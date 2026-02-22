Mùng 10 xem vật làng Sình

Vật lệ trước đình làng trước khi vật Sình chính thức khai hội

Hội vật làng Sình được mở đầu bằng nghi thức vái tạ Thành hoàng, tiếp đó là màn vật lệ của thanh niên, trai tráng trong vùng.

Kết thúc phần nghi lễ, hội vật chính thức khai màn sau tiếng trống của bậc cao niên.

Cũng như mọi năm, tranh tài trên sới vật không nhất thiết là người địa phương, mà bất kỳ ai có mặt cũng có thể đăng ký tham gia, miễn là có tinh thần, sức khỏe.

Quá trình thi đấu, hội vật Sình áp dụng Luật Vật dân tộc và trên tinh thần thượng võ, đô vật phải “túc bất ly địa” (chân không rời đất), nếu đô nào “lấm lưng, trắng bụng” sẽ thua.

“Đến nay, hội vật làng Sình đã có lịch sử hơn 400 năm, và câu ca dao 'Dù ai đi đó, đi đây. Ngày 10 hội vật nhớ quay về Sình' đã nói lên được tinh thần gìn giữ, bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống của người dân làng Sình”, ông Phạm Công Nhuận - Trưởng Ban Hội đồng tộc trưởng làng Sình chia sẻ.

Một số hình ảnh tại hội vật làng Sình 2026:

Khán giả có mặt từ sáng sớm

Màn biểu diễn đẹp mắt của các đô nữ đến từ Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu thể thao thành phố

Hội vật chính thức khai màn bằng những pha so tài của các đô lứa tuổi thiếu niên

Tiếp đó là những đô thanh niên thượng đài với những đòn thế uy lực, hiểm hóc và đẹp mắt

Không kể người dân sở tại hay du khách, ai cũng có thể thượng đài





Hội vật làng Sình diễn ra trong suốt một ngày