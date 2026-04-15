Nhiều hoạt động tại chương trình đưa văn hóa thông tin về cơ sở

HNN.VN - Chương trình đưa văn hóa thông tin về cơ sở do Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế phối hợp Nhà hát Nghệ thuật ca kịch Huế và Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP. Huế tổ chức vừa khai mạc chiều 15/4 tại Làng Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số (xã A Lưới 3, TP. Huế).

Triển lãm chuyên đề “Huế - Dấu ấn lịch sử và hành trình vươn lên trong kỷ nguyên mới”Tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi ảnh “Tự hào một dải biên cương” Tranh của Vua Hàm Nghi sẽ được triển lãm tại Hà NộiTổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV

Một góc không gian triển lãm  “Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp”. Ảnh: BTHCM

Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Đồng thời chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và hướng đến chào mừng kỷ niệm 51 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/4, điểm nhấn của chương trình là triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp”. Với gần 200 tư liệu, hình ảnh, triển lãm giúp bà con hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nền dân chủ nước ta, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm công dân.

Ngoài ra, còn có hội thi Rung chuông vàng “Hành trình theo chân Bác” dành cho học sinh. Thông qua hội thi, giúp các em học sinh biết thêm ý nghĩa, giá trị của bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Từ đó nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ công dân, đặc biệt là ý nghĩa của bầu cử - một ngày hội lớn của toàn dân. Nằm trong chương trình còn có biểu diễn nghệ thuật ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng hoạt động chiếu phim lưu động nhằm tuyên truyền.

Các hoạt động trưng bày giới thiệu nghề thủ công truyền thống và đặc sản địa phương A Lưới; trải nghiệm văn hóa truyền thống như làm hoa giấy Thanh Tiên, in tranh làng Sình, in tranh mộc bản về các di tích Bác Hồ ở Huế… cũng được tổ chức trong dịp này.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 45 suất quà cho người khuyết tật và tặng sách cho 9 trường học trên địa bàn xã A Lưới 3.

N. MINH
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Tăng ca, tăng kíp” trên công trường Trường liên cấp các xã A Lưới

Sáng 15/4, đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng các Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (gọi tắt Trường liên cấp) ở 2 xã A Lưới 3 và A Lưới 4.

Tháo “nút thắt” thi đua, tạo động lực từ cơ sở

Công tác thi đua, khen thưởng bộc lộ những vướng mắc, nhất là trong bối cảnh tổ chức bộ máy có sự thay đổi. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đang được Quốc hội khóa XVI xem xét tại Kỳ họp thứ Nhất (tháng 4/2026), kỳ vọng sẽ tạo động lực cho phong trào thi đua ở cơ sở.

Tháo “nút thắt” thi đua, tạo động lực từ cơ sở
