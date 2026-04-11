Đánh thức "kỳ quan" trong trẻ bằng bộ sách ứng dụng công nghệ AR

Các khách mời trao đổi về bộ sách thiếu nhi mới tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh sáng 12/4. (Ảnh: LINH BẢO)

Với thông điệp chủ đạo “Mở trang sách, đánh thức kỳ quan”, Spaces giới thiệu bộ đôi sách tương tác ứng dụng công nghệ AR: "Phiêu lưu ngân hà" và "Khu rừng kỳ thú". Đây là giải pháp giáo dục hiện đại, biến những trang sách tĩnh thành những cánh cổng không gian đa chiều.

"Phiêu lưu ngân hà" và "Khu rừng kỳ thú" là câu chuyện về cậu bé Dino luôn thích khám phá thế giới chung quanh mình. Với "Phiêu lưu ngân hà", Dino được ba đưa đến khám phá Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam. Tại đây, cậu bé thấy mình du hành vào hệ Mặt Trời, khám phá những điều kỳ thú trong vũ trụ bao la. Cậu được ngắm nhìn, khám phá Sao Hỏa, Sao Kim, Sao Thủy, Sao Thổ, Mặt Trăng, Trái Đất..., với nhiều thông tin mới lạ, đầy bổ ích. Cùng khám phá với Dino, các em nhỏ có thể tương tác trực tiếp với các hành tinh và khám phá kiến thức thiên văn học một cách trực quan.

Đến với "Khu rừng kỳ thú", Dino và chị gái tiếp tục có chuyến tham quan tại Thảo Cầm Viên với hệ sinh thái động vật phong phú. Tại Thảo Cầm Viên qua mô hình 3D đa chiều và âm thanh sống động ngay trên trang sách, các em nhỏ sẽ trực tiếp gặp gỡ những bạn thú dễ thương và vô cùng sống động.

Việc kết hợp giữa sách truyền thống và công nghệ giúp trẻ phát triển khả năng xử lý thị giác, định hướng không gian, đồng thời ghi nhớ kiến thức khoa học và từ vựng một cách tự nhiên.

Theo Tiến sĩ Trịnh Cam Ly, Phòng Giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, bộ sách thiếu nhi tích hợp AR này mang đến nhiều điều hấp dẫn, thú vị cho trẻ.

Thứ nhất, sách giúp trẻ mở rộng thế giới nhận thức. Đọc “Phiêu lưu ngân hà”, các em được tham gia một chuyến du hành không gian bao la, thu thập được những thông tin hữu ích và trải nghiệm sống động về các hành tinh trong không gian 3D. Chính sự tương tác trực tiếp: mắt nhìn-tai nghe-tay chạm giúp các hình thành trí tưởng tượng, khả năng kết nối và sáng tạo từ những gì đã tiếp nhận.

Thứ hai, sách nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ. Khi đọc, các em không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn “sống” với nhân vật, đặt mình vào vị trí của nhân vật để trải nghiệm cảm xúc. Đọc “Khu rừng kỳ thú”, các em được khám phá “ngôi nhà xanh” của muôn loài, được cung cấp thông tin, khám phá hoạt động, tiếng kêu chân thực của những loài vật đa số chỉ thấy trên truyền hình, mạng xã hội thông qua câu chuyện kể về chuyến tham quan của Dino và chị họ đến Thảo Cầm Viên. Nhờ thế, các em có cơ hội hình thành trí tuệ, cảm xúc, đặt nền móng cho sự sáng tạo.

“Ngoài ra, sách khơi gợi trí tò mò của trẻ, thúc đẩy các em đặt những câu hỏi tại sao, thế nào? Khi đặt trẻ trước những tình huống có vấn đề, nghĩa là trí tưởng tượng của các em đã được kích hoạt và phát triển theo hướng chủ động”, chị Cam Ly cho biết thêm.

Theo Tiến sĩ Trịnh Cam Ly, mặc dù có nhiều lợi ích, song sách chỉ thật sự “mở khóa” được tiềm năng khi được tiếp cận đúng đắn và sáng tạo. Nếu cha mẹ, thầy cô cung cấp ngữ liệu đọc hấp dẫn, phù hợp lứa tuổi, tạo ra được môi trường đọc phong phú, khuyến khích khám phá, tôn trọng sở thích cá nhân của từng trẻ thì chiếc “chìa khóa” ấy mới thật sự được kích hoạt.

“Nếu mỗi đứa trẻ là một kỳ quan, thì sách chính là một trong những 'chìa khóa' mở cánh cửa dẫn vào kỳ quan đó. Cánh cửa ấy chỉ mở khi có chìa khóa đúng, đó là sự đồng hành tinh tế, kiên nhẫn và thấu hiểu từ người lớn”, Tiến sĩ Trịnh Cam Ly nhấn mạnh.

Chia sẻ về kế hoạch của mình, chị Đoàn Phương Thoa, nhà sáng lập Spaces cho biết: “Chúng tôi tin rằng công nghệ chính là nền tảng để trẻ tìm hiểu và hội nhập trong thế giới không ngừng thay đổi và có thể sử dụng công nghệ như một chiếc cầu nối để đánh thức niềm đam mê học hỏi vốn có của trẻ. Spaces không thay thế việc đọc mà đóng vai trò là chất xúc tác để thắp sáng ngọn lửa tò mò và cảm quan tự nhiên trong mỗi em nhỏ”.

Spaces là hệ sinh thái giáo dục đồng hành cùng trẻ em Việt trên hành trình nâng tầm tri thức, nuôi dưỡng tư duy và kiến tạo tương lai bền vững. Đây là thương hiệu sách thiếu nhi tiên phong ứng dụng công nghệ AR, sách tương tác và các ấn phẩm chuyên sâu về văn hóa lịch sử Việt Nam. Đơn vị mong muốn tạo ra hệ sinh thái giáo dục, nơi mỗi đứa trẻ được tự do khám phá, phát triển tư duy toàn diện và giữ vững sợi dây liên kết với các giá trị nền tảng.

