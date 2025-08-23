  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 30/08/2025 15:59

Miễn vé tham quan di tích điện Huệ Nam dịp lễ hội

HNN.VN - Từ ngày 30/8 đến 1/9/2025 (nhằm mùng 8,9,10 tháng 7 Âm lịch), du khách và người dân sẽ được miễn phí tham quan di tích điện Huệ Nam (điện Hòn Chén) trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội điện Huệ Nam.
 Đoàn rước Thánh bằng thuyền rồng trên sông Hương. Ảnh: TTDT

Đây là nội dung vừa được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo, căn cứ theo Công văn số 11918/UBND-CN ngày 29/8/2025 của UBND TP. Huế.

Lễ hội năm nay được tổ chức tại đình làng Hải Cát, điện thờ Thánh Mẫu (352 Chi Lăng) và di tích Điện Huệ Nam. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết sẽ triển khai các phương án điều tiết, hướng dẫn để đảm bảo an toàn, trật tự và giữ không khí trang nghiêm tại khu vực di tích trong những ngày cao điểm.

Lễ hội Điện Huệ Nam, diễn ra thường niên vào tháng 3 và tháng 7 Âm lịch, là hoạt động văn hóa - tâm linh gắn liền với tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu Thiên Yana. Đây cũng là một trong những sự kiện góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận.

Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội là đoàn rước Thánh bằng thuyền rồng trên sông Hương với long kiệu Thánh Mẫu, hòm sắc vua phong và các nghi trượng truyền thống, tạo nên không khí linh thiêng và rực rỡ, thu hút đông đảo tín đồ cùng du khách trong và ngoài nước.

Liên Minh
 Từ khóa:
điện huệ namđiện hòn chénlễ hộimiễn phí vé tham quan
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khúc sông thiêng

Từ bao lâu rồi chẳng rõ, khúc sông Hương đoạn qua điện Hòn Chén, được gọi là “khúc sông thiêng”. Khúc sông trôi ngay dưới chân Hòn Chén, quành nửa vòng tròn, xoáy thành vực thẳm trước khi chảy về xuôi.

Khúc sông thiêng
Áo dài lộng lẫy trong đêm tôn vinh

Trên nền nhạc của những giai điệu truyền thống xen lẫn hiện đại, hàng trăm người mẫu trình diễn các bộ sưu tập áo dài trong không gian cổ kính của cung An Định. Quan khách trong và ngoài nước, người dân xứ Huế đã được thưởng thức một “bữa tiệc nghệ thuật” kết hợp giữa thời trang, âm nhạc và di sản.

Áo dài lộng lẫy trong đêm tôn vinh
Dương Nỗ - điểm hẹn văn hóa đặc biệt trong hành trình tháng 5

Ngày hội làng Dương Nỗ trở thành điểm hẹn văn hóa đặc biệt trong hành trình tháng 5 nhớ Bác, góp phần gắn kết giữa di tích với cộng đồng, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời gắn với phát triển du lịch.

Dương Nỗ - điểm hẹn văn hóa đặc biệt trong hành trình tháng 5
Ân Ninh Pa Nua của đồng bào Cơ Tu

Trong không khí rộn ràng của ngày hội “Sắc xuân vùng cao” A Lưới, giữa những điệu múa “tung tung da dá” và tiếng cồng chiêng vang vọng, tôi may mắn được chứng kiến một nghi lễ đặc biệt của đồng bào Cơ Tu - lễ hội Ân Ninh Pa Nua. Đây là một trong những nghi lễ truyền thống lâu đời, thể hiện tình cảm thiêng liêng của nhà gái đối với nhà trai sau nhiều năm kết tình thông gia.

Ân Ninh Pa Nua của đồng bào Cơ Tu

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top