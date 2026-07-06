Ngắm “Tri thức may, mặc áo dài Huế” qua trình diễn và trưng bày

Người mẫu trình diễn các bộ sưu tập áo dài tại sự kiện

Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động Tuần lễ áo dài Huế 2026 thu hút đông đảo công chúng tham gia.

Hơn 100 người mẫu chuyên nghiệp cũng như dàn mẫu nhí lần lượt trình diễn các bộ sưu tập áo dài với phong cách Nhật Bình, Ngũ Thân, áo dài tím, bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ modul Điềm Phùng Thị và hoa ngô đồng…

Cũng trong không gian này, các bộ sưu tập áo dài và những tư liệu ảnh về áo dài xưa được trưng bày để phục vụ khách tham quan. Song song với đó là các hoạt động may đo áo dài… tạo nên không gian văn hóa cộng đồng, cuốn hút người dân lẫn du khách.

Không gian trưng bày các bộ sưu tập và hình ảnh tư liệu áo dài xưa

Ông Trần Tuấn Anh, Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Huế nhấn mạnh vai trò của áo dài Huế, dù trải qua bao biến động lịch sử vẫn giữ nguyên vẻ đẹp tinh tế, phản ánh tâm hồn, tính cách con người nơi đây.

Hình ảnh áo dài Huế dịu dàng, kín đáo luôn hiện diện trong các lễ hội, trở thành nét đặc trưng của sông Hương, núi Ngự và là trang phục truyền thống trong các nghi lễ ngoại giao, là phương tiện quảng bá văn hóa Huế đến du khách trong và ngoài nước.

Từ năm 2024, “Tri thức may, mặc áo dài Huế” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Chính điều đó càng khẳng định giá trị bền vững của áo dài trong đời sống đương đại, niềm tự hào của người dân Huế cũng là cơ hội để phát triển thương hiệu “Huế - Kinh đô áo dài”.