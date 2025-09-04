  • Huế ngày nay Online
Khai trương Phòng Trưng bày lịch sử tự nhiên tại Phong Điền

HNN.VN - Sáng 9/9, tại Trung tâm Bảo tồn Tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và Cứu hộ động, thực vật Phong Điền, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức khai trương Phòng Trưng bày lịch sử tự nhiên.

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, liêm chính khoa học, đào tạo nguồn nhân lựcQuy hoạch phân khu xây dựng Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam tại Phong Điền

Dự lễ khai trương có các UVTW Đảng: Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; ông Lê Trường Lưu, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Huế. Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế; ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế, cũng đến dự buổi lễ.

Tham quan các khu trưng bày lịch sử tự nhiên, các mẫu vật tại Phòng trưng bày

Phòng Trưng bày lịch sử tự nhiên được đầu tư xây dựng trên khu đất do thành phố Huế cấp cho Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên Việt Nam và Cứu hộ động, thực vật đóng tại phường Phong Điền (xã Phong Mỹ cũ). Diện tích ban đầu là 17,5 ha, giai đoạn 1 đã triển khai và đi vào hoạt động với diện tích khoảng 16,8 ha; giai đoạn 2 có kế hoạch mở rộng với diện tích 158,2 ha.

Phòng Trưng bày lịch sử tự nhiên được bố trí thành 9 khu trưng bày: Lịch sử sự sống trên trái đất, khoáng sản, mẫu côn trùng, thực vật, động vật, nhóm bò sát lớn, các loài chim, sinh vật biển và nhân chủng học. Đây không chỉ là nơi trưng bày các mẫu vật, mà có thể được xem như một "cuốn sách sống" về lịch sử phát triển của trái đất, nơi tái hiện lại một cách sinh động quá trình tiến hóa của sự sống thông qua các mẫu hóa thạch, khoáng sản, động thực vật và sinh vật biển.

Với thiết kế trưng bày khoa học, sinh động, đạt tiêu chuẩn cao, đây sẽ là một địa điểm quan trọng phục vụ công tác giáo dục đào tạo, là nơi lý tưởng để các em học sinh, sinh viên khám phá, tìm hiểu về đa dạng sinh học và lịch sử tự nhiên của Việt Nam. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường bền vững.

 Được xem là "cuốn sách sống" về lịch sử, Phòng Trưng bày lịch sử tự nhiên sẽ là nơi lưu giữ, nghiên cứu, giáo dục, trải nghiệm của cộng đồng và du khách 

Phát biểu tại lễ khai trương, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, việc xây dựng và đưa vào hoạt động Phòng Trưng bày lịch sử tự nhiên là dấu mốc quan trọng trong hành trình nghiên cứu khoa học, bảo tồn thiên nhiên của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tại khu vực miền Trung và TP. Huế. Đây là kết quả phát huy giá trị của các Chương trình lớn của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam như Chương trình Tây Nguyên, Dự án Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên nhiên Việt Nam và các nhiệm vụ khoa học các cấp khác. Đây còn là một trong những kết quả của sự hợp tác thường xuyên và hiệu quả giữa UBND TP. Huế và Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam thời gian qua trong công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát triển, ứng dụng KHCN.

Phòng trưng bày hứa hẹn sẽ là một địa điểm tham quan thú vị, góp phần làm đa dạng hóa sản phẩm du lịch của thành phố Huế. Ngoài các di sản Cố đô, du khách còn có một điểm đến mới, hấp dẫn để khám phá tiến trình phát triển của lịch sử tự nhiên thế giới và Việt Nam, góp phần làm rõ nét hơn vị thế của Huế - trung tâm văn hóa, du lịch, trung tâm KH&CN của cả nước.

HOÀI THƯƠNG
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ: Cháy rừng tàn phá thị trấn lịch sử thời 'Cơn sốt vàng'

Ngày 3/9, Cục Lâm nghiệp và phòng cháy chữa cháy California (CalFire) cho biết một loạt các đám cháy rừng bùng phát do sét đánh đang lan rộng qua nhiều khu vực thuộc phía Bắc bang California (Mỹ), buộc giới chức địa phương phải ra lệnh sơ tán trên diện rộng. Một trong những địa điểm bị tàn phá nghiêm trọng là thị trấn Chinese Camp – nơi mang đậm dấu ấn lịch sử từ thời kỳ “Cơn sốt vàng”.

Mỹ Cháy rừng tàn phá thị trấn lịch sử thời Cơn sốt vàng
Huế - Nơi chứng kiến sự kiện lịch sử đặc biệt

Ngày 28/8/1945, Nhân dân tập trung mít-tinh ở sân vận động Huế để chào mừng phái đoàn Trung ương vào thông báo cuộc Tổng khởi nghĩa giành được thắng lợi trên phạm vi cả nước, và giới thiệu Ủy ban Dân tộc giải phóng là Chính phủ cách mạng lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Huế - Nơi chứng kiến sự kiện lịch sử đặc biệt
Ký ức một thời

Hơn 100 tuổi, ông Nguyễn Xuyến sống tại số nhà 8/65 đường Phan Bội Châu, phường Thuận Hóa (TP. Huế) vẫn nhớ như in từng thời khắc của mùa Thu lịch sử. Chân đã chậm, nhưng ký ức trong ông vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Nhắc đến Cách mạng tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2/9 ở Huế, ánh mắt ông lại sáng lên, giọng nói dường như trẻ lại...

Ký ức một thời
Ra mắt sách về nhà cách mạng Hoàng Anh

Sáng 29/8, Nhà xuất bản Thuận Hóa ra mắt cuốn sách “Đồng chí Hoàng Anh trọn đời phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân”, ghi lại hành trình cách mạng vẻ vang và tri ân những cống hiến to lớn của ông đối với Đảng và dân tộc.

Ra mắt sách về nhà cách mạng Hoàng Anh

