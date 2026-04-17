Hỗ trợ phát huy giá trị di sản ở phường Kim Long

Kim Long là địa bàn có nhiều di tích văn hóa lịch sử quan trọng

Đó là khẳng định của lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tại buổi làm việc với UBND phường Kim Long ngày 17/4. Nội dung làm việc tập trung đánh giá toàn diện công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và thông tin cơ sở.

Phường Kim Long là địa bàn có quy mô lớn sau sắp xếp đơn vị hành chính, được hình thành trên cơ sở sáp nhập các địa bàn Kim Long, Hương Long, Hương Hồ và Hương Thọ, với diện tích hơn 90km², dân số gần 49.000 người, gồm 38 tổ dân phố.

Nằm ở hướng thượng nguồn sông Hương, phường Kim Long sau sáp nhập có hệ thống di sản phong phú với 16 di tích đã được xếp hạng và 11 địa điểm nằm trong danh mục kiểm kê, cùng nhiều đình làng, cơ sở tôn giáo, thiết chế văn hóa và các loại hình dịch vụ văn hóa, du lịch.

Trong bối cảnh Huế xây dựng đô thị trực thuộc Trung ương gắn với các định hướng lớn, phường Kim Long được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm cần được quan tâm hỗ trợ để phát huy tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Bên cạnh việc hỗ trợ trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế sẽ đồng hành với địa phương trong lĩnh vực thông tin cơ sở. Cụ thể, bên cạnh việc rà soát, hoàn thiện quy chế vận hành, sẽ hỗ trợ tập huấn nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thanh và xử lý thông tin trên môi trường mạng.

Đối với thiết chế văn hóa, thể thao, trước thực trạng nhiều nhà văn hóa hoạt động còn phân tán, hiệu quả chưa cao, Sở đề nghị địa phương rà soát, quy hoạch lại theo hướng tập trung, phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời sẽ phối hợp tham mưu xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao đa chức năng khi có đủ điều kiện về quỹ đất và quy hoạch…