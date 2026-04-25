Mở cửa Đại Nội về đêm: Hướng đến sản phẩm du lịch bền vững

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang chủ trì cuộc họp

Hiệu ứng từ “Hoàng cung huyền ảo”

Chiều 29/4, UBND TP. Huế tổ chức họp rút kinh nghiệm về chương trình mở cửa Đại Nội về đêm. Dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang, cuộc họp có sự tham dự của đại diện các sở, ngành, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cùng các hiệp hội du lịch, khách sạn, lữ hành, hướng dẫn viên và báo chí.

Dịp lễ vừa qua, trong 5 ngày từ 24 - 28/4, Huế đón khoảng 395.000 lượt khách, tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2025. Công suất phòng trung bình đạt trên 90%, nhiều cơ sở lưu trú kín phòng vào những ngày cao điểm.

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, động lực chính của sự tăng trưởng này đến từ chuỗi hoạt động thuộc Festival Huế 2026, đặc biệt là chương trình nghệ thuật “Hoàng cung huyền ảo” - một sản phẩm mới được tổ chức trong không gian Đại Nội về đêm.

Trong các tối từ 25 - 28/4, Đại Nội mở cửa miễn phí từ 20h đến 22h, thu hút lượng lớn người dân và du khách. Không gian cung đình được tái hiện bằng ánh sáng, trình diễn nghệ thuật và các hoạt động trải nghiệm đã tạo nên một “Huế rất khác” - lung linh, sống động và gần gũi.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết, trong 4 đêm mở cửa, trung bình mỗi tối có từ 15.000 đến 20.000 lượt khách vào Đại Nội. Tổng doanh thu từ các hoạt động liên quan đạt hơn 9 tỉ đồng.

Đại diện hội khách sạn thành phố trình bày đề xuất

“Quan trọng nhất là hiệu ứng lan tỏa. Hình ảnh Huế xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, lượng tương tác rất lớn. Người dân và du khách đều hào hứng tham gia, đó là tín hiệu tích cực để phát triển kinh tế đêm”, ông Trung nói.

Không chỉ vậy, một hiện tượng đáng chú ý là lượng khách tham quan ban ngày tại di tích có xu hướng giảm nhẹ, khi nhiều người lựa chọn trải nghiệm không gian Đại Nội vào ban đêm. Điều này phần nào giúp giảm áp lực cho di tích vào giờ cao điểm ban ngày.

Đến bài toán tổ chức

Dù đạt được những kết quả khả quan, cuộc họp cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế trong công tác tổ chức, đặc biệt khi lượng khách tăng đột biến vượt dự kiến.

Đại diện Hiệp hội Du lịch thành phố nhận định, hiệu ứng truyền thông trong dịp này là rất lớn, thậm chí lan tỏa với slogan “một nửa Việt Nam đang ở Huế”. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những áp lực về hạ tầng, dịch vụ và công tác điều phối.

Một trong những vấn đề được phản ánh là việc mua vé tham quan Đại Nội còn gặp khó khăn trong những ngày cao điểm. Đại diện Hiệp hội du lịch đề nghị cần có thêm quầy bán vé riêng cho lữ hành và hướng dẫn viên ở Đại Nội để giảm thời gian chờ đợi.

Bên cạnh đó, hệ thống quét mã QR tại cửa Ngọ Môn được cho là còn chậm, trung bình mất khoảng 6 giây mỗi khách. Với những đoàn đông 40 - 50 người, thời gian chờ kéo dài. Các đơn vị đề xuất cần nâng cấp hệ thống kỹ thuật hoặc áp dụng giải pháp vé điện tử cho cả đoàn. Ngoài ra, cần tăng cường nhân lực tại điểm di tích như Hổ Quyền, hiện chỉ có nhân viên tại điện Voi Ré.

Ngoài ra, vấn đề giao thông và phân luồng khách cũng được đặt ra. Việc kiểm soát phương tiện tại một số khu vực như cửa Ngăn, chùa Thiên Mụ cần được điều chỉnh hợp lý hơn để đảm bảo an toàn cho du khách.

Đại diện Hội Khách sạn thành phố đề xuất nên xây dựng chính sách giá vé linh hoạt cho Đại Nội về đêm, có thể phân theo mùa hoặc đối tượng. Trong mùa thấp điểm, có thể phát vé mời miễn phí cho học sinh, sinh viên hoặc lực lượng vũ trang nhằm kích cầu.

Trong khi đó, Hội Lữ hành đánh giá cao chất lượng các chương trình nghệ thuật nhưng lưu ý cần bố trí sân khấu hợp lý hơn để đảm bảo tầm nhìn cho khán giả, đồng thời có phương án phân luồng để tránh tình trạng tập trung đông tại một điểm.

Hướng đến sản phẩm du lịch đêm chuyên nghiệp

Từ những góp ý trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thuỳ Giang khẳng định sẽ tiếp tục duy trì và phát triển mô hình mở cửa Đại Nội về đêm, đồng thời từng bước hoàn thiện để trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng.

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, thành phố sẽ đầu tư hơn 80 tỉ đồng cho hệ thống chiếu sáng nghệ thuật tại Đại Nội và khu vực Kinh thành, kết hợp chiếu sáng cảnh quan hai bờ sông Hương. Khi hoàn thành, không gian di sản về đêm sẽ trở nên rực rỡ, có thể tổ chức các sân khấu biểu diễn, trình chiếu 3D mapping và nhiều hoạt động trải nghiệm khác.

Song song đó, hàng loạt chương trình mới cũng đang được thành phố lên kế hoạch như show thực cảnh “Liên hoa” vào tháng 6, show thực cảnh “Bún bò Huế” vào tháng 7 - nơi du khách vừa thưởng thức vừa theo dõi quy trình chế biến món ăn đặc trưng.

Đặc biệt, Tuần lễ âm nhạc quốc tế dự kiến tổ chức với quy mô 3 ngày 3 đêm liên tục vào tháng 6 này, hướng tới xây dựng thành sự kiện thường niên kéo dài 5 năm, tạo điểm nhấn cho du lịch Huế.

Về lâu dài, hệ thống bán vé online sẽ được hoàn thiện, di tích cũng sẽ nghiên cứu áp dụng vé QR cho khách đoàn, tiến tới kiểm soát vé tự động để giảm tải tại các cổng vào.

“Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm trong tổ chức, phân định rõ khu vực ngồi - đứng, đồng thời công bố thông tin các chương trình lễ hội sớm hơn để doanh nghiệp chủ động xây dựng tour, tuyến”, ông Giang nói.

Một điểm đáng chú ý là định hướng tổ chức các không gian lễ hội “mở”, không có khán đài cố định, nơi người dân và du khách có thể hòa mình trực tiếp vào các hoạt động nghệ thuật. Đây được xem là cách tiếp cận mới, giảm tính hành chính và tăng trải nghiệm thực tế.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Trần Hữu Thùy Giang cho biết, thành phố đang vận động các cơ sở lưu trú, khách sạn cùng tham gia chiếu sáng, tạo nên diện mạo đô thị đêm đồng bộ.