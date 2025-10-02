  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 02/10/2025 15:06

Điều chỉnh, khoanh vùng bảo vệ nhiều di tích

HNN.VN - Bảo tàng Lịch sử TP. Huế ngày 2/10 cho biết, vừa thông qua nội dung khoanh vùng các khu di tích đề nghị xếp hạng cấp thành phố cũng như điều chỉnh khoanh vùng các di tích đã được xếp hạng trước đó.

Xác lập ranh giới pháp lý 16 di tích ngoài Kinh thành HuếNhiều di tích được xếp hạng và đề nghị khoanh vùng

 Nhà thờ Đặng Huy Trứ, di tích sẽ được điều chỉnh khoanh vùng

Theo đó, dự kiến khoanh vùng các khu vực bảo vệ đối với 13 di tích đề nghị xếp hạng cấp thành phố năm 2025, gồm: Di tích lịch sử Điện thờ và lăng mộ Lê Trại, Di tích lịch sử Điện thờ và lăng mộ Nguyễn Đương, Di tích lịch sử Địa điểm sông Hai Nhánh, Di tích lịch sử lưu niệm danh nhân Nhà thờ họ Nguyễn Đình và lăng mộ Nguyễn Đình Huy, Di tích lịch sử Đình Hiền Lương, Di tích lịch sử Đình Liễu Cốc Thượng, Di tích lịch sử Đình và Chùa Phú Ốc, Di tích lịch sử Miếu Bà Trạch Phổ, Di tích lịch sử Đình Ưu Điềm, Di tích lịch sử Chùa Ưu, Di tích lịch sử Điện thờ và lăng mộ Nguyễn Đà, Di tích lịch sử Nhà tưởng niệm liệt sỹ tại Tiểu khu 67, Di tích lịch sử Nhà Moong truyền thống của người Pa Cô.

Ngoài ra, cũng thống nhất phương án điều chỉnh hồ sơ đối với 11 di tích, gồm:  Di tích lịch sử Địa điểm chợ Kháng chiến, Di tích lịch sử Đình Phù Bài, Di tích lịch sử nhà thờ và lăng mộ Đặng Huy Trứ, Di tích lịch sử chùa Giác Lương, Di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Dốc Ba Trục, Di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Đồn Đất Đỏ, Di tích lịch sử Lăng mộ Lê Văn Miến, Di tích lịch sử Nhà lưu niệm Đồng chí Nguyễn Chí Diểu, Di tích Kiến trúc Nghệ thuật Đình Mỹ Lợi, Di tích lịch sử Lăng mộ Nguyễn Lộ Trạch, Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Thanh Hương.

N. MINH
 Từ khóa:
khoanh vùngdi tíchHuếbảo vệdi sảnvăn hóa
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế:
Mang Trung thu đến học sinh vùng cao A Lưới

Ngày 1/10, Quỹ Sen xanh, Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế phối hợp cùng Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Huế, Công ty CP May xuất khẩu Huế, Khách sạn Le Domaine De Cocodo tổ chức chương trình “Trung thu cho em” tại Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy (xã A Lưới 1).

Mang Trung thu đến học sinh vùng cao A Lưới
Huế kiến tạo đô thị tuần hoàn

Huế không chỉ là vùng đất của di sản mà còn đang tiên phong trong chuyển đổi sang mô hình đô thị thông minh, tuần hoàn, hướng tới giảm thiểu rác thải. Những con số về năng lượng tái tạo, tỷ lệ chất thải được xử lý cùng các phong trào cộng đồng bền bỉ đã biến thách thức môi trường thành cơ hội phát triển bền vững.

Huế kiến tạo đô thị tuần hoàn
Việt Nam tham dự Hội nghị văn hóa thế giới MONDIACULT 2025

Hội nghị Thế giới về Chính sách văn hóa và Phát triển bền vững (MONDIACULT 2025) do UNESCO chủ trì tổ chức diễn ra từ ngày 29/9-01/10 tại TP Barcelona, Tây Ban Nha. Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng làm Trưởng đoàn.

Việt Nam tham dự Hội nghị văn hóa thế giới MONDIACULT 2025

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top