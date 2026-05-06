Triển lãm quốc tế đô thị thông minh châu Á tại Việt Nam với hơn 500 gian hàng

Triển lãm quốc tế Đô thị thông minh châu Á 2026 - Smart City Asia 2026 quy tụ hơn 500 gian hàng của các tổ chức, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Triển lãm được sự bảo trợ và đồng hành của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; do Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số phối hợp cùng Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Hội Truyền thông số Việt Nam, Hội Tự động hóa Việt Nam và Exporum Việt Nam tổ chức.

SCA 2026 là diễn đàn về chính sách và phát triển khoa học công nghệ về đô thị thông minh, hướng tới mục tiêu thúc đẩy hợp tác công-tư trong triển khai các đề án thành phố/đô thị thông minh, qua đó khai thác hiệu quả nguồn lực xã hội để giải quyết những thách thức của đô thị hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ số và các công nghệ mới nổi.

Diễn đàn và Triển lãm quốc tế Đô thị thông minh châu Á tại Việt Nam - SMART CITY ASIA 2026 (SCA 2026) diễn ra từ ngày 6-8/5/2026, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Sự kiện dự kiến thu hút hơn 16.000 khách tham quan với quy mô trên 500 gian hàng đến từ các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong và ngoài nước như: Samsung, Canva, I-Scream Media, Padlet, Huawei, View Sonic, Dell, Hakubun, Sao Mai Education, OMN1, Yamaha Music.

Triển lãm của SCA 2026 tập trung vào 3 chủ đề: Giáo dục thông minh, hệ thống chiếu sáng thông minh và đô thị thông minh.

Điểm nhấn của SCA 2026 là chuỗi diễn đàn và hội thảo chuyên đề, nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong xây dựng đô thị thông minh với định hướng phát triển bền vững cùng các tham luận trọng tâm về triển khai khung kiến trúc ICT và chiến lược phát triển đô thị thông minh, bền vững tại Việt Nam.

Hội thảo còn chia sẻ các kinh nghiệm triển khai tại các tỉnh, thành phố, nhấn mạnh yếu tố quản trị dữ liệu đô thị xanh và bền vững, từ khung pháp lý đến cơ chế vận hành minh bạch.

Các mô hình khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực đô thị thông minh cũng được đề cập như một động lực thúc đẩy đổi mới, cùng với những bài học thực tiễn từ các đô thị tiên phong trong việc ứng dụng dữ liệu để nâng cao chất lượng dịch vụ công và quản lý đô thị.

