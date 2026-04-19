VnExpress Huế Marathon 2026 - Chạy để cảm nhận Huế "sâu" hơn

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang (mũ đen) cùng các runner tham gia cự ly 5km

Thu hút hơn 8.000 runner trong nước, quốc tế tranh tài ở 3 cự ly: 21km, 10km, 5 km (lần lượt xuất phát ở các khung giờ: 4h, 5h và 6h), VnExpress Marathon Huế 2026 với nét mới là phân chia các Pen xuất phát đã hạn chế xung đột đường chạy, thuận tiện trong phân luồng giao thông.

Trên đường chạy, các runner có dịp trải nghiệm những cung đường “rất Huế” khi ngang qua những cung đường rợp bóng cây xanh; những địa danh gắn với lịch sử, văn hóa Huế, như cầu Trường Tiền, cầu Dã Viên, cầu Phú Xuân, Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, Đại Nội…, đồng thời, cảm nhận sâu hơn những chuyển mình của một Huế hiện đại, năng động.

Năm nay, VnExpress Marathon Huế mở rộng top nhận giải chung cuộc lên 5 thay vì 3. Cụ thể, nhà vô địch 21km nhận gói thưởng trị giá 14,372 triệu đồng. Giải Nhì, Ba lần lượt nhận phần quà trị giá 13,372 triệu đồng và 12,372 triệu đồng. Hai giải còn lại lần lượt nhận phần thưởng 10,95 triệu đồng và 9,95 triệu đồng.

“VnExpress Marathon Huế 2026 không chỉ là một sự kiện thể thao, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch, văn hóa của Huế mà còn là cầu nối giữa thể thao và di sản, giữa vận động và trải nghiệm. Đây là những yếu tố sẽ góp phần xây dựng Huế tiếp tục phát triển theo hướng xanh, năng động, bền vững”, ông Phan Thanh Hải – Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho hay.

Một số hình ảnh trên đường chạy VnExpress Marathon Huế 2026:

Cự ly 21km xuất phát đầu tiên, lúc 4h sáng

Ngang qua Đại Nội lung linh, huyền ảo

Qua cửa Thượng Tứ

Trên cầu Trường Tiền

Về Nguyễn Sinh Cung

2 cự ly "chạm" nhau ở Đập Đá

Niềm vui vượt qua giới hạn bản thân

Cha, con cùng về đích

Người chiến thắng

Trên đường chạy, bên cạnh các runner trong nước, sự góp mặt của những runner nước ngoài...

... những tạo hình "khó đỡ"...

... cùng "thông điệp" hài hước