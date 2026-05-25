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ClockThứ Sáu, 05/06/2026 11:23

Kim Trà có di tích thứ 8 được xếp hạng

HNN.VN - Lễ công bố Quyết định và trao Bằng xếp hạng Di tích cấp thành phố Đình Liễu Cốc Thượng (phường Kim Trà) diễn ra sáng 5/6. Đây là sự ghi nhận đối với những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu mà cha ông đã dày công gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Phủ Phụ Chính và Khâm Thiên Giám được xếp hạng di tích quốc giaĐịa điểm sông Hai Nhánh đã được xếp hạng di tíchThêm 18 di tích được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố

 Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp thành phố Đình Liễu Cốc Thượng

Từ thế kỷ XVI, địa danh Liễu Cốc đã được nhắc đến trong tác phẩm Ô Châu cận lục của Dương Văn An với lời bình: “Làng Liễu Cốc sẵn nếp nho phong”. Không chỉ là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, Liễu Cốc còn là nơi giao thoa văn hóa Việt – Chăm, tiêu biểu là Tháp đôi Liễu Cốc – di tích cấp Quốc gia có niên đại từ cuối thế kỷ IX.

Trải qua hơn 500 năm tồn tại, Đình Liễu Cốc Thượng vẫn giữ được dáng vẻ cổ kính, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên và lưu giữ nhiều giá trị quý báu về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và kiến trúc nghệ thuật dân gian. Hiện, Đình Liễu Cốc Thượng còn lưu giữ nhiều tư liệu, sắc phong và giá trị văn hóa phi vật thể gắn với đời sống tâm linh, phong tục tập quán của cư dân địa phương.

Ông Mai Văn Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Trà cho hay: Sự kiện này là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Kim Trà; đồng thời, là bước đi quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương, thể hiện nghĩa cử cao đẹp và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

“Trong thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp với cơ quan chuyên môn triển khai công tác khoanh vùng, cắm mốc giới khu vực bảo vệ di tích; hoàn thiện hệ thống biển chỉ dẫn, bảng giới thiệu; từng bước kết nối Đình Liễu Cốc Thượng với di tích cấp Quốc gia Tháp đôi Liễu Cốc cùng các di tích, thiết chế văn hóa truyền thống trên địa bàn, góp phần hình thành các tuyến tham quan, trải nghiệm văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững”, ông Mai Văn Xuân cho hay.

Hiện, trên địa bàn phường Kim Trà có 8 di tích được xếp hạng, trong đó có 2 di tích cấp Quốc gia, 6 di tích cấp thành phố.

HÀN ĐĂNG
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