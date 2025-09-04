Khai trương Phòng Trưng bày lịch sử tự nhiên tại Phong Điền

Dự lễ khai trương có các UVTW Đảng: Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; ông Lê Trường Lưu, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Huế. Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế; ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế, cũng đến dự buổi lễ.

Tham quan các khu trưng bày lịch sử tự nhiên, các mẫu vật tại Phòng trưng bày

Phòng Trưng bày lịch sử tự nhiên được đầu tư xây dựng trên khu đất do thành phố Huế cấp cho Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên Việt Nam và Cứu hộ động, thực vật đóng tại phường Phong Điền (xã Phong Mỹ cũ). Diện tích ban đầu là 17,5 ha, giai đoạn 1 đã triển khai và đi vào hoạt động với diện tích khoảng 16,8 ha; giai đoạn 2 có kế hoạch mở rộng với diện tích 158,2 ha.

Phòng Trưng bày lịch sử tự nhiên được bố trí thành 9 khu trưng bày: Lịch sử sự sống trên trái đất, khoáng sản, mẫu côn trùng, thực vật, động vật, nhóm bò sát lớn, các loài chim, sinh vật biển và nhân chủng học. Đây không chỉ là nơi trưng bày các mẫu vật, mà có thể được xem như một "cuốn sách sống" về lịch sử phát triển của trái đất, nơi tái hiện lại một cách sinh động quá trình tiến hóa của sự sống thông qua các mẫu hóa thạch, khoáng sản, động thực vật và sinh vật biển.

Với thiết kế trưng bày khoa học, sinh động, đạt tiêu chuẩn cao, đây sẽ là một địa điểm quan trọng phục vụ công tác giáo dục đào tạo, là nơi lý tưởng để các em học sinh, sinh viên khám phá, tìm hiểu về đa dạng sinh học và lịch sử tự nhiên của Việt Nam. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường bền vững.

Được xem là "cuốn sách sống" về lịch sử, Phòng Trưng bày lịch sử tự nhiên sẽ là nơi lưu giữ, nghiên cứu, giáo dục, trải nghiệm của cộng đồng và du khách

Phát biểu tại lễ khai trương, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, việc xây dựng và đưa vào hoạt động Phòng Trưng bày lịch sử tự nhiên là dấu mốc quan trọng trong hành trình nghiên cứu khoa học, bảo tồn thiên nhiên của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tại khu vực miền Trung và TP. Huế. Đây là kết quả phát huy giá trị của các Chương trình lớn của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam như Chương trình Tây Nguyên, Dự án Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên nhiên Việt Nam và các nhiệm vụ khoa học các cấp khác. Đây còn là một trong những kết quả của sự hợp tác thường xuyên và hiệu quả giữa UBND TP. Huế và Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam thời gian qua trong công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát triển, ứng dụng KHCN.

Phòng trưng bày hứa hẹn sẽ là một địa điểm tham quan thú vị, góp phần làm đa dạng hóa sản phẩm du lịch của thành phố Huế. Ngoài các di sản Cố đô, du khách còn có một điểm đến mới, hấp dẫn để khám phá tiến trình phát triển của lịch sử tự nhiên thế giới và Việt Nam, góp phần làm rõ nét hơn vị thế của Huế - trung tâm văn hóa, du lịch, trung tâm KH&CN của cả nước.