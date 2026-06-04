Sớm hoàn thiện hạ tầng phục vụ dân sinh

Thi công tuyến đường Hoàng Sa tại Thuận An

Bất cập

Những năm gần đây, cùng với tốc độ đô thị hóa và phát triển du lịch biển, lưu lượng phương tiện và nhu cầu đi lại tại Thuận An tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, nhiều công trình hạ tầng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tế, khiến không ít bất cập kéo dài.

Tuyến đường Trương Thiều là một trong những điểm thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm. Mặt đường nhỏ hẹp nhưng lưu lượng xe khá lớn, trong khi dọc tuyến có trường học nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Văn Hòa, người dân sinh sống gần khu vực này cho biết, vào giờ tan trường, xe ô tô và xe máy tập trung đông khiến việc lưu thông rất khó khăn. “Chỉ cần một phương tiện dừng đỗ không đúng quy định là cả đoạn đường bị ùn lại. Nhiều phụ huynh lo lắng khi học sinh phải di chuyển giữa dòng xe đông đúc”, ông Hòa nói.

Theo phản ánh của người dân, cơ quan chức năng cần nghiên cứu phương án hạn chế ô tô theo khung giờ phù hợp tại tuyến đường này, nhất là thời điểm học sinh đến trường và tan học nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, một số tuyến đường nội thị dù đã hoàn thành nhiều năm nhưng vẫn chưa được đấu nối với Quốc lộ 49B, khiến hạ tầng chưa phát huy hiệu quả đầu tư và gây bất tiện cho việc đi lại của người dân.

Đáng chú ý, các tuyến đường như Nguyễn Đăng, Võ Trường Toản hiện vẫn chưa được kết nối thông suốt với Quốc lộ 49A. Người dân cho rằng, việc chậm đấu nối không chỉ ảnh hưởng lưu thông mà còn hạn chế khả năng phát triển dịch vụ, du lịch và chỉnh trang đô thị ven biển.

Một người dân sống gần tuyến Võ Trường Toản phản ánh, tuyến đường này được đầu tư khá rộng nhưng đoạn đấu nối ra Quốc lộ 49A hiện chỉ mở một lối đi nhỏ, khuất tầm nhìn và mặt đường chắp vá nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Trong khi đó, khu vực đối diện dẫn vào khu tái định cư B5 đã có mặt bằng nhưng việc thi công vẫn kéo dài, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Ngoài ra, nhiều khu vực thấp trũng tại địa phương vẫn tiềm ẩn nguy cơ ngập úng khi bước vào mùa mưa bão. Đường Đoàn Trực là một ví dụ. Hiện tuyến đường này thường xuyên bị ngập do địa hình thấp và hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, gây khó khăn cho sinh hoạt và lưu thông mỗi khi có mưa lớn kéo dài.

Không chỉ giao thông, hệ thống điện chiếu sáng tại các khu vực Phú Thuận và Phú Hải (cũ) hiện vẫn chưa được đầu tư đồng bộ. Nhiều tuyến đường, kiệt xóm thiếu ánh sáng vào ban đêm, ảnh hưởng đến việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Sớm đầu tư đồng bộ

Theo ý kiến của một số người dân, việc tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng tại Thuận An không chỉ phục vụ nhu cầu dân sinh mà còn tạo điều kiện thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và chỉnh trang đô thị ven biển.

Bà Trần Thị Mai, một hộ kinh doanh tại khu vực ven biển Thuận An cho rằng, hạ tầng hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của địa phương. Khách du lịch đến đông nhưng nhiều tuyến đường nhỏ hẹp, xuống cấp nên việc đi lại chưa thuận lợi. Nếu hạ tầng được đầu tư đồng bộ hơn sẽ tạo động lực lớn cho phát triển dịch vụ, du lịch.

Chủ tịch UBND phường Thuận An Lê Đình Phong cho biết, đối với các tuyến đường và hạ tầng thuộc thẩm quyền quản lý, địa phương đã đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 để từng bước triển khai trong thời gian tới. Đối với các tuyến đường cần kết nối, đấu nối với Quốc lộ 49A và 49B, địa phương đã kiến nghị các sở, ngành liên quan quan tâm hỗ trợ đầu tư; đồng thời đề xuất cơ quan chức năng tạo điều kiện hoàn thiện thủ tục đấu nối nhằm phát huy hiệu quả hạ tầng hiện có. Địa phương sẽ chủ động rà soát các điểm có nguy cơ ngập úng, các tuyến đường xuống cấp để ưu tiên xử lý theo thứ tự cấp thiết.

Nhiều ý kiến cho rằng, ngoài nguồn lực đầu tư công, Thuận An cần tăng cường xã hội hóa đối với các hạng mục chiếu sáng, cây xanh, chỉnh trang đô thị... Đồng thời, nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị quản lý hạ tầng để bảo đảm đầu tư đồng bộ, tránh tình trạng thi công kéo dài hoặc chồng chéo gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đây cũng là điều kiện quan trọng để Thuận An phát triển theo hướng đô thị biển văn minh, hiện đại trong thời gian tới.