Hợp tác xã Nông nghiệp Kim Long: Khẳng định hướng đi bền vững

Vùng trồng rau hữu cơ của HTX Nông nghiệp Kim Long được quy hoạch chuyên nghiệp

HTX Nông nghiệp Kim Long hiện có gần 200 thành viên, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các dịch vụ nông nghiệp. Trước đây, phần lớn bà con vẫn duy trì phương thức canh tác truyền thống, phụ thuộc nhiều vào phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm và nâng cao giá trị nông sản, HTX đã tích cực vận động các thành viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt là phát triển mô hình trồng rau hữu cơ.

Những ngày đầu mới chuyển đổi, HTX gặp không ít khó khăn. Việc canh tác lâu năm theo phương thức cũ khiến đất đai bị thoái hóa, khô cằn, hệ sinh thái đất mất cân bằng. Năng suất ban đầu chưa cao, trong khi quy trình sản xuất hữu cơ đòi hỏi nhiều công sức, thời gian và sự tuân thủ quy trình sản xuất nghiêm ngặt.

Tuy vậy, với quyết tâm thay đổi, cùng sự hỗ trợ từ chính quyền và Liên minh HTX thành phố, sự đồng hành của các dự án, doanh nghiệp... các thành viên HTX đã từng bước vượt qua trở ngại. Nhiều lớp tập huấn được tổ chức thường xuyên; việc hướng dẫn kỹ thuật cải tạo đất, sử dụng phân hữu cơ, xây dựng hệ thống tưới tiêu hợp lý và quy hoạch lại vùng sản xuất cũng được HTX tổ chức. Từ đó, bà con dần tiếp cận và làm chủ được quy trình canh tác mới.

Chị Trần Thị Cúc, tổ dân phố 9, phường Kim Long chia sẻ: “Khi tham gia HTX và chuyển sang trồng rau hữu cơ, ban đầu tôi cũng lo lắng vì năng suất chưa cao. Sau một thời gian được tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật, cây trồng phát triển tốt hơn, năng suất tăng, đầu ra ổn định, thu nhập cũng được cải thiện rõ rệt”.

Cùng chung niềm phấn khởi, chị Hồ Thị Quảng, thành viên HTX cho biết: “Nhờ sự trợ lực từ chính quyền và HTX, chúng tôi được hỗ trợ cây giống, phân bón hữu cơ và hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt. Sản phẩm làm ra đạt chất lượng cao hơn, được thị trường tin tưởng, lựa chọn, nhờ đó thu nhập tăng lên. Quan trọng hơn là môi trường sản xuất được cải thiện, an toàn cho sức khỏe bản thân và người tiêu dùng”.

Theo bà Trần Thị Đào, Giám đốc HTX Nông nghiệp Kim Long, quá trình chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang sản xuất hữu cơ tuy còn nhiều thách thức, nhất là ảnh hưởng của thời tiết khiến năng suất đôi lúc chưa ổn định, nhưng chính sự thay đổi trong tư duy sản xuất đã giúp các thành viên HTX kiên trì theo đuổi hướng đi này. “Chính quyền địa phương và Liên minh HTX, các dự án đã đồng hành, hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, tạo điều kiện để HTX phát triển. Chúng tôi xác định thương hiệu của HTX không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn ở con người, những người nông dân tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất an toàn, bền vững”, bà Trần Thị Đào nhấn mạnh.

Có thể thấy, sự phối hợp chặt chẽ giữa HTX, chính quyền và các tổ chức hỗ trợ đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp mô hình trồng rau hữu cơ tại Kim Long từng bước đi vào ổn định. Không chỉ nâng cao giá trị kinh tế, mô hình này còn góp phần thay đổi nhận thức của người dân về sản xuất nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường.

Trong hành trình phát triển kinh tế tập thể, HTX Nông nghiệp Kim Long là minh chứng rõ nét cho việc khi có sự đồng hành đúng hướng từ chính quyền và các tổ chức hỗ trợ, cùng với quyết tâm của người dân thì những mô hình sản xuất bền vững hoàn toàn có thể phát triển lâu dài, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, hiện đại.