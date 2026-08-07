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ClockThứ Hai, 17/08/2026 15:37

Miễn vé tham quan di tích Huế dịp 19/8 và 2/9

HNN.VN - Trong hai ngày 19/8 và 2/9, công dân Việt Nam được miễn vé tham quan các điểm di tích do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý. Đây là dịp để người dân trải nghiệm di sản Huế trong kỳ nghỉ lễ, đồng thời tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa của Cố đô.

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 Thời gian mở cửa miễn phí các điểm di tích từ 7h đến 17h30 trong hai ngày 19/8 và 2/9

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thời gian mở cửa miễn phí từ 7h đến 17h30 trong hai ngày 19/8 và 2/9. Người dân chỉ cần mang theo căn cước công dân để được vào tham quan các điểm di tích như Đại Nội, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, cung An Định, điện Hòn Chén…

Chính sách miễn vé được áp dụng nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh 2/9.

Trong đó, Lễ hội Điện Huệ Nam diễn ra từ ngày 20 đến 22/8; Tuần lễ âm nhạc và di sản quốc tế - Huế Wonderverse Fest 2026 diễn ra từ ngày 30/8 đến 1/9 tại Quảng trường Văn hóa và Thể thao thành phố; chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh được tổ chức tối 30/8 tại phố đi bộ Hai Bà Trưng.

Ngày hội thể thao vì sức khỏe cộng đồng - Hue Sports Festival 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 30/8 tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố. Giải đua ghe truyền thống thành phố Huế lần thứ 37 được tổ chức trên sông Hương nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật tiếp tục được nối dài trong tháng 9 với Ngày hội Lân Huế từ ngày 18 đến 20/9; chương trình Quảng diễn Lân - Sư - Rồng và rước đèn Trung thu ngày 21/9; chương trình “Tuồng Huế - Ngàn xưa âm vọng” ngày 22/9.

Tại Đại Nội, “Đêm rằm Hoàng Cung” diễn ra vào ngày 25/9 và chương trình nghệ thuật “Gửi gió cho Mây ngàn bay” của ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng được tổ chức ngày 26/9, góp phần tạo thêm những không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc phục vụ cộng đồng và du khách.

Tin, ảnh: Liên Minh
 Từ khóa:
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