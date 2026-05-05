Việt Nam là điểm đến hấp dẫn tại Hội chợ quốc tế Paris 2026

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải phát biểu khai mạc Không gian Văn hóa Việt Nam, nổi bật với các sản phẩm truyền thống tại Khu vực triển lãm châu Á.

Trong khuôn khổ Foire de Paris 2026, khu vực “World in Paris” tiếp tục là điểm nhấn khi tái hiện không gian đa văn hóa với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp quốc tế.

Tại đây, Không gian Văn hóa do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức và các gian trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ và ẩm thực đặc trưng đã góp phần lan tỏa những giá trị đặc sắc của đất nước tới bạn bè quốc tế.

Không gian văn hóa đặc sắc Việt Nam

Trong không khí sôi động của hội chợ, ngày 4/5, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã tổ chức Lễ khai mạc Không gian Văn hóa Việt Nam, nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống và những điểm du lịch tiêu biểu của Việt Nam, qua đó khẳng định vai trò cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải; Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO; ông Steven Abajoli, Giám đốc Hội chợ Paris; cùng đại diện các cơ quan, hội đoàn và đông đảo khách tham quan.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh, Foire de Paris là một trong những sự kiện thương mại-văn hóa tiêu biểu của châu Âu, đồng thời là cơ hội quan trọng để Việt Nam quảng bá hình ảnh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Đại sứ cho biết, việc Việt Nam và Pháp nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới, trong đó các hoạt động giao lưu văn hóa và xúc tiến thương mại đóng vai trò quan trọng.

Theo Đại sứ Trịnh Đức Hải, sự hiện diện của Việt Nam tại mỗi kỳ hội chợ là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa hai nước. Trên lĩnh vực kinh tế và đầu tư, Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là đối tác chiến lược với các sản phẩm “Made in Vietnam” ngày càng đa dạng, từ công nghệ, nông sản đến các sản phẩm thủ công mỹ nghệ có giá trị cao.

Ở góc độ văn hóa và đổi mới sáng tạo, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh, văn hóa chính là nền tảng gắn kết quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia. Thông qua các hoạt động tại Không gian Văn hóa Việt Nam, công chúng Pháp và quốc tế có cơ hội trải nghiệm chiều sâu văn hóa Việt Nam, từ truyền thống lâu đời đến những yếu tố sáng tạo hiện đại, đồng thời phản ánh nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy đổi mới và phát triển bền vững.

Phát biểu tại sự kiện, ông Steven Abajoli, Giám đốc Hội chợ Paris đánh giá cao sự tham gia của Việt Nam, coi đây là một điểm nhấn quan trọng trong Không gian quốc tế của hội chợ, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của khách tham quan. Ông cho rằng, việc tăng cường sự hiện diện của các quốc gia không chỉ giúp mở rộng quy mô sự kiện, mà còn thúc đẩy giao lưu kinh tế và văn hóa ở tầm toàn cầu. Qua mỗi kỳ hội chợ, Việt Nam có thêm nhiều sản phẩm đẹp, chất lượng cùng những hoạt động quảng bá văn hóa rất ấn tượng.

Không gian Văn hóa Việt Nam tại Foire de Paris 2026 đã tạo điểm nhấn về Việt Nam với các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, thu hút đông đảo sự quan tâm của đông đảo khách tham quan quốc tế.

Các tiết mục trình diễn của các nghệ sĩ đến từ Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp với nhạc cụ dân tộc như đàn T’rưng, đàn bầu…, cùng các chương trình ca nhạc mang đậm bản sắc Việt Nam đã góp phần mang đến những trải nghiệm sinh động, giúp công chúng Pháp và bạn bè quốc tế hiểu hơn về đời sống văn hóa phong phú của Việt Nam.

Giới thiệu các điểm du lịch hấp dẫn tới khách tham quan quốc tế

Nhiều du khách dừng chân theo dõi, tương tác và bày tỏ sự thích thú trước những âm thanh độc đáo của nhạc cụ truyền thống, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, thân thiện và cởi mở.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Marie Dubois, khách tham quan người Pháp cho biết, bà đặc biệt ấn tượng với các tiết mục biểu diễn nhạc cụ truyền thống Việt Nam như đàn bầu và đàn T’rưng, vốn mang lại cảm giác mới lạ và giàu cảm xúc. “Âm thanh của đàn bầu rất đặc biệt, tôi chưa từng nghe ở đâu. Nó mang lại cảm giác vừa sâu lắng vừa cuốn hút”, bà Marie Dubois bày tỏ.

Cũng tại hội chợ, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp Hiệp hội Xúc tiến Văn hóa và Du lịch Việt Nam tại châu Âu và Vietnam Airlines tổ chức Chương trình "Vietnam On Road - Hành trình quảng bá du lịch Việt Nam tại châu Âu".

Thông qua các hoạt động giới thiệu trực quan, “Vietnam On Road” không chỉ cung cấp thông tin du lịch, mà còn truyền tải những câu chuyện về đất nước, con người Việt Nam một cách sinh động và gần gũi. Khách tham quan được tiếp cận hệ thống ấn phẩm du lịch, xem các thước phim giới thiệu danh lam thắng cảnh, văn hóa các vùng miền của Việt Nam, đồng thời được tư vấn trực tiếp về các sản phẩm, hành trình du lịch tới Việt Nam.

Sản phẩm Việt Nam hút khách

Năm nay, có hơn 30 doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu các sản phẩm từ hàng thủ công mỹ nghệ, lụa tơ tằm dệt tay đến nông sản và thực phẩm chế biến như trái cây tươi, mứt sấy. Trên diện tích gần 500m2, các gian hàng được thiết kế rất sinh động, kết hợp trải nghiệm trực tiếp, đã giúp khu Việt Nam trở thành điểm dừng chân của đông đảo khách tham quan.

Ngay từ lúc mới mở cửa, các gian hàng Việt Nam đã tấp nập khách tham quan quốc tế, đến để trải nghiệm các sản phẩm truyền thống, với mẫu mã ngày càng đẹp, tinh xảo và đa dạng.

Theo các doanh nghiệp, người tiêu dùng Pháp và châu Âu ngày càng ưa chuộng sản phẩm Việt Nam nhờ chất lượng tốt, tính thủ công tinh xảo và mang đậm giá trị văn hóa đặc trưng. Nhiều khách tham quan không chỉ mua các loại sản phẩm làm quà tặng, mà còn quan tâm tới câu chuyện văn hóa của sản phẩm ở nhiều vùng miền khác nhau.

Khách tham quan không chỉ dừng lại ở việc quan sát, mà còn trực tiếp tìm hiểu quy trình chế tác, trò chuyện với nghệ nhân và trải nghiệm sản phẩm ngay tại chỗ. Các hoạt động tương tác này góp phần giúp công chúng quốc tế hiểu rõ hơn về giá trị văn hóa, sự tinh xảo trong nghề thủ công truyền thống cũng như bản sắc đặc trưng của Việt Nam.

Ông Luca Bianchi, du khách đến từ Italia, chia sẻ các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam có độ tinh xảo cao, thể hiện rõ nét bản sắc văn hóa. “Tôi đặc biệt thích các sản phẩm sơn mài và đồ gốm”, ông nói.

Trong khi đó, anh Thomas Müller, du khách đến từ Đức, bày tỏ ấn tượng với ẩm thực Việt Nam, nhất là các món ăn mang hương vị thanh nhẹ và cân bằng.

Foire de Paris được tổ chức thường niên từ năm 1904 và được xem là hội chợ tiêu dùng lớn, lâu đời nhất tại Pháp. Với lịch sử hơn một thế kỷ, sự kiện không chỉ là nơi kết nối giao thương, mà còn phản ánh xu hướng tiêu dùng, đổi mới sáng tạo và đời sống xã hội của nước này.

Mỗi năm, hội chợ thu hút khoảng 400.000-500.000 lượt khách tham quan cùng hơn 1.000 doanh nghiệp tham gia. Điểm đặc trưng của Foire de Paris là tính đại chúng cao, khi vừa là không gian kết nối doanh nghiệp vừa là nơi người tiêu dùng trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, qua đó phản ánh khá rõ nét thị hiếu thị trường.

Foire de Paris 2026 được định hướng xoay quanh 3 trụ cột chính, gồm đổi mới sáng tạo và công nghệ tiêu dùng, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, cùng với nâng cao chất lượng sống thông qua thiết kế và sản phẩm thông minh.

Sự hiện diện nổi bật của Việt Nam tại Foire de Paris 2026 tiếp tục khẳng định nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Pháp, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh một Việt Nam năng động, an toàn, sáng tạo và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả.

Hội chợ Paris, được tổ chức tại Trung tâm triển lãm Porte de Versailles ở Paris, là một trong những hội chợ tiêu dùng và sáng tạo lớn nhất châu Âu, thu hút khoảng 400 nghìn lượt khách tham quan cùng hơn 1.250 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là sự kiện lớn về du lịch, ẩm thực và nghề thủ công trên toàn thế giới. Cũng tại hội chợ này, còn có triển lãm lớn nhất châu Âu về nhà ở gồm trang trí nội thất và ngoại thất để thử nghiệm những sản phẩm và ý tưởng mới nhất. Bên cạnh đó là cơ hội để xem và thử nghiệm những đổi mới mới nhất về ô-tô và các phương tiện di động.

