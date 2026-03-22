Du khách nườm nượp đổ về Đại Nội Huế ngày 26/3

Rất đông các bạn đoàn viên thanh niên đến tham quan Đại Nội ngày 26/3

Tại Ngọ Môn, cửa chính vào Đại Nội Huế, dòng người liên tục đổ về. Nhiều thời điểm, các bãi đỗ xe khu vực Cửa Ngăn rơi vào tình trạng quá tải do lượng phương tiện tăng cao. Không khí tham quan nhộn nhịp tại các điểm di tích.

Chính sách miễn vé được thực hiện theo Nghị quyết 55/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế, quy định về mức thu và quản lý phí tham quan di tích. Việc mở cửa miễn phí không chỉ tạo điều kiện để người dân địa phương và du khách trong nước tiếp cận di sản, mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của vùng đất cố đô.

Xem lễ Đổi gác trước Ngọ Môn

Theo ghi nhận, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đã chọn Huế làm điểm đến trong dịp này. Chị Thanh Nga (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Biết Huế mùa này rất đẹp nên nhóm mình tranh thủ ra tham quan. Thời tiết dễ chịu, cảnh quan di tích ấn tượng, ẩm thực lại rất ngon. Nếu có dịp, mình chắc chắn sẽ quay lại”.

Đến với Hoàng cung, ngoài việc tìm hiểu về lịch sử và giá trị kiến trúc triều Nguyễn, du khách còn được thưởng thức nhiều hoạt động tái hiện sinh hoạt cung đình như lễ Đổi gác tại Ngọ Môn hay biểu diễn Nhã nhạc Cung đình Huế tại Nhà hát Duyệt Thị Đường. Những trải nghiệm này góp phần làm sống động không gian di sản, thu hút đông đảo khách tham quan.

Hiện nay, TP. Huế áp dụng miễn phí tham quan di tích cho công dân Việt Nam vào 5 dịp trong năm, gồm: mùng 1 Tết Nguyên đán, ngày 26/3, 19/8, 2/9 và 23/11. Bên cạnh đó, địa phương cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ như miễn phí tham quan cho học sinh các cấp trên địa bàn và các đoàn học sinh toàn quốc tham gia hoạt động ngoại khóa; giảm phí đối với sinh viên.