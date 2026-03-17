Học về cải cách của vua Minh Mạng qua trải nghiệm

Chương trình thu hút sự tham gia của 160 học sinh khối 11 cùng giáo viên hai trường, mang đến không gian học tập sinh động, nơi lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà trở thành trải nghiệm trực tiếp, gần gũi.

Theo ban tổ chức, hoạt động nhằm giúp học sinh hiểu sâu hơn về nội dung, ý nghĩa của cuộc cải cách dưới triều vua Minh Mạng, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trân trọng và gìn giữ di sản văn hóa dân tộc.

Hào hứng giải mật thư

Chương trình là chuỗi hoạt động trải nghiệm được thiết kế công phu, kết hợp giữa vận động và trí tuệ. Trong đó, trò chơi vận động “Chấn hưng đất nước” tái hiện những nội dung cải cách tiêu biểu của vua Minh Mạng thông qua các thử thách liên hoàn. Học sinh vừa vận động, phối hợp làm việc nhóm, xử lý tình huống, giải mật thư… Qua đó giúp các em hiểu rõ hơn những thay đổi lớn về tổ chức hành chính, quản lý đất nước dưới Triều Nguyễn, để lịch sử và di sản văn hóa được khám phá theo cách chủ động và sáng tạo.

Không khí sôi nổi, hào hứng lan tỏa suốt chương trình khi các đội thi cùng nhau vượt qua thử thách, thể hiện tinh thần đoàn kết, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng tư duy linh hoạt. Nhiều em cho biết cách học này giúp ghi nhớ kiến thức dễ dàng hơn so với việc chỉ học lý thuyết trên lớp.

Tìm mảnh ghép trên "Cửu đỉnh" trong trò chơi vận động

Song song đó, trò chơi trí tuệ “Rung chuông tri thức - Nhà cải cách kiệt xuất” mang đến những câu hỏi liên môn, yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức lịch sử, địa lý, văn hóa để trả lời. Qua từng câu hỏi, bức tranh về Triều Nguyễn và công cuộc cải cách của vua Minh Mạng dần hiện lên rõ nét, logic và hệ thống.

Phát biểu tại chương trình, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Nguyễn Phước Hải Trung, cho biết khi lên ngôi năm 1820, vua Minh Mạng đứng trước yêu cầu cấp thiết phải củng cố bộ máy Nhà nước sau thời kỳ mở rộng lãnh thổ. Với tầm nhìn chiến lược, nhà vua đã tiến hành cải cách toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật nhất là cải cách hành chính.

“Có thể khẳng định, công cuộc cải cách dưới thời vua Minh Mạng là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn thế hệ trẻ hiểu rằng trách nhiệm của mình là tiếp nối tinh thần đổi mới ấy bằng tư duy sáng tạo, ý thức học tập, rèn luyện và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước”, ông Trung nói.

Hồi hộp trong phần thi trí tuệ Rung chuông tri thức

Vua Minh Mạng (1820-1841), vị vua thứ hai của Triều Nguyễn, được đánh giá là một trong những nhà cải cách tiêu biểu của lịch sử phong kiến Việt Nam. Những cải cách của ông đã góp phần hoàn thiện bộ máy hành chính, củng cố quyền lực trung ương và tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của đất nước trong giai đoạn bấy giờ.

Tham gia chương trình, Khánh Linh, học sinh lớp 11 Trường THPT Hai Bà Trưng, bày tỏ: “Rất thú vị vì được học lịch sử theo cách mới. Những nội dung về cải cách của vua Minh Mạng trước đây khá khó nhớ, nhưng khi tham gia trò chơi, em hiểu rõ hơn và nhớ lâu hơn. Em cũng cảm nhận được trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản của quê hương”, Linh nói.

Với cách tiếp cận sáng tạo, kết hợp giữa học và chơi, chương trình “Cải cách của Hoàng đế Minh Mạng” đã để lại nhiều ấn tượng cho học sinh tham gia, góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với đời sống học đường.