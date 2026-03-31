Tranh của Vua Hàm Nghi sẽ được triển lãm tại Hà Nội

Ngày 31/3, đại diện ban tổ chức triển lãm các tác phẩm hội họa của Vua Hàm Nghi cho biết, triển lãm với chủ đề “Trời, Non, Nước” sẽ diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) từ ngày 24/4 đến 10/5.

Triển lãm do nhà nghiên cứu mỹ thuật Ace Lê và TS. Amandine Dabat (hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi) làm giám tuyển.

“Trời, Non, Nước” sẽ trưng bày 20 tác phẩm quy tụ từ 10 bộ sưu tập tư nhân. Các tác phẩm đã được hồi hương, thẩm định, bảo quản và phục chế bởi các chuyên gia đầu ngành. Bên cạnh không gian triển lãm, sự kiện còn mang đến chuỗi hoạt động vệ tinh đa dạng với các buổi giao lưu và tour chuyên đề cùng đội ngũ giám tuyển, chuyên gia.

Trước đó, triển lãm “Trời, Non, Nước” được tổ chức ngay tại không gian điện Kiến Trung bên trong Hoàng cung Huế vào tháng 3/2025, thu hút hơn 110.000 lượt khách tham quan.

Đây là cuộc triển lãm tranh lớn nhất của vị vua yêu nước triều Nguyễn từng được tổ chức tại Việt Nam từ trước đến nay. Với những tác phẩm Chiều trên dãy Alps, Rạng bạch dương, Đàn gia súc trên cánh đồng… người xem như cảm nhận được những nét vẽ mộc mạc, đơn sơ nhưng hàm chứa nỗi niềm nhớ nhung quê hương của vị vua yêu nước bị lưu đày.