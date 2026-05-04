Học sinh Trường THCS Phú Thượng (phường Mỹ Thượng) tham gia cuộc thi

Ý nghĩa và cần thiết

Thống kê của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) thời gian qua cho thấy, hơn 77% trẻ em và thanh, thiếu niên Việt Nam truy cập Internet hàng ngày.

Sau khi được phát động trên toàn quốc, Sở GD&ĐT ban hành Công văn số 1611/SGDĐT-VP để triển khai cuộc thi trực tuyến “Học sinh với an ninh mạng năm 2026” đến các trường THCS trên địa bàn. Cuộc thi diễn ra trong một tháng (từ ngày 30/3 đến cuối tháng 4/2026), gồm vòng sơ khảo và chung khảo, tổ chức trực tuyến tại website https://hsanm.vn.

“Thầy, cô giáo sẽ hướng dẫn các em đăng ký một tài khoản để dự thi. Cuộc thi là sân chơi bổ ích, giúp các em hiểu biết hơn về công nghệ thông tin và kỹ năng số, đặc biệt cần thiết trong bối cảnh học sinh tiếp cận môi trường số ngày càng sớm”, cô Lê Thị Hồng Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An cho biết.

Theo ông Nguyễn Vinh Hưng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, học sinh cấp THCS bắt đầu tiếp cận rộng rãi với công nghệ, nhưng chưa đủ kỹ năng và kiến thức để ứng xử trên môi trường mạng. Vì vậy, các em dễ bị lừa đảo, ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe. Những cuộc thi như thế này nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng; góp phần hình thành văn hóa ứng xử văn minh và bảo vệ các em trên không gian mạng.

Hào hứng tham gia

Cuộc thi “Học sinh với an ninh mạng năm 2026” được triển khai trên tinh thần tự nguyện, phù hợp điều kiện thực tế tại các trường. Trong tiết chào cờ đầu tuần, thầy, cô giáo Trường THCS Phạm Văn Đồng đã dành một nửa thời gian để giới thiệu cuộc thi đến các em. “Ngoại trừ khối lớp 9 đang ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi vượt cấp, các khối lớp còn lại đều được nhà trường khuyến khích tham gia”, cô Nguyễn Phước Như Ý, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phạm Văn Đồng cho biết.

Tại Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, học sinh thường xuyên được trang bị kiến thức liên quan đến an ninh mạng thông qua các tiết tin học trên lớp. Các em được cung cấp thông tin về sử dụng mạng an toàn, giúp mạng xã hội trở thành công cụ học tập hữu ích thay vì là mối đe dọa đến sự phát triển đối với học sinh.

Cuộc thi “Học sinh với an ninh mạng năm 2026” cũng được Trường THCS Phú Thượng (phường Mỹ Thượng) triển khai đồng loạt đến học sinh. Thầy Trần Văn Nhân, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, cuộc thi có nhiều câu hỏi liên quan đến pháp luật nên rất khó nhưng thông qua đó, các em sẽ có thêm kiến thức mới để sử dụng mạng xã hội đúng mục đích và an toàn.

“Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc tạo dựng môi trường sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh là cần thiết. Sắp tới, ngành giáo dục thành phố tiếp tục chỉ đạo lồng ghép thông qua môn tin học, giáo dục công dân và các tiết sinh hoạt lớp, nhằm giúp các em nhận diện tin giả, tin lừa đảo, ứng xử văn minh và cân bằng thời gian sử dụng mạng xã hội”, ông Nguyễn Vinh Hưng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết thêm.