Bảo tàng Lịch sử TP. Huế tiếp nhận hơn 1.400 tư liệu, hiện vật

HNN.VN - Hơn 1.400 tư liệu, hiện vật thuộc sự quản lý của Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thuận Hóa đã được bàn giao cho Bảo tàng Lịch sử TP. Huế (268 Điện Biên Phủ, phường Thuận Hóa).

Ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP. Huế (phải) tiếp nhận các hiện vật từ lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thuận Hóa 

Buổi lễ bàn giao và tiếp nhận diễn ra chiều 19/8 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ban ngành, nhà nghiên cứu.

Các hiện vật bàn giao lần này được phân thành nhiều nhóm chất liệu khác nhau như giấy, mộc, đá, nhựa, dệt, da, kim loại, sành sứ… Tất cả là minh chứng lịch sử sống động, di sản văn hóa có giá trị về vùng đất, con người xứ Huế được nâng niu, gìn giữ, lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Những hiện vật này từng thuộc sở hữu của Bảo tàng Văn hóa Huế. Về sau, trải qua nhiều giai đoạn hợp nhất, sáp nhập đã được Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thuận Hóa quản lý trước khi chính thức bàn giao cho Bảo tàng Lịch sử TP. Huế.

Một khi đưa về Bảo tàng Lịch sử TP. Huế, những tư liệu, hiện vật này góp phần làm phong phú thêm khối tư liệu, hiện vật vốn có của bảo tàng để phục vụ cho việc công tác nghiên cứu và trưng bày trong tương lai. Qua đó, thể hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của một bảo tàng khảo cứu địa phương trong công tác sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Hiện vật tại buổi lễ tiếp nhận

Tại buổi lễ, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế và phường Thuận Hóa đánh giá cao sự phối hợp bàn giao hiện vật, cũng như công tác rà soát, cập nhật hồ sơ lý lịch tư liệu, hiện vật được thực hiện trước đó.

Đại diện Bảo tàng Lịch sử TP. Huế cho hay, sau khi tiếp nhận, đơn vị sẽ tiếp tục bảo quản, hoàn thiện hồ sơ tư liệu, hiện vật theo đúng Luật Di sản văn hóa, đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước để đảm bảo tốt công tác lưu giữ, bảo quản, phát huy các giá trị tư liệu, hiện vật trong giai đoạn hiện nay. 

N. MINH
