Tranh của Vua Hàm Nghi sẽ được triển lãm tại Hà Nội

HNN.VN - Sau thành công diễn ra tại Huế, những tác phẩm hội họa tiêu biểu của Vua Hàm Nghi sẽ được triển lãm, trưng bày đến công chúng Hà Nội vào cuối tháng 4/2026.

Lan tỏa “Hạo khí Cần Vương” trong không gian di sản21 tác phẩm hội họa của vua Hàm Nghi ra mắt công chúngTriển lãm tranh của vua Hàm Nghi tại điện Kiến Trung

Trước khi đem đến Hà Nội, triển lãm “Trời, Non, Nước”  từng được tổ chức ở không gian điện Kiến Trung bên trong Hoàng cung Huế vào tháng 3/2025

Ngày 31/3, đại diện ban tổ chức triển lãm các tác phẩm hội họa của Vua Hàm Nghi cho biết, triển lãm với chủ đề “Trời, Non, Nước” sẽ diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) từ ngày 24/4 đến 10/5.

Triển lãm do nhà nghiên cứu mỹ thuật Ace Lê và TS. Amandine Dabat (hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi) làm giám tuyển.

“Trời, Non, Nước” sẽ trưng bày 20 tác phẩm quy tụ từ 10 bộ sưu tập tư nhân. Các tác phẩm đã được hồi hương, thẩm định, bảo quản và phục chế bởi các chuyên gia đầu ngành. Bên cạnh không gian triển lãm, sự kiện còn mang đến chuỗi hoạt động vệ tinh đa dạng với các buổi giao lưu và tour chuyên đề cùng đội ngũ giám tuyển, chuyên gia.

Trước đó, triển lãm “Trời, Non, Nước” được tổ chức ngay tại không gian điện Kiến Trung bên trong Hoàng cung Huế vào tháng 3/2025, thu hút hơn 110.000 lượt khách tham quan.

Đây là cuộc triển lãm tranh lớn nhất của vị vua yêu nước triều Nguyễn từng được tổ chức tại Việt Nam từ trước đến nay. Với những tác phẩm Chiều trên dãy Alps, Rạng bạch dương, Đàn gia súc trên cánh đồng… người xem như cảm nhận được những nét vẽ mộc mạc, đơn sơ nhưng hàm chứa nỗi niềm nhớ nhung quê hương của vị vua yêu nước bị lưu đày.

N. MINH
Hội đồng Bầu cử quốc gia tổng kết công tác bầu cử:
Chất lượng đại biểu nâng lên, bảo đảm cơ cấu, phát huy dân chủ

Chiều 31/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết hợp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố và các xã, phường trên cả nước.

Theo dấu họa tiết cung đình

Hai sinh viên Bạch Hoàng Long và Văn Phước Quang Nhật (Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế) đã bắt đầu một hành trình đặc biệt: đưa những họa tiết ô hộc trên kiến trúc cung đình bước ra đời sống.

Đồng lòng vì hạnh phúc Nhân dân

Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh phương châm hành động lớn: “Tự chủ chiến lược - Kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm - Chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.” Đây không chỉ là lời hiệu triệu về đoàn kết, mà còn là một định hướng phát triển sâu sắc: muốn đất nước đi nhanh, đi xa và đi bền vững, phải khơi dậy sức mạnh con người, nuôi dưỡng niềm tin xã hội và lấy hạnh phúc của Nhân dân làm đích đến cuối cùng.

