Dấu ấn lịch sử từ triển lãm “Lời Đảng hiệu triệu trái tim”

Lãnh đạo thành phố cắt băng khai mạc triển lãm

Tham dự có ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế cùng các vị trong Ban Thường vụ, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Triển lãm do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế tổ chức; quy tụ hơn 300 hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý giá. Triển lãm được chia làm ba nội dung chính: Hiệu triệu Nhân dân tham gia kháng chiến (1930 – 1975); Hiệu triệu, đồng hành cùng Nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh và thực hiện công cuộc đổi mới (1975 – 1989); Đoàn kết, đổi mới và phát triển (1989 đến nay).

Những kỷ vật cách mạng thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Nhiều hiện vật tiêu biểu, quý giá được trưng bày như lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” – Giải thưởng luân lưu do Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng; các truyền đơn, khẩu hiệu tuyên truyền trong hai cuộc kháng chiến; khẩu hiệu “Đảng Lao động Việt Nam muôn năm” sử dụng trong lễ kết nạp Đảng; cùng nhiều tài liệu gốc về công tác xây dựng Đảng. Triển lãm khắc họa rõ nét hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, rèn luyện Đảng, cũng như sự quan tâm của Người đối với Đảng bộ và Nhân dân TP. Huế

Triển lãm không chỉ tái hiện hành trình lịch sử hào hùng của Đảng bộ thành phố Huế từ năm 1930 đến nay, mà còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Đây cũng là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại; đồng thời hun đúc khát vọng xây dựng thành phố Huế trực thuộc Trung ương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Triển lãm mở cửa phục vụ đông đảo Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và du khách đến tham quan, nghiên cứu, học tập.