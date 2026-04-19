Hoàng cung huyền ảo “đánh thức” Đại Nội về đêm

Chương trình “Hoàng cung huyền ảo” hứa hẹn sẽ hấp dẫn du khách. Ảnh: Trung tâm BTDTCĐ Huế

Kinh tế đêm trong di sản

Từ ngày 25 đến 28/4, vào lúc 20 giờ mỗi tối, Đại Nội sẽ mở cửa miễn phí để đón người dân và du khách tham gia chương trình “Hoàng cung huyền ảo”. Đây được xem là điểm nhấn nổi bật trong Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng”, góp phần làm mới không gian di sản vốn quen thuộc bằng một cách tiếp cận giàu tính trải nghiệm.

Ngay từ cổng Ngọ Môn, chương trình mở đầu bằng nghi thức đổi gác kết hợp hiệu ứng khai hỏa thần công. Từ đây, du khách sẽ bước vào một hành trình thị giác được dàn dựng công phu. Ở khu vực cầu Trung Đạo là màn trình diễn 3D mapping. Tại sân điện Thái Hòa, nghi lễ thiết triều được sân khấu hóa, tái hiện không khí triều chính trang nghiêm của Triều Nguyễn. Ở phía đông điện, du khách sẽ được thưởng thức tế Kỳ đạo và luyện binh kết hợp hiệu ứng lửa. Phía tây điện Thái Hòa với không gian “Phiên chợ Hoàng cung”, nơi du khách có thể trải nghiệm các sản phẩm thủ công, ẩm thực và hoạt động tương tác gần gũi.

Chương trình còn mở rộng đến nhiều không gian trải nghiệm khác như trò chơi cung đình (đổ xăm hường, đầu hồ, xin chữ), trình diễn áo dài Huế kết hợp Hanbok, trải nghiệm thực tế ảo “Đi tìm Hoàng cung đã mất”, hay không gian “Đế đô khảo cổ ký”. Tất cả tạo nên một hành trình đa giác quan, nơi mỗi bước chân là một lát cắt văn hóa.

Theo ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, việc tổ chức “Hoàng cung huyền ảo” không dừng lại ở một chương trình nghệ thuật, mà còn là bước đi cụ thể trong định hướng phát triển kinh tế đêm của thành phố. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kéo dài từ 24/4 đến 2/5, với nhiều dịch vụ và trải nghiệm được triển khai đồng bộ trong khu vực Đại Nội, mở cửa đêm miễn phí (có giới hạn không gian) nhằm tạo điều kiện để đông đảo người dân và du khách tiếp cận di sản.

Song song đó, khu vực Phủ Nội vụ được chọn làm điểm nhấn cho hoạt động ẩm thực và dịch vụ. Từ 17 giờ 30 mỗi ngày, nơi đây phục vụ các món ăn mang phong vị Kinh đô với nhiều hình thức: Buffet vào các ngày cao điểm (26, 28, 30/4 và 2/5), các ngày còn lại phục vụ theo set menu hoặc gọi món. Hàng chục gian hàng của các doanh nghiệp, làng nghề và nghệ nhân cũng được bố trí tại khu vực tây Thái Hòa, mang đến các sản phẩm lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, đá quý, ngọc trai… góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách. “Chúng tôi kỳ vọng các hoạt động này sẽ gắn kết, tạo một hệ sinh thái vừa phục vụ du khách, vừa tạo sinh kế cho người dân, doanh nghiệp và nghệ nhân”, ông Sơn chia sẻ.

Thực tế, việc khai thác kinh tế đêm trong khu di sản không phải là câu chuyện mới. Trước đây, chương trình “Đêm Hoàng cung” từng được triển khai nhưng hiệu quả chưa như mong đợi do thiếu tính tương tác và trải nghiệm.

“Từ những bài học đó, lần trở lại này được xây dựng theo hướng tích hợp: Nghệ thuật - trải nghiệm - dịch vụ - thương mại. Các hoạt động không còn rời rạc mà được bố trí theo một tuyến tham quan hợp lý, giúp du khách dễ dàng tiếp cận và tham gia”, ông Sơn nói.

Giới thiệu sản phẩm truyền thống Huế cho du khách nước ngoài tại không gian Phủ Nội vụ

Kỳ vọng

“Hoàng cung huyền ảo” còn được xem là phép thử cho chiến lược dài hạn trong khai thác giá trị di sản gắn với phát triển kinh tế địa phương. Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, mục tiêu trước mắt của chương trình là giới thiệu điểm đến, tạo sức hút và thói quen tham quan di sản về đêm cho du khách. Hiệu quả kinh tế chưa phải là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn thí điểm. Tuy nhiên, về lâu dài, các sản phẩm khai thác di sản sẽ phải đáp ứng ba tiêu chí: Mang đậm bản sắc văn hóa Huế, có chất lượng cao và tạo được hiệu quả kinh tế bền vững.

Để chuẩn bị cho chương trình, Trung tâm đã tiến hành chỉnh trang cảnh quan, tu bổ hệ thống nhà rường, cải thiện môi trường tại khu vực Phủ Nội vụ. Đồng thời, các phương án về an ninh, phòng cháy, chữa cháy, phân luồng giao thông cũng được xây dựng chi tiết, phối hợp với nhiều lực lượng.

“Cái khó nhất là đảm bảo an toàn cho di sản trong khi vẫn mở cửa đón lượng lớn du khách vào ban đêm. Đại Nội rất rộng, nhiều hiện vật quý, nên nếu không có phương án kỹ lưỡng sẽ tiềm ẩn rủi ro”, ông Sơn thẳng thắn.

Bên cạnh đó, sự đồng hành của các doanh nghiệp, hiệp hội du lịch và công tác truyền thông cũng được xem là yếu tố then chốt để chương trình lan tỏa.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm cho rằng, mục tiêu lớn hơn của “Hoàng cung huyền ảo” là tạo hiệu ứng cộng hưởng cho toàn bộ ngành du lịch địa phương. Khi du khách có thêm trải nghiệm về đêm, thời gian lưu trú sẽ kéo dài, kéo theo sự phát triển của các dịch vụ bên ngoài khu di sản.

Trong tương lai, Trung tâm dự kiến tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, học hỏi mô hình từ các nước như Trung Quốc để nâng cao chất lượng tổ chức, hướng đến xây dựng một hệ sinh thái du lịch đêm đặc trưng cho Huế.

Với sự đầu tư bài bản và cách tiếp cận mới, “Hoàng cung huyền ảo” được kỳ vọng trở thành một chương trình nghệ thuật giàu sức hút, đồng thời là bước thử nghiệm quan trọng trong hành trình đánh thức giá trị di sản, để Đại Nội Huế hiện lên sinh động, cuốn hút hơn khi đêm về.