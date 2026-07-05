“Áo dài Huế - Hương sắc thanh trà”

Khe Trái - khu vực trồng thanh trà nhiều nhất của Hương Trà

Trong trang phục áo dài truyền thống, gần 150 hội viên phụ nữ phường cùng đạp xe từ Trường Tiểu học số 1 Hương Vân đến khu vực Khe Trái - nơi được xem là “thủ phủ” thanh trà của phường Hương Trà.

Sau quãng đường khoảng 3km, các chị em đã tham quan một số vườn thanh trà; trải nghiệm, mua sắm các sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu của địa phương, như: chuối tiêu, dầu phụng, các loại rau màu, măng, bánh lọc, mứt thanh trà cùng nhiều sản phẩm đặc trưng khác.

“Hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh “Huế - Kinh đô áo dài”; xây dựng lối sống xanh, bảo vệ môi trường kết hợp giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của nông nghiệp và phát triển du lịch trải nghiệm tại địa phương, qua đó từng bước xây dựng hình ảnh Hương Trà xanh, thân thiện, giàu bản sắc và phát triển bền vững”, bà Nguyễn Thị Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Hương Trà cho hay.

Dịp này, ban tổ chức đã trao 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, góp phần động viên, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm vì cộng đồng.

Hiện, Hương Trà có khoảng 80ha thanh trà, trong đó hơn 60ha đang cho thu hoạch ổn định.