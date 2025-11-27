Chung tay tôn tạo Nhà lưu niệm Bác Hồ

HNN.VN - Sáng 24/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) thành phố phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế, Công ty TNHH MTV Co.opmart Huế và chính quyền phường Dương Nỗ tổ chức ra quân thực hiện công trình nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng, chăm sóc hoàng mai và chỉnh trang hệ thống cây xanh trong khuôn viên Nhà lưu niệm Bác Hồ tại phường Dương Nỗ.

 Sơn, quét lại cổng Nhà lưu niệm Bác Hồ

Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia HTX nông nghiệp (11/4/1946 - 11/4/2026); chào mừng Đại hội Liên minh HTX thành phố Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã đồng loạt triển khai nhiều phần việc cụ thể như: Cắt tỉa hàng rào, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên, thi công hệ thống điện chiếu sáng, sơn và quét vôi khu vực bảng đá, trụ cổng bê tông của Nhà lưu niệm. Không khí lao động diễn ra khẩn trương, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của các đơn vị tham gia. 

Công trình không chỉ góp phần tôn tạo cảnh quan, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp cho di tích, mà còn lan tỏa ý thức trách nhiệm của khu vực kinh tế tập thể cùng các tổ chức, cá nhân trong việc tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, tiếp tục phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của Nhà lưu niệm Bác Hồ tại phường Dương Nỗ, một địa chỉ giàu ý nghĩa giáo dục truyền thống trên địa bàn thành phố Huế.

Tin, ảnh: Thanh Thảo
Động lực kép của kinh tế tập thể

Trước yêu cầu mới của nền kinh tế thị trường và xu hướng chuyển đổi số, các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác và doanh nghiệp (DN) thành viên trên địa bàn thành phố Huế đang chuyển mình mạnh mẽ. Tinh thần đổi mới, chuyên nghiệp hóa và tăng năng lực cạnh tranh đang trở thành “động lực kép” để kinh tế tập thể dần khẳng định vai trò, vị thế của mình trong nền kinh tế.

Tôn tạo Quốc Tử Giám

Dự kiến khoảng cuối tháng 12/2025, dự án “Bảo tồn, tôn tạo thích nghi di tích Quốc Tử Giám - Kinh thành Huế” chính thức khởi công. Đây là bước đi quan trọng nhằm hồi sinh “ngôi trường đại học” duy nhất dưới thời phong kiến Việt Nam.

Liên minh Hợp tác xã và Hội Doanh nhân trẻ ký kết chương trình phối hợp công tác

Chiều 3/10, Liên minh Hợp tác xã và Hội Doanh nhân trẻ thành phố tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2025–2030 với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh của kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân, góp phần xây dựng thành phố Huế giàu bản sắc văn hóa, phát triển nhanh, bền vững”.

Hoàn thành tu bổ, tôn tạo di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

Chào mừng ngày kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2024) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2024), Chương trình khánh thành và bàn giao Công trình tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng do Hội Nhà báo Việt Nam và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên đồng tổ chức sẽ được diễn ra vào sáng 9/8/2024 tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

