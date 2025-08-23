Miễn vé tham quan di tích điện Huệ Nam dịp lễ hội

Đoàn rước Thánh bằng thuyền rồng trên sông Hương. Ảnh: TTDT

Đây là nội dung vừa được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo, căn cứ theo Công văn số 11918/UBND-CN ngày 29/8/2025 của UBND TP. Huế.

Lễ hội năm nay được tổ chức tại đình làng Hải Cát, điện thờ Thánh Mẫu (352 Chi Lăng) và di tích Điện Huệ Nam. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết sẽ triển khai các phương án điều tiết, hướng dẫn để đảm bảo an toàn, trật tự và giữ không khí trang nghiêm tại khu vực di tích trong những ngày cao điểm.

Lễ hội Điện Huệ Nam, diễn ra thường niên vào tháng 3 và tháng 7 Âm lịch, là hoạt động văn hóa - tâm linh gắn liền với tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu Thiên Yana. Đây cũng là một trong những sự kiện góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận.

Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội là đoàn rước Thánh bằng thuyền rồng trên sông Hương với long kiệu Thánh Mẫu, hòm sắc vua phong và các nghi trượng truyền thống, tạo nên không khí linh thiêng và rực rỡ, thu hút đông đảo tín đồ cùng du khách trong và ngoài nước.