Trăng nội thành” hay “Nhà trên đồi”. Và cuối cùng, hai họa sĩ Nguyễn Vũ Lân và Lê Thừa Hải gây ấn tượng mạnh bằng những cuộc “khai quật” hình thể và vật chất trên bề mặt tranh qua các tác phẩm như “Trầm tích”, “Giao thoa” và bộ ba “Vết tích”.

Triển lãm sẽ mở cửa đón công chúng đến ngày 23/3.