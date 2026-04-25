Đại Nội bừng sáng với “Hoàng cung huyền ảo”

Tham dự chương trình đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế; đại diện lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành liên quan.

Diễn ra vào lúc 20h từ ngày 25 - 28/4, “Hoàng cung huyền ảo” là hoạt động điểm nhấn thuộc Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng” trong khuôn khổ Festival Huế 2026.

Điểm đặc biệt của chương trình là phục vụ cộng đồng không thu vé vào cửa, tạo điều kiện để người dân và du khách dễ dàng tiếp cận, trải nghiệm các giá trị di sản văn hóa trong không gian cung đình về đêm - một hướng đi mới trong phát triển sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù của Huế.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, năm 2026 mở ra nhiều vận hội mới cho Huế - thành phố trực thuộc Trung ương, định hướng phát triển là thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam. Trong năm sẽ có gần 80 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao diễn ra xuyên suốt, trong đó Lễ hội mùa Hạ là cao điểm với nhiều chương trình quy mô lớn, kết hợp giữa không gian di sản, nghệ thuật trình diễn và công nghệ hiện đại.

"Hoàng cung huyền ảo" chính thức khai mạc sau màn pháo hoa rực rỡ

Trong đó, Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng” (từ tháng 4 đến tháng 6) là giai đoạn cao điểm, hội tụ các chương trình quy mô lớn, kết hợp giữa không gian di sản, nghệ thuật trình diễn và công nghệ hiện đại, mang đến những trải nghiệm mới mẻ, giàu cảm xúc cho công chúng.

“Hoàng cung huyền ảo” được dàn dựng công phu, khai thác chiều sâu giá trị di sản để “đánh thức” Hoàng cung về đêm. Chương trình mang đến chuỗi hoạt động đặc sắc như lễ đổi gác tại Ngọ Môn, trình diễn ánh sáng kết hợp âm thanh, múa đèn lồng, các hoạt cảnh cung đình, tái hiện lễ thiết triều Triều Nguyễn, thao diễn Kinh binh… Bên cạnh đó là các không gian văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm tương tác ứng dụng công nghệ, tạo nên bức tranh Hoàng cung sống động, đa tầng trải nghiệm.

Việc mở cửa miễn phí cho công chúng được xem là điểm nhấn đáng chú ý, giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận, trải nghiệm các giá trị di sản trong một không gian khác biệt - Hoàng cung về đêm. Đây cũng là hướng đi mới trong phát triển sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù của Huế.

Theo Ban tổ chức, “Hoàng cung huyền ảo” không chỉ là điểm nhấn của Festival Huế 2026 mà còn hướng tới trở thành sản phẩm du lịch đêm đặc trưng. Qua đó góp phần đa dạng hóa hoạt động trải nghiệm tại Đại Nội, lan tỏa giá trị di sản trong đời sống đương đại và nâng cao vị thế Huế trên bản đồ du lịch văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang phát biểu khai mạc

Tái hiện lễ đổi gác mở cửa Hoàng cung

Trình diễn ánh sáng và 3D Mapping khiến không gian Hoàng cung về đêm càng thêm lung linh, huyền bí

Lễ thiết triều được sân khấu hóa

Tái hiện không khí triều chính trang nghiêm của Triều Nguyễn

Khí thế hào hùng tại lễ xuất quân và thao diễn Kinh binh

Trình diễn áo dài Huế kết hợp Hanbok tại Không gian trải nghiệm văn hóa