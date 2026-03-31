Hạ nhiệt lãi suất

Người dân đến giao dịch tại Agribank Phong Điền

Điều hành linh hoạt

Cuối năm 2025, trước nhu cầu vốn tăng cao, lãi suất huy động được các ngân hàng điều chỉnh tăng mạnh. Xu hướng tăng lãi suất không chỉ tập trung cho nhóm ngân hàng thương mại cổ phần mà các ngân hàng thương mại nhà nước cũng nhập cuộc, tạo nên sức ép lớn cho thị trường vốn dịp cuối năm và kéo dài sang đầu năm 2026.

Thông tin công bố của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam về diễn biến lãi suất của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng tháng 12/2025, lãi suất tiền gửi bằng VNĐ bình quân của ngân hàng thương mại duy trì ở mức 0,1 - 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,8 - 4,5%/năm là lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng áp dụng mức lãi suất 4,7 - 5,9%/năm; 5 - 6,4%/năm là lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 6,8%/năm là lãi suất đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Đến tháng 3/2026, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng được điều chỉnh dao động từ 4 - 4,6%/năm; 5,3 - 6,8%/năm là lãi suất đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng và 6,7 - 7,2%/năm là mức lãi suất đối với kỳ hạn trên 24 tháng. Thậm chí, nhiều ngân hàng còn duy trì mức lãi suất cao hơn từ 7,5 - 9%/năm cho các kỳ hạn dài kỳ nhằm hút dòng vốn nhàn rỗi.

Lãi suất huy động tăng tạo sức ép lớn lên lãi suất cho vay. Có thời điểm, lãi suất thả nổi trên thị trường lên đến 12 - 14%/năm, thậm chí 16%/năm tạo áp lực lớn cho người dân, doanh nghiệp.

Tại hội thảo về “Bối cảnh địa chính trị quốc tế, chính sách kinh tế vĩ mô mới của Chính phủ tác động đến doanh nghiệp (DN) Việt Nam” do Sở Tài chính tổ chức gần đây, ông Đỗ Thiên Anh Tuấn, giảng viên Chính sách công, Trường Chính sách Công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam chia sẻ, trong bối cảnh lãi suất tăng, áp lực dòng tiền lớn, DN nếu sử dụng đòn bẩy tài chính cao sẽ chịu rủi ro cao hơn. Vì thế, giai đoạn này ngoài kỳ vọng vào các chính sách điều hành, DN cần chủ động giảm dần sự phụ thuộc vào ngân hàng thông qua việc đa dạng hóa nguồn vốn từ đối tác, tái cấu trúc vốn theo hướng an toàn; giảm lệ thuộc vốn có lãi suất thả nổi. Đây không còn thời kỳ tăng trưởng bằng vốn rẻ, vì thế các giải pháp quản trị dòng tiền cần được ưu tiên. Cùng với đó là việc tối ưu tồn kho, công nợ, vòng quay vốn nhằm giảm áp lực trả lãi.

Trước sức ép tăng lãi suất, Chính phủ đã có những chỉ đạo liên quan đến việc điều hành chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Theo đó, giữa tháng 4, NHNN đã có cuộc họp với các ngân hàng thương mại về thực hiện giảm lãi suất huy động và cho vay theo định hướng của Chính phủ để đồng hành cùng người dân, DN.

Vietinbank điều chỉnh giảm lãi suất huy động

Giảm lãi suất

Sau cuộc họp vừa nêu, hầu hết các ngân hàng đều điều chỉnh biểu lãi suất huy động cả trong ngắn hạn và dài hạn. Theo khảo sát, mặt bằng lãi suất huy động mới được điều chỉnh giảm từ 0,5 đến 1%/năm. Hiện, lãi suất kỳ hạn từ 1 đến 6 tháng phổ biến quanh mức dưới 4,7%/năm; kỳ hạn từ 6 - 12 tháng dao động trong khoảng 6 - 7%/năm. Nhóm ngân hàng có điều chỉnh mạnh nhất tập trung vào nhóm ngân hàng thương mại nhà nước; trong đó, mạnh nhất là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Theo đó, cuối tháng 4, biểu lãi suất huy động trực tuyến của BIDV được điều chỉnh giảm 0,8%/năm cho kỳ hạn 6 - 11 tháng và 24 đến 36 tháng; kỳ hạn từ 12 đến 18 tháng được điều chỉnh giảm 0,9%/năm. Agribank cũng tiến hành 2 lần giảm lãi suất trong tháng 4 với mức giảm lần lượt là 0,5%/năm đối với kỳ hạn 24 tháng tiền gửi tại quầy và giảm từ 0,2 - 0,4%/năm kỳ hạn từ 6 - 24 tháng cho khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy của Agribank được áp dụng cho kỳ hạn 1 tháng là 2,6%/năm; kỳ hạn 3 tháng giữ mức 2,9%/năm; kỳ hạn 6 - 11 tháng niêm yết ở mức 4,0%/năm...

Nếu các ngân hàng thương mại nhà nước kéo lãi suất xuống dưới mức 6,5% thì số lượng ngân hàng thương mại cổ phần còn neo lãi suất huy động trên 7%/năm vẫn không hiếm. Trong đó, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đang áp dụng lãi suất gửi tiền trực tuyến 7,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng; 7,2%/năm đối với kỳ hạn 9 tháng và 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Ngân hàng Quân đội (MB) cũng niêm yết lãi suất 7,2%/năm đối với kỳ hạn 24 tháng; kỳ hạn 36 - 60 tháng được niêm yết mức 7%/năm.

Lãi suất huy động giảm sẽ kéo theo lãi suất cho vay giảm. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất hiện nay vẫn khá cao tạo nên áp lực không nhỏ cho người dân, DN khi có nhu cầu tiếp cận vốn hay sử dụng đòn bẩy tài chính lớn.

Để giảm áp lực về tài chính, DN có thể tiếp cận với các gói vay ưu đãi trong ngắn hạn của các tổ chức tín dụng nhằm tận dụng nguồn vốn lãi suất thấp. Đồng thời, mỗi DN cũng cần chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh, quản trị dòng tiền nhằm đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả.