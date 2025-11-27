Chung tay tôn tạo Nhà lưu niệm Bác Hồ

Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia HTX nông nghiệp (11/4/1946 - 11/4/2026); chào mừng Đại hội Liên minh HTX thành phố Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã đồng loạt triển khai nhiều phần việc cụ thể như: Cắt tỉa hàng rào, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên, thi công hệ thống điện chiếu sáng, sơn và quét vôi khu vực bảng đá, trụ cổng bê tông của Nhà lưu niệm. Không khí lao động diễn ra khẩn trương, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của các đơn vị tham gia.

Công trình không chỉ góp phần tôn tạo cảnh quan, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp cho di tích, mà còn lan tỏa ý thức trách nhiệm của khu vực kinh tế tập thể cùng các tổ chức, cá nhân trong việc tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, tiếp tục phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của Nhà lưu niệm Bác Hồ tại phường Dương Nỗ, một địa chỉ giàu ý nghĩa giáo dục truyền thống trên địa bàn thành phố Huế.