  • Huế ngày nay Online
Thể thao

Mùng 10 xem vật làng Sình

ClockThứ Năm, 26/02/2026 12:49
HNN.VN - Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), hội vật làng Sình (P. Dương Nỗ - TP. Huế) tưng bừng khai hội, thu hút hàng người dân sở tại, khách thập phương đến cổ vũ, thượng đài.

Nô nức về Sình xem vậtThưởng lãm những đòn thế đẹp mắt tại hội vật làng Thủ Lễ

 Vật lệ trước đình làng trước khi vật Sình chính thức khai hội

Hội vật làng Sình được mở đầu bằng nghi thức vái tạ Thành hoàng, tiếp đó là màn vật lệ của thanh niên, trai tráng trong vùng. 

Kết thúc phần nghi lễ, hội vật chính thức khai màn sau tiếng trống của bậc cao niên. 

Cũng như mọi năm, tranh tài trên sới vật không nhất thiết là người địa phương, mà bất kỳ ai có mặt cũng có thể đăng ký tham gia, miễn là có tinh thần, sức khỏe.

Quá trình thi đấu, hội vật Sình áp dụng Luật Vật dân tộc và trên tinh thần thượng võ, đô vật phải “túc bất ly địa” (chân không rời đất), nếu đô nào “lấm lưng, trắng bụng” sẽ thua.

“Đến nay, hội vật làng Sình đã có lịch sử hơn 400 năm, và câu ca dao 'Dù ai đi đó, đi đây. Ngày 10 hội vật nhớ quay về Sình' đã nói lên được tinh thần gìn giữ, bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống của người dân làng Sình”, ông Phạm Công Nhuận - Trưởng Ban Hội đồng tộc trưởng làng Sình chia sẻ.

Một số hình ảnh tại hội vật làng Sình 2026:

 Khán giả có mặt từ sáng sớm
 Màn biểu diễn đẹp mắt của các đô nữ đến từ Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu thể thao thành phố
 Hội vật chính thức khai màn bằng những pha so tài của các đô lứa tuổi thiếu niên

 

Tiếp đó là những đô thanh niên thượng đài với những đòn thế uy lực, hiểm hóc và đẹp mắt
Không kể người dân sở tại hay du khách, ai cũng có thể thượng đài  
Hội vật làng Sình diễn ra trong suốt một ngày 
 Từ sức hút cùng tinh thần thượng võ, hội vật thu hút đông đảo khán giả không kể giới tính, tuổi tác

HÀN ĐĂNG - LÊ HOÀNG
 Từ khóa: vật thủ lễvật làng sìnhđô vậthội vật làng sình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gập ghềnh đường đến SEA Games

Dù được đánh giá “sáng cửa” trong việc giành HCV, nhưng hành trình chinh phục đỉnh cao của tuyển vật Huế tại SEA Games 33 không hề dễ dàng...

Gập ghềnh đường đến SEA Games
Vật Huế tiếp tục khẳng định thực lực

Giải vô địch - vô địch trẻ vật bãi biển toàn quốc 2025 khởi tranh từ 14-18/3 tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại giải đấu này, tuyển vật TP. Huế tiếp tục khẳng định thực lực sau thành công tại Giải vô địch các CLB vật cổ điển, vật tự do Quốc gia cách đó 1 tuần.

Vật Huế tiếp tục khẳng định thực lực
Nô nức về Sình xem vật

Đến hẹn lại lên, sáng 7/2, hàng ngàn người dân, du khách nô nức về khu vực đình làng Lại Ân (còn gọi là làng Sình), P. Dương Nỗ (Q. Thuận Hóa) xem hội vật. Hội vật làng Sình là lễ hội truyền thống, giàu tinh thần thượng võ có tuổi đời hơn 400 năm của đất Cố đô.

Nô nức về Sình xem vật
Từ sới vật ở làng đến võ đài quốc tế

Về thị trấn Sịa (Quảng Điền) xem vật ở đình làng Thủ Lễ, tôi lại nhớ đến đô vật nữ Nguyễn Thị Mỹ Trang, đương kim vô địch SEA Games có dịp gặp ở hội vật truyền thống dân gian này cách nay hơn 6 năm.

Từ sới vật ở làng đến võ đài quốc tế

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top