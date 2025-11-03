Gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hiện đại

Các đại biểu tham dự hội thảo

Đó là mục tiêu của Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy hoạt động của tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trong nông nghiệp, nông thôn trong bối cảnh thành phố Huế trực thuộc Trung ương”, do Hội Nông dân thành phố phối hợp tổ chức, diễn ra ngày 25/11.

Khẳng định vai trò

Kinh tế tập thể, HTX và khu vực kinh tế tư nhân trong nông nghiệp đã có nhiều đóng góp tích cực, ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho nông dân và xây dựng nông thôn mới. Toàn thành phố hiện có khoảng có 319 HTX, trong đó có 222 HTX nông, lâm, ngư nghiệp – chiếm gần 70% tổng số HTX; 4.450 DN tư nhân, trong đó lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, DN tư nhân giải quyết việc làm cho 50.169 lao động; hơn 100 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với sự tham gia của 40 DN, hộ gia đình. Các chuỗi liên kết sản xuất hình thành đã góp phần quan trọng trong tổ chức sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ, đảm bảo ổn định sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân và các chủ thể tham gia liên kết.

TS. Đặng Thanh Phú, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Huế, cho rằng, kinh tế tập thể, HTX tiếp tục được đổi mới, phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Các HTX chủ động đổi mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường liên doanh liên kết, áp dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin, chuyển đổi số để phát triển phù hợp với xu hướng xã hội. Kinh tế tập thể trở thành nhân tố tích cực trong xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo ông Nguyễn Doãn Quan, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân đang từng bước khẳng định vị thế trong phát triển nông nghiệp - nông thôn. Tuy nhiên, để hình thành chuỗi giá trị nông sản bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và mở rộng thị trường tiêu thụ, rất cần vai trò dẫn dắt của DN. DN không chỉ là “bà đỡ” về công nghệ, tài chính và quản trị, mà còn là “hạt nhân liên kết” - giúp kết nối sản xuất với thị trường, đưa nông sản Huế vươn xa hơn, bền vững hơn.

Đồng bộ các nhóm giải pháp

Trong quá trình khẳng định vai trò của kinh tế tập thể, HTX và khu vực kinh tế tư nhân trong nông nghiệp, hoạt động xúc tiến thương mại không chỉ là công cụ hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm mà còn là “cầu nối” giúp xây dựng và khẳng định thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Huế. Việc duy trì sự hiện diện của sản phẩm tại các hội chợ trong và ngoài thành phố, các sàn thương mại điện tử (TMĐT), cùng với truyền thông đồng bộ đã góp phần hình thành thương hiệu chung “Nông sản Huế” gắn với yếu tố xanh, sạch, an toàn.

Tham quan quy trình sản xuất tại HTX Nông nghiệp Quảng Thọ 2

Tuy nhiên, thực tế hiện nay có nhiều HTX, tổ hợp tác và DN nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn hạn chế trong năng lực xúc tiến thương mại, ứng dụng TMĐT để xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường dẫn đến gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm. Theo đại diện Sở Công Thương, phần lớn HTX và DN nhỏ chưa có bộ phận chuyên trách marketing, chưa nắm vững kỹ năng truyền thông, quảng bá, dẫn đến khả năng tiếp cận thị trường hạn chế. Ứng dụng TMĐT và truy xuất nguồn gốc còn ở mức khởi đầu, nhiều đơn vị chưa duy trì được gian hàng trực tuyến hiệu quả.

Một số đại biểu đề xuất các hướng trọng tâm như tăng cường phối hợp giữa Sở Công thương – Hội Nông dân – Liên minh HTX trong xúc tiến thương mại, đào tạo kỹ năng tiếp cận thị trường và xây dựng thương hiệu cho nông dân, HTX. Tổ chức thường xuyên các sự kiện quảng bá sản phẩm nông nghiệp của Huế, gắn với du lịch, lễ hội và chương trình OCOP, tạo cơ hội cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng tiếp cận người tiêu dùng cả nước. Đặc biệt, là các chính sách đẩy mạnh chuyển đổi số trong thương mại nông sản, hỗ trợ xây dựng “Gian hàng nông sản Huế trực tuyến”, kết nối với các sàn TMĐT lớn; huy động nguồn lực từ các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, OCOP, chuyển đổi số nông nghiệp để hỗ trợ trực tiếp các HTX và doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ…

Liên quan vấn đề này, PGS.TS. Phan Văn Hòa, Khoa Kinh tế phát triển – Trường Đại học Kinh tế Huế, phân tích: Thành phố Huế đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh. Trong tiến trình đó, nông nghiệp đô thị và vùng ven đóng vai trò quan trọng, vừa bảo đảm sinh kế cho người dân, vừa tạo nên bản sắc nông nghiệp – sinh thái đặc trưng của Huế. Tuy nhiên, nông nghiệp thành phố vẫn còn tồn tại những hạn chế: quy mô nhỏ lẻ, năng suất chưa cao, thiếu liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ số còn hạn chế, sản xuất xanh và hữu cơ chưa phổ biến. Trong bối cảnh đó, việc kết hợp chuyển đổi số với phát triển kinh tế xanh được xem là đột phá kép, vừa giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, vừa giảm phát thải, hướng tới nền nông nghiệp xanh – thông minh – bền vững.

Cũng theo TS. Phan Văn Hòa, với việc thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp chính sách, từ đào tạo, công nghệ, tài chính, hạ tầng đến thị trường, TP. Huế có thể xây dựng thành công các HTX và DN nông nghiệp xanh, số, tuần hoàn kiểu mẫu.

Trong đó, chuyển đổi số và đổi mới quản trị là 2 trụ cột then chốt, giúp HTX gia tăng năng suất, kiểm soát chất lượng, minh bạch nguồn gốc và tiếp cận thị trường rộng mở hơn. Bên cạnh đó, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn là hướng đi tất yếu, bảo đảm cho tăng trưởng đi đôi với bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu…