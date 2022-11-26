Mở rộng đối tượng miễn, giảm phí tham quan di tích Huế từ năm 2026

Tặng quà cho những du khách đầu tiên "xông đất" di sản Huế năm 2026

HĐND TP. Huế vừa thông qua Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn. Theo nghị quyết này, phí tham quan từng điểm di tích cũng như các tuyến gộp 2 điểm, 3 điểm tiếp tục được giữ nguyên như hiện nay.

Riêng tuyến gộp 4 điểm gồm Đại Nội Huế - lăng các Vua Minh Mạng - Tự Đức - Khải Định có mức giá 530.000 đồng/người lớn/lượt và 100.000 đồng/trẻ em (từ 7 đến 12 tuổi). Tuyến gộp tham quan tất cả các điểm di tích có giá 600.000 đồng/người lớn/lượt và 120.000 đồng/trẻ em/lượt. Vé tuyến gộp toàn bộ di tích có giá trị sử dụng trong vòng 5 ngày kể từ ngày mua.

Điểm mới đáng chú ý của nghị quyết lần này là việc mở rộng các đối tượng được miễn, giảm phí tham quan, ngoài các trường hợp đã được quy định tại các nghị quyết trước đó của HĐND TP. Huế. Cụ thể, TP. Huế quyết định giảm phí tham quan cho người cao tuổi, hộ nghèo; sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố; sinh viên, học sinh các trường trên toàn quốc được nhà trường tổ chức tham quan ngoại khóa hằng năm và có đăng ký với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Học sinh nghe giới thiệu về di tích điện Phụng Tiên - Đại Nội Huế

Bên cạnh đó, học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT trên toàn quốc tham gia các chương trình tham quan ngoại khóa do nhà trường tổ chức sẽ được miễn phí vé. Thành phố cũng mở rộng diện miễn phí đối với các tổ chức, cá nhân là đối tác; các đoàn công tác, đơn vị truyền thông - báo chí đến làm việc, nghiên cứu, đào tạo, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo tồn, trùng tu và phát huy giá trị di tích.

Ngoài các chính sách miễn, giảm thường xuyên, nghị quyết cũng cho phép điều chỉnh giảm phí tham quan tại một số điểm hoặc tuyến tham quan trong các dịp kích cầu du lịch, festival, sự kiện lễ hội của TP. Huế. Mức giảm tối đa không quá 50% so với mức thu đã được quy định, áp dụng cho cả khách trong nước và quốc tế.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, nguồn thu từ phí tham quan di tích năm 2025 khoảng trên 470 tỉ đồng. Giai đoạn 2026 - 2030, nguồn thu dự kiến tăng dần, dao động từ 495 tỉ đồng đến 555 tỉ đồng/năm. Trong khi đó, nhiệm vụ chi bình quân mỗi năm khoảng 224 tỉ đồng, tăng khoảng 39 tỉ đồng so với hiện nay, chủ yếu do tăng lương, chi cho con người, tinh giản biên chế, duy tu - sửa chữa di tích và tổ chức Festival Huế.