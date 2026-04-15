Nhiều hoạt động tại chương trình đưa văn hóa thông tin về cơ sở

Một góc không gian triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp”. Ảnh: BTHCM

Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Đồng thời chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và hướng đến chào mừng kỷ niệm 51 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/4, điểm nhấn của chương trình là triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp”. Với gần 200 tư liệu, hình ảnh, triển lãm giúp bà con hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nền dân chủ nước ta, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm công dân.

Ngoài ra, còn có hội thi Rung chuông vàng “Hành trình theo chân Bác” dành cho học sinh. Thông qua hội thi, giúp các em học sinh biết thêm ý nghĩa, giá trị của bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Từ đó nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ công dân, đặc biệt là ý nghĩa của bầu cử - một ngày hội lớn của toàn dân. Nằm trong chương trình còn có biểu diễn nghệ thuật ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng hoạt động chiếu phim lưu động nhằm tuyên truyền.

Các hoạt động trưng bày giới thiệu nghề thủ công truyền thống và đặc sản địa phương A Lưới; trải nghiệm văn hóa truyền thống như làm hoa giấy Thanh Tiên, in tranh làng Sình, in tranh mộc bản về các di tích Bác Hồ ở Huế… cũng được tổ chức trong dịp này.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 45 suất quà cho người khuyết tật và tặng sách cho 9 trường học trên địa bàn xã A Lưới 3.