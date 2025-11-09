Miễn phí vé tham quan di tích cho công dân Việt Nam trong ngày 23/11

Du khách tham quan Đại Nội

Theo đó, người dân được vào cửa không thu phí tại Đại Nội, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng, điện Hòn Chén, cung An Định, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế… trong khung giờ từ 7h đến 17h30. Du khách chỉ cần xuất trình căn cước công dân khi vào cổng.

Trung tâm cho biết hoạt động này nhằm khuyến khích cộng đồng tìm hiểu, trải nghiệm giá trị văn hóa - lịch sử của Cố đô Huế, cũng như tạo điều kiện để người dân và du khách có thêm lựa chọn trong dịp đặc biệt của ngành di sản.

Triển lãm ảnh tư liệu “Cơ Mật Viện triều Nguyễn (1834 - 1945)" tại không gian Cơ Mật Viện



Dịp này, người dân đến Huế đừng quên ghé thăm không gian Cơ Mật Viện (Tam Tòa) tại số 33 Tống Duy Tân (phường Phú Xuân). Từ ngày 21 đến 27/11, nơi đây diễn ra ba trưng bày, triển lãm gồm: triển lãm ảnh tư liệu “Cơ Mật Viện triều Nguyễn (1834 - 1945): Hành trình không gian và dấu ấn triều chính”; triển lãm “Hiện vật hiến tặng” với hơn 50 hiện vật tiêu biểu trong số gần 500 cổ vật được trao tặng cho hệ thống bảo tàng từ năm 1995 đến nay; và triển lãm mỹ thuật “Nét Huế 3”, giới thiệu những tác phẩm hội họa tái hiện vẻ đẹp văn hóa và con người Huế.

Từ ngày 1/1/2025, theo quy định mới của UBND TP. Huế, công dân Việt Nam sẽ được miễn phí tham quan di tích vào bốn dịp lễ lớn gồm: Mùng 1 Tết Nguyên đán, ngày Giải phóng Huế (26/3), Quốc khánh 2/9 và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11). Năm nay, thành phố cũng lần đầu tiên áp dụng miễn vé tham quan vào ngày 19/8 - kỷ niệm Cách mạng tháng Tám.