Triển lãm chuyên đề “Huế - Dấu ấn lịch sử và hành trình vươn lên trong kỷ nguyên mới”

HNN.VN - Những tư liệu, hiện vật lịch sử nằm trong triển lãm chuyên đề “Huế - Dấu ấn lịch sử và hành trình vươn lên trong kỷ nguyên mới” đã góp phần lan tỏa chương trình giáo dục di sản, bổ sung thêm những kiến thức về lịch sử, văn hóa cho học sinh.

Học sinh tìm hiểu lịch sử thông qua các hiện vật tại triển lãm 

Triển lãm do Bảo tàng Lịch sử TP. Huế tổ chức vào sáng 11/4 tại hội trường UBND phường Dương Nỗ (TP. Huế) thu hút hàng trăm học sinh THCS trên địa bàn phường đến thưởng lãm, tìm hiểu.

Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026.

Triển lãm trưng bày hơn 100 tư liệu, hình ảnh, gần 50 hiện vật xoay quanh truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc; những thành tựu của đất nước và TP. Huế đã đạt được trong 51 năm qua và tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của TP. Huế trong kỷ nguyên phát triển mới.

Bên cạnh triển lãm, ban tổ chức còn tổ chức hội thi “Tự hào trang sử thành Huế”. Hội thi là sân chơi bổ ích và là cơ hội để các em học sinh tìm hiểu sâu sắc hơn về lịch sử quê hương, từ đó bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị di sản văn hóa. Qua hoạt động này, mỗi em học sinh sẽ trở thành một “đại sứ nhỏ” lan tỏa sự ham học hỏi, yêu thích môn lịch sử, văn hóa Huế đến với bạn bè và cộng đồng.

N. MINH
Bảo tàng Lịch sử TP. Huếtriển lãmtrưng bàylịch sửvăn hóahọc sinhDương Nỗ
