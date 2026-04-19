VnExpress Huế Marathon 2026 - Chạy để cảm nhận Huế "sâu" hơn

ClockChủ Nhật, 19/04/2026 11:17
HNN.VN - VnExpress Marathon Huế 2026 chính thức diễn ra vào sáng 19/4 với điểm xuất phát trên đường Lê Duẩn, trước mặt khu vực Phu Văn Lâu – Nghinh Lương Đình. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang tham dự và góp mặt ở nội dung 5km.

VnExpress Marathon Huế 2026: "Cú hích" cho thể thao, du lịch
VnExpress Marathon Huế 2026: Hành trình "chạm" vào những giá trị riêng có của vùng đất Cố đô
Miễn phí vé tham quan khi tham gia VnExpress Marathon Huế 2026

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang (mũ đen) cùng các runner tham gia cự ly 5km 

Thu hút hơn 8.000 runner trong nước, quốc tế tranh tài ở  3 cự ly: 21km, 10km, 5 km (lần lượt xuất phát ở các khung giờ: 4h, 5h và 6h), VnExpress Marathon Huế 2026 với nét mới là phân chia các Pen xuất phát đã hạn chế xung đột đường chạy, thuận tiện trong phân luồng giao thông.

Trên đường chạy, các runner có dịp trải nghiệm những cung đường “rất Huế” khi ngang qua những cung đường rợp bóng cây xanh; những địa danh gắn với lịch sử, văn hóa Huế, như cầu Trường Tiền, cầu Dã Viên, cầu Phú Xuân, Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, Đại Nội…, đồng thời, cảm nhận sâu hơn những chuyển mình của một Huế hiện đại, năng động.

Năm nay, VnExpress Marathon Huế mở rộng top nhận giải chung cuộc lên 5 thay vì 3. Cụ thể, nhà vô địch 21km nhận gói thưởng trị giá 14,372 triệu đồng. Giải Nhì, Ba lần lượt nhận phần quà trị giá 13,372 triệu đồng và 12,372 triệu đồng. Hai giải còn lại lần lượt nhận phần thưởng 10,95 triệu đồng và 9,95 triệu đồng.

“VnExpress Marathon Huế 2026 không chỉ là một sự kiện thể thao, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch, văn hóa của Huế mà còn là cầu nối giữa thể thao và di sản, giữa vận động và trải nghiệm. Đây là những yếu tố sẽ góp phần xây dựng Huế tiếp tục phát triển theo hướng xanh, năng động, bền vững”, ông Phan Thanh Hải – Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho hay.

Một số hình ảnh trên đường chạy VnExpress Marathon Huế 2026: 

 Cự ly 21km xuất phát đầu tiên, lúc 4h sáng
 Ngang qua Đại Nội lung linh, huyền ảo
 Qua cửa Thượng Tứ
 Trên cầu Trường Tiền
 Về Nguyễn Sinh Cung
 2 cự ly "chạm" nhau ở Đập Đá
 Niềm vui vượt qua giới hạn bản thân
 Cha, con cùng về đích
 Người chiến thắng
 Trên đường chạy, bên cạnh các runner trong nước, sự góp mặt của những runner nước ngoài...
 ... những tạo hình "khó đỡ"...
 ... cùng "thông điệp" hài hước
 ... hay những khoảnh khắc thể hiện tình cảm... chính là điểm nhấn thú vị của VnExpress Marathon Huế

NHÓM PV
 Từ khóa: VnExpress Marathon Huế 2026runnerHuếĐại Nộikhám phá di sản
VnExpress Marathon Huế 2026: “Cú hích” cho thể thao, du lịch

Sau 5 lần tổ chức, VnExpress Marathon Huế cho thấy những đóng góp nhất định trong “bức tranh” phát triển chung của thành phố. Và ở lần thứ 6 (diễn ra từ 17 - 19/4) cũng không ngoại lệ khi hứa hẹn sẽ góp phần tạo nên “cú hích” trong chiến lược phát triển thể thao, du lịch và kinh tế - xã hội của Huế.

Doanh nghiệp cần thích ứng trong bối cảnh mới

Hội thảo “Bối cảnh địa chính trị quốc tế, chính sách kinh tế vĩ mô mới của Chính phủ tác động đến doanh nghiệp (DN) Việt Nam” do Sở Tài chính phối hợp với Câu lạc bộ CEO Huế, Techcombank tổ chức trong ngày 18/4.

Rực rỡ sắc màu trong lễ rước bộ điện Huệ Nam

Đông đảo người dân, du khách dự lễ hội điện Huệ Nam (điện Hòn Chén) cùng tham gia lễ rước bằng đường bộ từ Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo (352 Chi Lăng) lên công viên Thương Bạc cạnh sông Hương (đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Xuân).

