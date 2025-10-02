Điều chỉnh, khoanh vùng bảo vệ nhiều di tích

Nhà thờ Đặng Huy Trứ, di tích sẽ được điều chỉnh khoanh vùng

Theo đó, dự kiến khoanh vùng các khu vực bảo vệ đối với 13 di tích đề nghị xếp hạng cấp thành phố năm 2025, gồm: Di tích lịch sử Điện thờ và lăng mộ Lê Trại, Di tích lịch sử Điện thờ và lăng mộ Nguyễn Đương, Di tích lịch sử Địa điểm sông Hai Nhánh, Di tích lịch sử lưu niệm danh nhân Nhà thờ họ Nguyễn Đình và lăng mộ Nguyễn Đình Huy, Di tích lịch sử Đình Hiền Lương, Di tích lịch sử Đình Liễu Cốc Thượng, Di tích lịch sử Đình và Chùa Phú Ốc, Di tích lịch sử Miếu Bà Trạch Phổ, Di tích lịch sử Đình Ưu Điềm, Di tích lịch sử Chùa Ưu, Di tích lịch sử Điện thờ và lăng mộ Nguyễn Đà, Di tích lịch sử Nhà tưởng niệm liệt sỹ tại Tiểu khu 67, Di tích lịch sử Nhà Moong truyền thống của người Pa Cô.

Ngoài ra, cũng thống nhất phương án điều chỉnh hồ sơ đối với 11 di tích, gồm: Di tích lịch sử Địa điểm chợ Kháng chiến, Di tích lịch sử Đình Phù Bài, Di tích lịch sử nhà thờ và lăng mộ Đặng Huy Trứ, Di tích lịch sử chùa Giác Lương, Di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Dốc Ba Trục, Di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Đồn Đất Đỏ, Di tích lịch sử Lăng mộ Lê Văn Miến, Di tích lịch sử Nhà lưu niệm Đồng chí Nguyễn Chí Diểu, Di tích Kiến trúc Nghệ thuật Đình Mỹ Lợi, Di tích lịch sử Lăng mộ Nguyễn Lộ Trạch, Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Thanh Hương.