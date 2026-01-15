Đảng ủy Phường Kim Long hoàn thành 9/9 chỉ tiêu đề ra

Khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 tại hội nghị

2025 cũng là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Kim Long lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy đã ban hành kịp thời các nghị quyết, chương trình hành động, tập trung tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, qua đó cơ bản hoàn thành và vượt 9/9 chỉ tiêu đề ra.

Kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn năm 2025 ước đạt 4.246 tỉ đồng, tăng 10,6%. Trong đó, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 1.134 tỉ đồng, tăng 10,7%; lĩnh vực dịch vụ đạt trên 2.517 tỉ đồng, tăng 9,4%, với du lịch di sản, du lịch sinh thái nhà vườn và mô hình homestay tiếp tục phát huy hiệu quả. Nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi đạt gần 595 tỉ đồng, tăng 7%; độ che phủ rừng đạt 53,12%, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được tăng cường.

Công tác thu, chi ngân sách được chỉ đạo chặt chẽ. Tổng thu ngân sách phường ước đạt 191 tỉ đồng, đạt 106% dự toán; tổng chi đạt khoảng 189 tỉ đồng. Hoạt động xúc tiến đầu tư, đầu tư xây dựng và giải phóng mặt bằng có nhiều chuyển biến, giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch; nhiều công trình hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị...

Năm 2025, toàn Đảng bộ kết nạp 25 đảng viên mới, hiện có 1.186 đảng viên sinh hoạt tại 66 tổ chức cơ sở đảng; Đảng bộ phường được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như khó khăn trong thu ngân sách, tồn đọng hồ sơ đất đai, áp lực bộ máy sau sáp nhập và tác động của thiên tai. Đảng ủy phường Kim Long xác định năm 2026 tiếp tục tập trung thực hiện 5 chương trình trọng điểm, phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 11,4%, thu nhập bình quân đầu người trên 80 triệu đồng/năm, xây dựng phường Kim Long phát triển bền vững, văn minh và an toàn.