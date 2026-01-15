  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 15/01/2026 15:50

Đảng ủy Phường Kim Long hoàn thành 9/9 chỉ tiêu đề ra

HNN.VN - Sáng 15/1, Đảng ủy phường Kim Long tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 tại hội nghị 

2025 cũng là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Kim Long lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy đã ban hành kịp thời các nghị quyết, chương trình hành động, tập trung tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, qua đó cơ bản hoàn thành và vượt 9/9 chỉ tiêu đề ra.

Kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn năm 2025 ước đạt 4.246 tỉ đồng, tăng 10,6%. Trong đó, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 1.134 tỉ đồng, tăng 10,7%; lĩnh vực dịch vụ đạt trên 2.517 tỉ đồng, tăng 9,4%, với du lịch di sản, du lịch sinh thái nhà vườn và mô hình homestay tiếp tục phát huy hiệu quả. Nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi đạt gần 595 tỉ đồng, tăng 7%; độ che phủ rừng đạt 53,12%, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được tăng cường.

Công tác thu, chi ngân sách được chỉ đạo chặt chẽ. Tổng thu ngân sách phường ước đạt 191 tỉ đồng, đạt 106% dự toán; tổng chi đạt khoảng 189 tỉ đồng. Hoạt động xúc tiến đầu tư, đầu tư xây dựng và giải phóng mặt bằng có nhiều chuyển biến, giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch; nhiều công trình hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị...

Năm 2025, toàn Đảng bộ kết nạp 25 đảng viên mới, hiện có 1.186 đảng viên sinh hoạt tại 66 tổ chức cơ sở đảng; Đảng bộ phường được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như khó khăn trong thu ngân sách, tồn đọng hồ sơ đất đai, áp lực bộ máy sau sáp nhập và tác động của thiên tai. Đảng ủy phường Kim Long xác định năm 2026 tiếp tục tập trung thực hiện 5 chương trình trọng điểm, phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 11,4%, thu nhập bình quân đầu người trên 80 triệu đồng/năm, xây dựng phường Kim Long phát triển bền vững, văn minh và an toàn.

Tin, ảnh: Liên Minh
 Từ khóa:
đảng uỷ phường kim longtổng kết xây dựng đảngnăm 2025hoàn thành chỉ tiêu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phú Xuân hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025

Sáng 13/1, Đảng ủy phường Phú Xuân tổ chức hội nghị đảng ủy lần thứ tư (mở rộng) nhằm tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị đánh giá năm 2025 là năm đầu tiên phường Phú Xuân vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều kết quả nổi bật, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực.

Phú Xuân hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025
Năm 2025: Thanh khoản lập đỉnh, thị trường giao dịch hàng hóa bước vào giai đoạn trưởng thành

Năm 2025 ghi nhận bước phát triển theo chiều sâu của thị trường giao dịch hàng hóa trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Việc kết nối trực tiếp với các sở giao dịch quốc tế giúp thị trường trong nước bám sát giá hàng hóa thế giới, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Năm 2025 Thanh khoản lập đỉnh, thị trường giao dịch hàng hóa bước vào giai đoạn trưởng thành
Hóa Châu tạo chuyển động rõ nét trong xây dựng Đảng gắn với phát triển đô thị, dịch vụ

Khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng ủy trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị và cải cách hành chính là một trong những kết quả nổi bật của phường Hóa Châu, được nêu tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 do Đảng ủy phường tổ chức ngày 10/1.

Hóa Châu tạo chuyển động rõ nét trong xây dựng Đảng gắn với phát triển đô thị, dịch vụ

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top