Học nấu ăn thời công nghệ

Đầu bếp Nguyễn Tấn Công

Dễ theo dõi và thực hành

Bắt đầu thực hiện các bài giảng video nấu ăn từ năm 2023, đầu bếp Nguyễn Tấn Công (phường Vỹ Dạ) là một trong những người sớm thử sức với mô hình này tại Huế. Chọn thế mạnh là ẩm thực Huế, anh xây dựng các bài giảng hướng dẫn thực hiện nhiều món ăn đặc trưng như bún bò Huế, bánh canh Nam Phổ, bánh đậu xanh trái cây… bằng nhiều video được đầu tư chỉn chu về nội dung và hình ảnh.

Anh Công cho biết: “Khác với suy nghĩ học qua video chỉ dừng ở việc xem công thức, tôi thiết kế các bài giảng thành quy trình cụ thể, hướng dẫn đầy đủ từng bước cho từng món ăn. Từ chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ, sơ chế, tẩm ướp gia vị đến kỹ thuật chế biến, các công đoạn sẽ được quay dựng cẩn thận để người học dễ theo dõi và có thể thực hành thành công ngay tại nhà”.

Điểm tạo nên sự khác biệt của các lớp học này không chỉ nằm ở công thức mà còn ở phần kinh nghiệm nghề được chuyển tải trong từng bài giảng. Với gần 20 năm gắn bó cùng căn bếp và hơn 13 năm kinh nghiệm đứng lớp giảng dạy nấu ăn, anh Công đã tích lũy nhiều bí quyết mà không phải sách dạy nấu ăn nào cũng có.

Ví dụ như món bánh canh Nam Phổ, không đơn thuần chỉ là sợi bột dai mịn làm từ bột gạo. Khi hướng dẫn chọn nguyên liệu, anh sẽ chỉ cách để người học tìm được loại gạo để xay nên phần bột gạo phù hợp nhất. Sau đó là kỹ thuật nhồi trộn, nấu nước dùng tỉ mỉ đến từng chi tiết để từ đó cho ra hương vị nguyên bản của món bánh canh Nam Phổ trứ danh.

“Những chi tiết nhỏ ấy tưởng giản đơn nhưng lại là phần cốt lõi làm nên chất lượng và hương vị tinh tế của món ăn”, anh chia sẻ. Đây cũng là yếu tố tạo sức hút của các bài giảng giúp người học lựa chọn thay vì chỉ xem các video chia sẻ miễn phí trên mạng.

Lan tỏa ẩm thực Huế

So với các lớp học trực tiếp, học qua video mang lại nhiều lợi thế về không gian, thời gian, đồng thời tiết kiệm chi phí nhưng vẫn bảo đảm khả năng tiếp cận công thức và kỹ thuật chế biến. Anh Công cho biết: “Với mức học phí thường dao động từ 300 nghìn đồng đến 2 triệu đồng tùy độ phức tạp của món ăn, học viên có thể xem lại bài giảng nhiều lần để chủ động luyện tập theo tốc độ riêng, đồng thời vẫn nhận được sự hỗ trợ từ giáo viên khi cần”. Vì thế, mô hình bài giảng của anh Công đang thu hút đông đảo học viên tham gia.

Không chỉ người làm nội trợ, các bài giảng của anh còn được nhiều người trẻ và cả những người sống xa quê tham gia học. Chị Trần Thanh Thanh, một học viên đang sinh sống tại Hoa Kỳ, tìm tới lớp học của anh Công với mong muốn học làm bánh đậu xanh trái cây. Chị cho biết: “Quê gốc của tôi ở Huế, thuở nhỏ tôi từng quen thuộc với vị bánh đậu xanh trái cây. Thế nhưng khi ra nước ngoài, dù có tìm thấy món bánh này thì hương vị dường như cũng rất khác với ký ức”.

Từ bài giảng, chị Thanh bắt đầu tỉ mỉ thực hành từng công đoạn từ sên đậu, vo nặn tạo hình cho đến nhuộm màu bánh. Những mẻ đầu tiên còn lúng túng ở kỹ thuật sên đậu, đường và tạo hình, nhưng nhờ xem lại bài giảng nhiều lần và trao đổi thêm với giảng viên, chị đã kiên trì cho ra mẻ bánh đẹp mắt cùng hương vị đậu xanh bùi thơm thân quen. “Với tôi, thành công này không chỉ là làm được một món bánh Huế mà còn là cách chạm vào ký ức tuổi thơ tại quê nhà”, chị chia sẻ.

Thông qua các bài giảng video, món Huế có thể đến với người học ở nhiều vùng miền, thậm chí vượt ra ngoài biên giới. Lớp học nấu ăn qua màn hình không chỉ là nơi truyền dạy kỹ năng, mà còn trở thành cầu nối góp phần lan tỏa ẩm thực Cố đô theo cách mới. Thực tế cho thấy, đây không còn là giải pháp tình thế hay trào lưu nhất thời mà đang từng bước định hình thói quen học tập linh hoạt, phù hợp với nhịp sống hiện đại.