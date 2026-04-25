Đại Nội bừng sáng với “Hoàng cung huyền ảo”

HNN.VN - Tối 25/4, tại Đại Nội Huế, trong khuôn khổ Festival Huế 2026, chương trình nghệ thuật “Hoàng cung huyền ảo” chính thức khai mạc, mở cửa phục vụ cộng đồng với nhiều không gian trải nghiệm phong phú, tái hiện vẻ đẹp lung linh, huyền ảo của di sản cung đình Huế về đêm.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn (thứ 4, phải qua) tham dự chương trình cùng lãnh đạo thành phố, các sở ngành, người dân và du khách

Tham dự chương trình đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế; đại diện lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành liên quan.

Diễn ra vào lúc 20h từ ngày 25 - 28/4, “Hoàng cung huyền ảo” là hoạt động điểm nhấn thuộc Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng” trong khuôn khổ Festival Huế 2026.

Điểm đặc biệt của chương trình là phục vụ cộng đồng không thu vé vào cửa, tạo điều kiện để người dân và du khách dễ dàng tiếp cận, trải nghiệm các giá trị di sản văn hóa trong không gian cung đình về đêm - một hướng đi mới trong phát triển sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù của Huế.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, năm 2026 mở ra nhiều vận hội mới cho Huế - thành phố trực thuộc Trung ương, định hướng phát triển là thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam. Trong năm sẽ có gần 80 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao diễn ra xuyên suốt, trong đó Lễ hội mùa Hạ là cao điểm với nhiều chương trình quy mô lớn, kết hợp giữa không gian di sản, nghệ thuật trình diễn và công nghệ hiện đại.

 "Hoàng cung huyền ảo" chính thức khai mạc sau màn pháo hoa rực rỡ

Trong đó, Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng” (từ tháng 4 đến tháng 6) là giai đoạn cao điểm, hội tụ các chương trình quy mô lớn, kết hợp giữa không gian di sản, nghệ thuật trình diễn và công nghệ hiện đại, mang đến những trải nghiệm mới mẻ, giàu cảm xúc cho công chúng.

“Hoàng cung huyền ảo” được dàn dựng công phu, khai thác chiều sâu giá trị di sản để “đánh thức” Hoàng cung về đêm. Chương trình mang đến chuỗi hoạt động đặc sắc như lễ đổi gác tại Ngọ Môn, trình diễn ánh sáng kết hợp âm thanh, múa đèn lồng, các hoạt cảnh cung đình, tái hiện lễ thiết triều Triều Nguyễn, thao diễn Kinh binh… Bên cạnh đó là các không gian văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm tương tác ứng dụng công nghệ, tạo nên bức tranh Hoàng cung sống động, đa tầng trải nghiệm.

Việc mở cửa miễn phí cho công chúng được xem là điểm nhấn đáng chú ý, giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận, trải nghiệm các giá trị di sản trong một không gian khác biệt - Hoàng cung về đêm. Đây cũng là hướng đi mới trong phát triển sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù của Huế.

Theo Ban tổ chức, “Hoàng cung huyền ảo” không chỉ là điểm nhấn của Festival Huế 2026 mà còn hướng tới trở thành sản phẩm du lịch đêm đặc trưng. Qua đó góp phần đa dạng hóa hoạt động trải nghiệm tại Đại Nội, lan tỏa giá trị di sản trong đời sống đương đại và nâng cao vị thế Huế trên bản đồ du lịch văn hóa.

Một số hình ảnh tại "Hoàng cung huyền ảo" do phóng viên Huế ngày nay ghi lại:

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang phát biểu khai mạc 
 Tái hiện lễ đổi gác mở cửa Hoàng cung
 Trình diễn ánh sáng và 3D Mapping khiến không gian Hoàng cung về đêm càng thêm lung linh, huyền bí
 Lễ thiết triều được sân khấu hóa
 Tái hiện không khí triều chính trang nghiêm của Triều Nguyễn
 Khí thế hào hùng tại lễ xuất quân và thao diễn Kinh binh
 Trình diễn áo dài Huế kết hợp Hanbok tại Không gian trải nghiệm văn hóa
 "Hoàng cung huyền ảo" thu hút đông đảo người dân, du khách thưởng lãm

HOÀNG MINH ĐĂNG (thực hiện)
Bước chuyển của đô thị Huế

Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày quê hương được giải phóng (26/3/1975 - 26/3/2026), diện mạo đô thị Huế đã có những thay đổi đáng kể. Đó là những tuyến đường mới rộng mở, những cây cầu băng sông, vượt phá được đầu tư, những khu đô thị hiện đại và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngày càng đồng bộ…

Khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ, dương tính với ma túy

Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Trần Kiêm Anh Khoa (sinh năm 2008, trú tại phường Phú Xuân) để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Chăm lo đời sống công nhân:
Từ chủ trương đến chuyển động thực tiễn

Sáng 24/4, Liên đoàn Lao động thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2026) và hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 9/1/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”, với nhiều nội dung thiết thực hướng về người lao động (NLĐ).

